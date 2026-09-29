Castlevania será gratis: Konami regala el juego original por su 40 aniversario

La empresa japonesa Konami celebra el 40 aniversario de la franquicia Castlevania con un regalo directo para los fanáticos. La compañía desarrolladora liberó la descarga totalmente gratuita del juego original lanzado en 1986, disponible desde hoy para usuarios de dispositivos móviles a nivel mundial.

Los seguidores de la legendaria saga vampírica podrán adquirir este título clásico a través de las tiendas digitales App Store y Google Play. La promoción especial permanecerá activa por tiempo limitado y finalizará el próximo 24 de octubre de 2026, fecha límite para añadir la aventura al catálogo personal.

Castlevania está disponible en App Store y Google Play. Foto: Konami

Esta estrategia comercial busca atrapar tanto a los jugadores veteranos como a las nuevas generaciones que desconocen los orígenes de la licencia. La entrega original de NES narra la épica travesía de Simon Belmont, un valiente cazador de vampiros que empuña su característico látigo para derrotar a las fuerzas de la oscuridad.

El usuario asume el control del héroe a través de seis desafiantes niveles repletos de criaturas góticas, trampas mortales y enemigos sobrenaturales. El objetivo final consiste en atravesar los oscuros pasillos del castillo para enfrentar al mismísimo Conde Drácula en un combate definitivo por la salvación de la humanidad.

Una nueva cazadora toma el relevo

El festejo de las cuatro décadas coincide con el inminente lanzamiento de Castlevania: Belmont's Curse, la nueva entrega que revivirá la franquicia. El esperado título debutará en el mercado global el próximo 15 de octubre y llegará a las consolas PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y ordenadores vía Steam.

La narrativa de este proyecto pone el reflector sobre Rose, hija del legendario guerrero Trevor Belmont, conocido protagonista de la tercera entrega clásica. La joven cazadora heredará el mítico látigo Vampire Killer para emprender una violenta cruzada que iniciará en el castillo de Drácula y terminará en las calles de París.

Castlevania original es un clásico de Konami. Foto: Konami

Los ejecutivos de la compañía prepararon un anticipo especial para calentar los motores previos al estreno mundial de esta secuela. A partir del 1 de octubre, los jugadores descargarán una demo de Castlevania: Belmont's Curse en todas las plataformas mencionadas para probar las nuevas mecánicas de combate.

Este lanzamiento representa el regreso triunfal de una licencia que definió el género de la acción y exploración durante las décadas pasadas. El equipo de desarrollo apostó por renovar el apartado gráfico mientras conserva la esencia de plataformas y dificultad extrema que exigen los seguidores más fieles.

Descuentos masivos en tiendas digitales

Para complementar la celebración, Konami aplicó fuertes rebajas a gran parte del catálogo histórico de la saga en las principales tiendas virtuales. Los usuarios de PlayStation encontrarán la Castlevania Anniversary Collection con un descuento del 80 por ciento, dejando el precio en tan solo 4 euros hasta el 7 de octubre.

La reciente Dominus Collection reduce su costo a la mitad con un valor de 12.49 euros, ofreciendo tres aventuras aclamadas por la crítica. Asimismo, la Advance Collection y el paquete Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood ostentan un recorte del 70 por ciento, fijando su precio de promoción en 6 euros.

Castlevania acaba de cumplir 40 años. Foto: Konami

La plataforma de PC Steam replica estas mismas ofertas con fecha de caducidad fijada para el primer día de octubre. Esta tienda virtual expande las rebajas e incluye la subsaga completa de Lords of Shadow, su secuela directa, los contenidos descargables y la versión Mirror of Fate HD.

La comunidad de videojugadores tiene frente a sí una oportunidad inmejorable para completar su colección digital a precios sumamente accesibles. La mítica franquicia resurge con fuerza en el mercado actual, combinando la nostalgia de sus clásicos con la adrenalina de una producción completamente nueva e innovadora.