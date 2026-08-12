Google lanza la familia Pixel 11: Procesador Tensor G6, pantalla Actua e IA Gemini

En el marco de su evento global Made by Google, la compañía de Mountain View presentó formalmente la nueva generación de sus teléfonos inteligentes encabezada por el Google Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL donde hay grandes novedades iniciando por el procesador, del cual se espera un salto importante en capacidades.

La alineación renueva la estructura de sus componentes incorporando el procesador Tensor G6, el sistema operativo Android 17 y una integración profunda con Gemini Intelligence para potenciar el procesamiento fotográfico y las herramientas de asistencia en tiempo real.

En el apartado fotográfico, donde Google Pixel es fuerte no solo gracias a las lentes sino también al uso de la Inteligencia Artificial, tiene un módulo más delgado además de presumir mayor resistencia estructural mediante cristal Corning Gorilla Glass Victus 2.

En cuanto a la carga inalámbrica, otra de las grandes debilidades, ahora es compatible con el sistema de carga inalámbrica Pixelsnap para alcanzar los 25W ayudando a reducir los tiempos de espera.

Google Pixel 11: Pantalla compacta y sensor mejorado

El modelo base integra un panel OLED Actua Display de 6,3 pulgadas con resolución FullHD+ y una tasa de refresco adaptable de 60 a 120 Hz.

En cuanto al almacenamiento los rumores se volvieron realidad. Se elimina la configuración de 128 GB y se pasa directo a los 256 GB y los 512 GB de almacenamiento con 12 GB de memoria RAM. Su autonomía depende de una batería de 4.985 mAh respaldada por carga rápida de 30W.

En el apartado fotográfico, el Pixel 11 estrena un sensor principal de 48 megapíxeles que capta un 56 por ciento más de luz, acompañado por un gran angular de 13 megapíxeles y un telefoto de 10,8 megapíxeles con zoom óptico 5x (capaz de alcanzar 30x mediante Super Zoom digital). Su cámara frontal es de 10,5 megapíxeles.

Google Pixel 11 Pro: Sistema de iluminación HiLight y pantalla LTPO

El Pixel 11 Pro mantiene el formato de 6,3 pulgadas pero eleva las prestaciones de su panel a Super Actua OLED LTPO (1,5K), permitiendo ajustar la frecuencia de actualización desde 1 hasta 120 Hz e incrementando el brillo pico hasta los 3,600 nits.

Pasa a tener una versión de 16 GB de RAM así como almacenamiento de hasta 1 TB.

Una de sus adiciones exclusivas es el sistema HiLight, un aro de iluminación LED alrededor del módulo de cámara diseñado para emitir códigos de color personalizados según las notificaciones o la actividad de la inteligencia artificial.

Su configuración fotográfica da un salto con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles y un telefoto de 48 megapíxeles con zoom óptico 5x (capaz de lograr un zoom digital de hasta 120x). Además, la cámara frontal escala a los 42 megapíxeles y habilita la grabación de vídeo en resolución 8K a 30 FPS.

Google Pixel 11 Pro XL: Máxima autonomía y pantalla extendida

El Pixel 11 Pro XL conserva el mismo arreglo técnico, procesador y paquete de cámaras de la versión Pro, pero adaptado a un chasis de mayores dimensiones con una pantalla Super Actua OLED LTPO de 6,8 pulgadas.

Para compensar el incremento de tamaño, este dispositivo añade una batería de 5.115 mAh e integra soporte para carga rápida por cable de hasta 45W.

Al igual que el modelo Pro estándar, incorpora conectividad WiFi 7.

¿Cuándo llegarán los Google Pixel 11 a México?

Desde la familia Google Pixel 10, México ya es parte de los países oficiales donde se venden los dispositivos. Por ahora no hay un precio final en México ni una fecha de llegada, pero se espera esa información en las próximas horas.