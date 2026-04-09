Solo falta lo más riesgoso para la misión Artemis II, la entrada a la atmosfera: José Franco López

Ya se alistan los últimos detalles para que la nave Orión regrese a la Tierra, y así terminé la odisea de la misión Artemis II que volvió a llevar los ojos de todos al cielo. Mientras que los astronautas preparan todo adentro, la nave -que terminará siendo una cápsula tras la última parte de desarme- tendrá que estar lista para enfrentar la fricción, las altas temperaturas y la enorme velocidad en la que entrará a la atmosfera terrestre.

“El punto más peligroso en el regreso es justamente la entrada a la atmósfera por las velocidades a las que se mueve no únicamente esta cápsula, sino todos los objetos que están en el espacio exterior. Van a decenas de miles de kilómetros por hora; son velocidades muy altas que, al ingresar, generan u choque muy fuerte contra los átomos de la atmosfera, y eso genera un calentamiento”.

José Franco López, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que en la misión Artemis I se registró un problema respecto al sistema de protección de la nave, mismo que tuvo que fue reparado para este viaje.

“Este sistema de protección de calor tuvo que ser revisado y arreglado para Artemis II. Entonces queda un poquito la duda, pero vamos a ver. Esperemos que efectivamente funcione muy bien porque si no funciona bien pues el resultado va a ser fatal para los cuatro astronautas”.

Y es que ese fue el detalle que terminó en desgracia con el transbordador espacial Columbia, en el 2003, justamente al reingreso a la Tierra.

“Exactamente uno de los ladrillos que eran el escudo térmico pues no estaban bien puestos, se zafaron en el reingreso y eso hizo que la nave estuviera expuesta al grandísimo calor que se genera. Y desafortunadamente los astronautas que iban pues murieron en ese percance”.

Sin embargo, el investigador confió en que la Agencia Espacial NASA haya aprendido de esos errores, lo cual garantice el regreso de lo cuatro astronautas, “ha sido, hasta el momento, muy exitoso. Yo creo que quizá más exitoso de lo que se pensaba originalmente. Falta este último tramo”.

"This is the Orion spacecraft from Artemis I!!!!" @NASAArtemis

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, José Franco López detalló que, durante estos días, la misión Artemis no ha atravesado por complicaciones; el único detalle que llamó la atención es la falla en el sistema de inodoro.

“Ese ha sido el tema, un tema de conversación. El hecho de que haya fallado en este viaje pues está bien porque eso muestra cuáles son algunos de los posibles problemas en este tipo de sistemas que no existía en ninguna de las naves anteriores”.

Uno de los factores constantes durante este regreso al espacio es la mezcla de emociones, las cuales no han faltado durante toda la travesía, incluso desde antes de su despegue, “después de 50 años de no haber estado en la Luna, hay dos generaciones que no vieron un alunizaje, se perdieron esta emoción y ahora la están viviendo”.

México se aleja más del espacio exterior

Respecto a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la inversión en la ciencia y tecnología, el académico de la UNAM estimó que cada nación es responsable de los fondos que dedica a estas áreas o las consecuencias que enfrenta al no hacerlo.

“La historia de cada país nos dice la forma en la cual se ha manejado los recursos y la forma en la que se han desarrollado sus sociedades. En el caso de México, no me queda la menor duda de que la clase política que ha estado gobernando México no ha tenido el enfoque para hacer que la ciencia y tecnología sean herramientas de desarrollo para el país, social como económico. La clase política no ha hecho su trabajo”.

Sin embargo, expuso, desde las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta las actuales, se ha enfocado en programas sociales para terminar con la pobreza.

“Entonces, las políticas que ha desarrollado nuestro país a lo largo de estos casi cien años de partidos políticos, no han logrado hacer las cosas. Lo que podemos ver es que hay una falla en el manejo de la economía de los programas sociales en México que no han generado suficientes desarrollos industriales que permitan salarios adecuados y salir de la pobreza”.

Finalmente, y respecto a la declaración de la presidenta Sheinbaum sobre el uso eficiente de escasos recursos para atender las necesidades sociales, José Franco señaló: “el hecho de que estamos en el punto donde estamos es porque ha habido pues errores muy grandes en el pasado”.