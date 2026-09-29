Broxel cumple 15 años y consolida su apuesta por la infraestructura financiera digital

De procesar pagos a construir infraestructura financiera

En un sector marcado por la transformación tecnológica, los cambios regulatorios y la creciente demanda de servicios financieros digitales, cumplir 15 años de operación representa más que una fecha conmemorativa. Para Broxel, el aniversario también marca la evolución de un modelo de negocio que comenzó enfocado en el procesamiento de pagos y la dispersión de nómina y que actualmente busca posicionarse como una plataforma de infraestructura financiera digital.

La compañía llega a este aniversario con un dato que dimensiona la escala alcanzada: 30 millones de usuarios dentro de su ecosistema de pagos electrónicos. El recorrido, de acuerdo con la información de la empresa, ha atravesado distintos ciclos económicos, la pandemia y cambios en las exigencias de cumplimiento del sector financiero.

Más allá del número de usuarios, la transformación está relacionada con el papel que la compañía busca desempeñar dentro del ecosistema financiero mexicano.

Broxel plantea actualmente un modelo de hub de infraestructura financiera, bajo el cual otras empresas y gobiernos pueden apoyarse en una capa tecnológica para desarrollar o implementar servicios financieros sin tener que construir desde cero capacidades relacionadas con procesamiento, cumplimiento normativo y seguridad.

Este modelo está relacionado con el crecimiento de esquemas como Banking as a Service (BaaS), en los que la infraestructura tecnológica y financiera de un proveedor puede ser utilizada por terceros para ofrecer servicios a sus propios usuarios.

La infraestructura detrás de los servicios financieros digitales

Para el usuario final, una transferencia, un pago o una dispersión de nómina pueden parecer operaciones sencillas. Detrás de cada una existe, sin embargo, una cadena tecnológica que debe permitir procesar la operación, mantener la disponibilidad de los sistemas, proteger la información y cumplir con las obligaciones regulatorias correspondientes.

Ese componente invisible se ha convertido en uno de los espacios de competencia dentro de la transformación financiera.

En el caso de Broxel, el cambio de enfoque supone pasar de competir únicamente mediante productos dirigidos al consumidor a ampliar su participación como proveedor de infraestructura para terceros. El comunicado plantea que esta estrategia permite diversificar las fuentes de ingresos y reducir la dependencia de una sola línea de producto.

La evolución también modifica la relación entre una empresa de tecnología financiera y sus clientes corporativos. En lugar de que cada organización tenga que desarrollar integralmente sus propios sistemas para operar pagos o determinados servicios financieros, puede apoyarse en infraestructura especializada.

Esta tendencia ha adquirido relevancia conforme empresas de distintos sectores incorporan pagos digitales, cuentas, dispersión de recursos y otros servicios financieros dentro de sus propios ecosistemas.

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30 millones de usuarios y el valor de la escala

El crecimiento de una plataforma financiera digital también plantea un reto relacionado con la confianza.

El comunicado de Broxel señala que alcanzar 30 millones de usuarios representa no solamente una métrica de crecimiento, sino también una referencia de la capacidad operativa de una infraestructura que procesa transacciones y dispersa pagos.

En los servicios financieros digitales, la experiencia del usuario depende en buena medida de elementos que permanecen fuera de su vista: que una transacción pueda procesarse correctamente, que un pago llegue a su destino, que los sistemas estén disponibles y que la información permanezca protegida.

Por ello, la escala tecnológica se convierte en un componente relevante de la operación.

Cada incremento en el volumen de usuarios y transacciones implica también mayores exigencias de disponibilidad, monitoreo, prevención de fraude y protección de información. La infraestructura debe ser capaz de responder al crecimiento sin comprometer la continuidad de los servicios.

Para una empresa que busca ampliar su participación como proveedor de infraestructura para terceros, este punto adquiere especial importancia: la operación no solamente impacta a los usuarios de la propia plataforma, sino potencialmente a los clientes y usuarios de las organizaciones que utilizan sus capacidades tecnológicas.

Ciberseguridad: el componente que no puede quedar fuera

El crecimiento de los servicios financieros digitales ha colocado a la ciberseguridad entre los principales elementos de cualquier infraestructura financiera.

En este terreno, el comunicado identifica dos frentes particularmente relevantes para sostener una operación de esta escala: la resiliencia operativa, relacionada con la capacidad de mantener los sistemas funcionando, y la ciberseguridad financiera, enfocada en evitar vulneraciones y proteger la información.

Broxel señala entre sus mecanismos el monitoreo antifraude en tiempo real, la tokenización de información sensible, el cifrado de datos y mecanismos adicionales de autenticación multifactor.

Estas herramientas responden a una característica particular de la economía digital: cuanto mayor es la cantidad de operaciones que se realizan electrónicamente, mayor es la importancia de que los sistemas puedan identificar comportamientos inusuales, proteger información sensible y mantener la continuidad de los servicios.

La seguridad, en este contexto, deja de ser únicamente un componente técnico y se convierte en parte de la infraestructura necesaria para que los servicios financieros digitales puedan operar a escala.

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La apuesta por BaaS y Open Banking

La evolución más reciente de Broxel también está vinculada con una mayor participación en modelos de Banca como Servicio y Open Banking.

El comunicado señala que la compañía ha buscado ampliar sus servicios de pago para terceros y monetizar su infraestructura más allá de sus productos propios. Esto supone que la tecnología desarrollada para operar servicios financieros puede convertirse, a su vez, en una plataforma para otras organizaciones.

El modelo BaaS responde precisamente a esta lógica: empresas que no necesariamente son bancos o instituciones financieras tradicionales pueden incorporar determinadas capacidades financieras a sus productos y servicios mediante infraestructura proporcionada por terceros.

Por otro lado, el desarrollo del Open Banking abre nuevas posibilidades de interacción entre instituciones, plataformas y usuarios a partir del intercambio de información financiera bajo los mecanismos de autorización y seguridad correspondientes.

Para los proveedores de infraestructura, esto significa que la capacidad de conectar diferentes servicios y procesar información de manera segura adquiere una relevancia cada vez mayor.

Inclusión financiera como parte de la transformación

La evolución tecnológica también está relacionada con uno de los retos estructurales del sistema financiero mexicano: ampliar el acceso a servicios financieros.

De acuerdo con el comunicado, Broxel ha profundizado su participación en programas orientados a la inclusión financiera y en segmentos de población que históricamente han tenido menor acceso a los servicios de la banca tradicional.

En este contexto, la infraestructura digital puede desempeñar un papel relevante al permitir que determinados servicios lleguen a usuarios mediante canales distintos a los modelos bancarios convencionales.

La digitalización de pagos, nóminas y dispersión de recursos también permite generar trazabilidad de las operaciones y facilitar la administración de recursos para empresas, gobiernos y usuarios.

El reto, sin embargo, no termina con digitalizar una operación. La siguiente etapa implica garantizar que esa infraestructura pueda mantenerse disponible, segura y escalable conforme aumenta el número de usuarios y servicios conectados.

Quince años y una nueva etapa para la industria financiera

El aniversario de Broxel ocurre en un momento en que la industria financiera mexicana continúa ampliando su componente tecnológico.

Los servicios digitales, los pagos electrónicos, el BaaS, el Open Banking y las soluciones de infraestructura están modificando la manera en que las instituciones y empresas participan en el ecosistema financiero.

En ese escenario, los 15 años de operación de Broxelrepresentan la transición de una empresa que inició con procesamiento de pagos y dispersión de nómina hacia un modelo que busca participar en distintas capas de la infraestructura financiera digital.

La propia compañía reconoce que el siguiente reto está relacionado con sostener la operación a la escala alcanzada y conseguir que terceros confíen en esa infraestructura para desarrollar sus propios servicios financieros.

Más que cerrar un ciclo, el aniversario plantea así una nueva etapa: en un mercado donde la tecnología se ha convertido en parte fundamental de los servicios financieros, la capacidad de procesar operaciones, proteger información y ofrecer infraestructura a terceros será uno de los elementos que definan la evolución del ecosistema digital mexicano.