¡Toma eso Sony! Xbox lanza programa para digitalizar juegos físicos y usarlos en otros dispositivos 

Microsoft anunció formalmente el programa disc-to-digital, una nueva herramienta de Xbox que permitirá a los usuarios convertir su colección de videojuegos físicos de Xbox One y Xbox Series X en licencias digitales utilizables en sus consolas y dispositivos compatibles, esto en un momento donde su principal rival, PlayStation, ya informó que desde el 2028 eliminará el formato físico.

La función debutará este 31 de agosto de 2026 e, inicialmente, no estará disponible para todos, sino para aquellos adheridos al programa de pruebas Xbox Insiders, con un despliegue gradual para el público general en fechas posteriores. De acuerdo con Asha Sharma, CEO de Xbox, la iniciativa busca reforzar la preservación del catálogo de los jugadores:

"Tu biblioteca de juegos físicos es más que una colección de discos; alberga años de recuerdos y historias que vale la pena preservar. A partir de la próxima semana, los miembros de Xbox Insider podrán desbloquear un derecho digital para los juegos físicos compatibles. Comenzaremos con miles de títulos y añadiremos más a medida que podamos", dijo la directiva en un posteo en su cuenta de X junto con un video que demostraba la función de las licencias digitales.

El proceso para vincular la copia es directo: bastará con introducir el disco compatible en la consola Xbox One o Xbox Series X para reclamar la versión digital. Este movimiento otorgará acceso a funciones como Xbox Cloud Gaming y la plataforma Xbox Play Anywhere, permitiendo ejecutar los títulos en PC o dispositivos móviles sin necesidad de instalar el disco.

Aunque el disco físico mantendrá su funcionamiento habitual en el lector, Microsoft aclaró que si el dueño decide regalar o prestar la copia física a otra persona y esta la inserta en su consola, el primer propietario perderá la licencia digital asignada. Por el momento, la función abarca miles de títulos modernos y no contempla discos originales de Xbox o Xbox 360.