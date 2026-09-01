Astronautas Jessica Meir y Sophie Adenot realizan caminata espacial para reparar la EEI

Las astronautas Jessica Meir, de la NASA, y Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA), salieron este martes de la Estación Espacial Internacional (EEI) para realizar una caminata espacial de aproximadamente seis horas y media, como parte de una jornada de mantenimiento y actualización de la estación.

Meir y Adenot utilizaron la esclusa de aire Quest para comenzar los trabajos en el exterior del complejo orbital. Una de sus principales tareas consiste en reemplazar un retroreflector ubicado en el puerto delantero del módulo Harmony.

El dispositivo permitirá apoyar la navegación de las naves espaciales durante las operaciones de aproximación, encuentro y acoplamiento con la estación.

Después de colocar el nuevo equipo, las astronautas realizarán otras labores de mantenimiento en la estructura exterior de la EEI.

Entre ellas se encuentra la instalación de cables de conexión para los sistemas de retransmisión de datos, además de trabajos preparatorios en el radiador del Espectrómetro Magnético Alfa, conocido como AMS-02, de cara a futuras labores de mantenimiento.

La misión también contempla el reemplazo de una cámara de alta definición instalada en la estructura exterior de la estación espacial.

La séptima caminata espacial de Jessica Meir

La actividad representa la séptima caminata espacial de Jessica Meir, astronauta de la NASA, quien participa nuevamente en trabajos de mantenimiento fuera de la EEI.

Para Sophie Adenot, astronauta de la ESA, se trata de su tercera caminata espacial.

Durante la operación, Adenot está identificada como el miembro número 1 de la tripulación y utiliza un traje espacial con franjas rojas. Meir, como miembro número 2, lleva un traje sin distintivos.

La caminata forma parte de las actividades destinadas a conservar y mejorar la infraestructura de la Estación Espacial Internacional, que requiere trabajos periódicos tanto en sus sistemas externos como en los equipos utilizados para las operaciones de las naves que llegan al complejo.

Con esta actividad, el número de caminatas espaciales realizadas en apoyo del ensamblaje, mantenimiento y mejoras de la EEI llega a 284.