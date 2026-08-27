6 apps para hacer tareas y estudiar este regreso a clases

El regreso a clases trae de vuelta tareas, exposiciones, trabajos en equipo y exámenes. Sin embargo, el celular y la computadora también pueden convertirse en herramientas de estudio con aplicaciones que ayudan a organizar pendientes, resolver dudas o repasar antes de una evaluación.

Estas son las mejores apps para hacer tareas y estudiar

No existe una aplicación que cubra todas las necesidades escolares. Algunas herramientas están enfocadas en matemáticas, mientras que otras permiten organizar entregas, estudiar para un examen, revisar trabajos escritos o preparar una presentación.

Por ello, antes de llenar el celular de aplicaciones, lo mejor es identificar qué necesitas.

Estas son seis apps para estudiantes que ofrecen funciones diferentes y pueden convertirse en un apoyo durante el nuevo ciclo escolar.

Photomath

Cuando una operación matemática no sale, conocer únicamente la respuesta no siempre ayuda a entender dónde estuvo el error.

Photomath busca solucionar este problema utilizando la cámara del teléfono.

La aplicación permite escanear un problema matemático y consultar tanto el resultado como los pasos utilizados para resolverlo.

De acuerdo con la plataforma, puede trabajar con contenidos que van desde matemáticas básicas hasta álgebra, geometría, estadística y cálculo.

Su principal utilidad para los estudiantes está en las explicaciones paso a paso. Esto permite comparar el procedimiento de la aplicación con el ejercicio realizado y detectar en qué parte pudo aparecer un error.

Photomath dispone de herramientas gratuitas, aunque también cuenta con funciones adicionales de pago.

Photomath permite consultar procedimientos de problemas matemáticos paso a paso. Canva

Quizlet

Estudiar conceptos, fechas, vocabulario o definiciones puede resultar más sencillo cuando la información se divide en pequeñas sesiones.

Quizlet es una plataforma enfocada precisamente en este tipo de aprendizaje.

Una de sus funciones más conocidas son las flashcards o tarjetas de estudio, que permiten colocar una pregunta, palabra o concepto de un lado y consultar la respuesta correspondiente.

Los estudiantes pueden elaborar sus propios materiales o utilizar recursos disponibles dentro de la plataforma.

Quizlet también incorpora herramientas para crear pruebas de práctica y transformar diferentes materiales en recursos para estudiar.

Esto permite utilizar la aplicación para repasar antes de un examen y detectar qué conceptos necesitan otra vuelta antes de presentar la evaluación.

Quizlet utiliza tarjetas de estudio para repasar antes de un examen. Canva

Notion

Hacer una tarea es imposible si primero olvidaste que existía. Para quienes suelen perder fechas entre cuadernos, chats y recordatorios, Notion puede utilizarse como una herramienta para concentrar la organización escolar.

La plataforma permite crear páginas, calendarios, listas y bases de datos. Un estudiante puede, por ejemplo, separar sus materias y registrar dentro de cada una los apuntes, tareas, proyectos y próximas fechas de entrega.

También es posible crear una lista semanal de pendientes y marcar las actividades conforme se terminan, así como utilizar calendarios para visualizar qué trabajos deben entregarse durante los próximos días.

Notion ofrece beneficios educativos para estudiantes universitarios elegibles que utilizan una dirección de correo electrónico proporcionada por su institución académica.

Notion permite organizar tareas, materias y fechas de entrega. Canva

Khan Academy

Hay temas que necesitan más de una explicación. Cuando una clase no fue suficiente o se acerca un examen, Khan Academy puede utilizarse como una plataforma complementaria para volver a estudiar determinados contenidos.

El servicio ofrece videos, explicaciones y ejercicios relacionados con diferentes materias, con una presencia importante de contenidos de matemáticas y ciencias.

Los usuarios pueden avanzar entre distintos temas y practicar mediante ejercicios, por lo que no es necesario utilizarla únicamente cuando existe una tarea pendiente. También puede servir para reforzar conocimientos antes de una evaluación.

Una de sus principales ventajas es que Khan Academy ofrece gratuitamente sus recursos educativos. Además de utilizarse desde su sitio web, cuenta con aplicaciones oficiales para dispositivos Android y iOS.

Khan Academy ofrece recursos gratuitos para repasar diferentes materias. Canva

Grammarly

Terminar un ensayo o reporte no siempre significa que esté listo para entregarse. Una última revisión puede encontrar errores ortográficos, problemas gramaticales o partes difíciles de entender.

Grammarly es una herramienta de asistencia para escritura que revisa textos y ofrece sugerencias para corregir distintos problemas. Resulta especialmente útil para trabajos escolares escritos en inglés, idioma en el que concentra sus principales funciones.

Además de identificar posibles errores, puede realizar recomendaciones relacionadas con la claridad del texto. La plataforma también cuenta con herramientas relacionadas con citas y otras funciones de escritura.

Grammarly puede utilizarse con servicios habituales entre estudiantes, incluidos Microsoft Word y Google Docs. Existe una versión gratuita, mientras que algunas de sus herramientas requieren una suscripción.

Grammarly ayuda a revisar textos y trabajos escolares escritos en inglés. Canva

Canva

Las exposiciones y proyectos visuales también forman parte de la rutina escolar. Para este tipo de trabajos, Canva ofrece herramientas para crear presentaciones, documentos, infografías y otros materiales.

Una de sus ventajas es su catálogo de plantillas. El estudiante puede seleccionar un diseño y modificar textos, fotografías y diferentes elementos sin tener que comenzar una presentación completamente desde cero.

La plataforma también cuenta con funciones de colaboración, por lo que varios integrantes de un equipo pueden participar en determinados proyectos.

Canva Educación ofrece acceso gratuito a determinadas herramientas premium para profesores y estudiantes elegibles de educación básica y media, aunque es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la plataforma.

Canva ofrece herramientas para crear presentaciones y proyectos escolares. Canva

¿Cómo elegir una app para estudiar y hacer tareas?

La mejor aplicación dependerá del problema que quieras solucionar. Para matemáticas, Photomath permite consultar procedimientos, mientras que Quizlet está más orientada a memorizar conceptos y preparar exámenes.

Si el problema son las fechas de entrega y los pendientes, Notion puede utilizarse para organizar el ciclo escolar. Khan Academy funciona como apoyo para repasar temas, Grammarly puede ayudar con textos y Canva cubre buena parte de las necesidades relacionadas con presentaciones.

También conviene revisar qué funciones están disponibles gratuitamente antes de comenzar a utilizar una plataforma.

Varias ofrecen herramientas sin costo, pero algunas características avanzadas requieren suscripciones o cuentan con planes educativos sujetos a requisitos.