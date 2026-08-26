Honda City 2026: un sedán con tecnología, seguridad y eficiencia

Honda City continúa consolidando su presencia en el mercado mexicano. Durante el pasado mes de julio, el sedán subcompacto registró 789 unidades comercializadas, lo que representó un crecimiento de 35.3 % respecto al mismo mes de 2025. Con este resultado, alcanzó 5,765 unidades acumuladas en lo que va de 2026 y se posiciona como el vehículo Honda con mayores ventas durante julio.

El desempeño de Honda City acompaña una propuesta que —para su año modelo 2026— combina eficiencia, tecnología, seguridad y un diseño de carácter juvenil y deportivo.

En México, este modelo se encuentra disponible en tres versiones: Sport, Prime y Touring; cada una con diferentes acabados y niveles de equipamiento para responder a distintas necesidades y estilos.

En cuanto a su diseño, las versiones Sport y Touring incorporan parrilla, espejos laterales y antena tipo tiburón en acabado negro brillante, que refuerzan su apariencia contrastante y deportiva. Por su parte, la versión Prime ofrece una imagen elegante y tradicional, con parrilla y manijas de puertas en acabado cromado, además de espejos laterales y antena al color de la carrocería.

Las tres versiones cuentan con un motor 1.5 litros, 16 válvulas, DOHC i-VTEC®, que desarrolla 119 caballos de fuerza a 6,600 rpm y 107 lb-pie de torque a 4,300 rpm. Aunado a la función ECON, con la que este modelo viene equipado, se contribuye a optimizar su eficiencia de combustible de hasta 18.5 km/l de rendimiento combinado, mientras que la Transmisión Continuamente Variable (CVT) ofrece una sensación de manejo con alta respuesta en situaciones cotidianas y, por medio de sus paletas de cambio al volante, brinda una respuesta más deportiva durante situaciones de conducción más exigentes.

La seguridad es otro de los atributos relevantes del Honda City 2026. Incorpora una estructura llamada Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II, que es una evolución de la estructura de carrocería exclusiva de Honda. Utiliza una red de marcos de acero en el frente del auto para absorber y desviar la fuerza de un choque frontal lejos de la cabina, protegiendo a todos los ocupantes.

Por otro lado, ofrece en todas sus versiones seis bolsas de aire, frenos antibloqueo (ABS), Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD), Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA), Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) y Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH). Las versiones Prime y Touring cuentan también con cámara de reversa con tres ángulos.

Para complementar este equipamiento de seguridad, la versión Prime incorpora el Monitor de Asistencia de Cambio de Carril (Honda LaneWatch™), mientras que la versión Touring integra la suite de tecnologías de seguridad y asistencias avanzadas al conductor Honda Sensing®.

Honda City 2026 está disponible en la red de distribuidores Honda en México, con las versiones Sport, Prime y Touring, cada una escalando en su nivel de equipamiento y precios a partir de $408,900 pesos. Actualmente, este modelo cuenta con promociones y alternativas de financiamiento disponibles a través de la red de distribuidores Honda, con tasas de interés muy competitivas.