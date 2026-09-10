Apple sube de precio el iPhone 17 en México tras la presentación de la línea 18 Pro

Mientras que el mundo veía la presentación de los nuevos productos de Apple para el periodo final del 2026 donde está el iPhone 18 Pro y Pro Max, así como el esperado plegable denominado iPhone Duo, la firma tecnológica realizó un aumento de precio en su iPhone 17, su modelo base y con la familia que ha ido estableciendo el éxito desde la era de Steve Jobs.

En tan solo unos minutos, la tienda oficial de Apple en México mostró nuevos precios. El iPhone 17 de 256 GB de almacenamiento tenía un costo de 21,999 pesos actualizado mientras que el de 512 GB pasó a los 26,999 pesos. Unas horas antes, el costo del modelo base era de 19,999 pesos, un precio que aún se mantiene en línea en distribuidores autorizados como MacStore o iShop.

Pero no solo eso, el modelo iPhone 17e, el de entrada de la familia al tener el precio más accesible también presentó un aumento alcanzando los 16,999 pesos para la de 256 GB y de 21,999 pesos para la de 521 GB. El precio era de 14,999 pesos y 19,999 pesos, respectivamente. Al igual que en el anterior, los costos se mantienen en distribuidores, al menos hasta este jueves.

El incremento, al igual que sucedió con la nueva familia Pro, es parte de la estrategia que se ha visto en Apple este año aumentando el costo de las computadoras y tabletas como resultado de la presión por la memoria RAM y el almacenamiento.

Reproducir Revive el lanzamiento del iPhone 18 Pro y el iPhone Duo

¿Cuándo saldrá el iPhone 18?

La ausencia del iPhone 18 estándar durante la primera presentación de John Ternus al frente de Apple respondió a una estrategia para reestructurar su catálogo de productos y por ello el iPhone 17 se mantiene en el catálogo.

El modelo base no ha sido cancelado. Su debut oficial se ha pospuesto para el primer trimestre de 2027, inaugurando una inédita ventana de lanzamientos primaveral enfocada en renovar su oferta de entrada.

Anteriormente reservado para iPad y Mac, este evento de inicio de año ganará protagonismo comercial. En esta presentación, el iPhone 18 estará acompañado por dos dispositivos adicionales como el iPhone 18e y el iPhone Air 2.