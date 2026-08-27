Cómo activar los contactos de emergencia en el celular de un adulto mayor

Los teléfonos cuentan con herramientas pensadas para situaciones en las que pedir ayuda puede resultar complicado. Una de ellas permite registrar personas de confianza como contactos de emergencia, pero la forma de configurarlos cambia entre Android e iPhone.

Tener estos números registrados puede facilitar que una persona sea identificada como contacto de emergencia cuando se utilizan determinadas funciones de seguridad del dispositivo. La configuración requiere pocos pasos y puede realizarse directamente desde el teléfono.

Aunque tanto Android como iOS cuentan con esta posibilidad, las opciones se encuentran en apartados diferentes.

Los contactos de emergencia pueden configurarse desde Android y iPhone. Canva

¿Qué son los contactos de emergencia del celular?

Los contactos de emergencia son personas que el usuario puede registrar dentro de las funciones de seguridad o información médica de su teléfono.

Generalmente se recomienda elegir familiares, pareja, amigos cercanos u otras personas de confianza que puedan ser localizadas en caso de necesitar ayuda.

No se trata simplemente de guardar un número en la agenda. Al añadirlo dentro de la configuración destinada a emergencias, el teléfono lo reconoce como parte de la información que puede utilizarse con determinadas herramientas de seguridad.

Antes de configurar esta función es importante verificar que el número telefónico de la persona esté actualizado.

El procedimiento depende del sistema operativo. Android concentra estas opciones dentro de Seguridad y emergencia, mientras que Apple permite gestionar los contactos desde la aplicación Salud y los Datos médicos.

Android permite agregar contactos de emergencia desde la configuración del celular. Canva

¿Cómo agregar contactos de emergencia en Android?

En los teléfonos con Android, la configuración puede realizarse desde los ajustes generales del dispositivo.

Los nombres de algunos apartados pueden presentar pequeñas diferencias dependiendo del fabricante o de la versión del sistema instalada.

Los pasos quedan de la siguiente manera.

Abre Ajustes o Configuración . Ingresa a Seguridad y emergencia . Selecciona Contactos de emergencia . Presiona Añadir contacto . Elige a una persona de tu agenda. Guarda los cambios.

Si no encuentras la opción con ese nombre, puedes utilizar el buscador disponible dentro de Ajustes y escribir términos como emergencia o contactos de emergencia para localizarla.

Configurar un contacto de emergencia en el celular requiere pocos pasos. Canva

¿Cómo poner un contacto de emergencia en iPhone?

En el iPhone, Apple integra los contactos de emergencia dentro de los Datos médicos del usuario. Por esta razón, la configuración se realiza desde la aplicación Salud y no directamente desde la agenda de contactos.

Para comenzar, abre la aplicación Salud, identificada por el ícono de un corazón. Después toca tu fotografía o imagen de perfil, ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

El proceso completo es el siguiente.

Abre la aplicación Salud. Toca tu foto de perfil . Entra a Datos médicos . Selecciona Editar . Busca Contactos de emergencia . Presiona el símbolo + . Selecciona a la persona y guarda los cambios.

Puedes elegir personas de confianza como contactos de emergencia en tu celular. Canva

¿A quién conviene agregar como contacto de emergencia?

La elección dependerá de cada usuario, pero lo recomendable es registrar a personas de confianza que puedan responder con rapidez y que conozcan información básica sobre ti.

También es posible considerar más de un contacto. De esta forma, no toda la comunicación depende de que una sola persona se encuentre disponible en el momento en que sea necesario localizarla.

Otro punto importante es mantener actualizada la agenda. Si una persona cambia de número, deja de ser un contacto cercano o ya no puede atender este tipo de situaciones, conviene modificar la configuración del teléfono.

La función tampoco tiene que configurarse una sola vez y olvidarse. Tanto en Android como en iPhone es posible regresar al apartado correspondiente para añadir, eliminar o modificar los contactos registrados cuando sea necesario.