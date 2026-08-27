Xbox Series X 25 Aniversario inicia preventa en México: Conoce su precio y detalles

El día llegó y la preventa de la consola especial Xbox Series X 25 Aniversario ya está disponible en México y, como algunos esperaban, el costo es muy por encima de las versiones actuales existentes y por encima del precio anunciado en los Estados Unidos, esto por los costos de importación e impuestos.

La consola XBOX Series X25 Limited Edition es una edición especial creada para conmemorar los 25 años de historia de XBOX, una celebración que rinde homenaje a los jugadores, los videojuegos y los momentos que han definido a la marca desde su lanzamiento con un exterior color OG Green translúcido, un guiño directo al estilo visual que marcó los inicios de la plataforma.

Xbox anunció el miércoles el lanzamiento de esta edición especial en algunos mercados seleccionados. México ha sido parte de la historia de la consola de videojuegos y es uno de los países que tiene derecho a esta venta con una consola de colección.

Cada pieza tiene detalles únicos. Por ejemplo, todas las unidades cuentan con un grabado individual que las identifica con una numeración única. Además incluye una descarga completa de Halo: Campaign Evolved, una versión modernizada de la icónica campaña que contribuyó a definir la experiencia de juego de la primera Xbox.

Las características del XBOX Series X25 Limited Edition son iguales a las de la consola más potente con posibilidad de jugar 4K en 120 FPS. Sumado a esto, Xbox lanzó un control inalámbrico especial que también está disponible en diversos distribuidores.

¿Cuánto cuesta la XBOX Series X25 Limited Edition en México?

La consola ya se encuentra disponible en diversos distribuidores autorizados en México para preventa por un precio de 19,999 pesos. En algunos distribuidores existe la posibilidad de pagarse a meses sin intereses con tarjetas participantes. Recuerda que el número de piezas es limitado a nivel global.