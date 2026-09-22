Qué son las Googlebook: Las nuevas portátiles con IA Gemini y base de Android que ya se vende

Casi un año después de su presentación las primeras Googlebook se han lanzado al mercado; el objetivo de Google es ofrecer computadoras portátiles que sean una extensión de los usuarios de teléfono Android para explotar el uso de la inteligencia artificial, la cual es el pilar central de estos productos.

A diferencia de las Chromebook, que se basaban en un almacenamiento y operación recargados en la nube, las nuevas Googlebook tienen como base Android y las aplicaciones de Google Play creando una plataforma optimizada para funcionar en estrecha sintonía con teléfonos inteligentes.

¿En qué se diferencian los Googlebook de los Chromebook?

A diferencia del concepto clásico de las Chromebooks, que nacieron en 2011 enfocadas en la simplicidad, la nube y costos accesibles para el sector educativo, los Googlebook representan una apuesta por el mercado de gama alta con modelos que, presentados este lunes, están por encima de los 800 dólares.

Las nuevas Googlebook abandonan la filosofía de ejecutar Android sobre ChromeOS para ofrecer un sistema basado directamente en Android, optimizado para teclado y ratón, pero explotando todo el mercado de las aplicaciones existentes para el sistema de Google en los teléfonos.

Otra de las principales características es el hardware que dejan de lado los segmentos base para pelear directamente con características que ofrecen las Microsoft Surface y las MacbookAir. Los primeros modelos presentan procesadores Intel Core Ultra, diseñados para aprovechar la IA, 16 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB.

Además cuenta con una integración con los Android que permite acceder a los archivos de los teléfonos de forma rápida.

Primeros modelos de Googlebook presentados en el mercado

Los primeros fabricantes que colaboran con Google para lanzar esta línea de productos ya han confirmado sus propuestas iniciales: