¿Se acuerdan de Firefox? Mozilla lo renueva con diseño moderno, compacto e inteligencia artificial

Alguna vez fue un feroz competidor del mundo de los navegadores, pero en los últimos años ha ido perdiendo fuerza. Ahora, Mozilla quiere retomar su papel y ha lanzado oficialmente la versión Firefox 157, una actualización histórica donde presenta una interfaz renovada para computadoras y teléfonos móviles.

El nuevo Firefox 157 estrena formalmente la interfaz Nova, que aplica líneas redondeadas, colores actualizados y un nuevo selector de temas con fondos de pantalla integrados ajustables con un solo clic. Además, los cuadros de diálogo y menús desplegables dentro de los sitios web ahora adoptan automáticamente el tema claro u oscuro de la página que estés visitando.

A la par de la renovación estética, la actualización integra mejoras técnicas de peso, como la decodificación por hardware del formato de video AV1 en llamadas WebRTC, mejor sincronización de audio y video al ajustar la velocidad de reproducción, y alertas de seguridad cuando el sistema registre claves de cifrado.

¿Qué cambia en Firefox 157?

Firefox 157 trae de regreso el modo compacto, una función que reduce el espaciado de la barra de herramientas y pestañas para dar más espacio al contenido web, ideal para pantallas pequeñas o vista dividida.

Asimismo, se integró la opción de fijar accesos directos en la pestaña nueva, la barra lateral actualizada se activa por defecto y se removió a Amazon como buscador predeterminado.

¿Cómo descargarlo y actualizarlo?

Si ya cuentas con Firefox en tu equipo con Windows, macOS o Linux, la actualización a la versión 157 se aplicará de forma automática.

La versión para celulares y tabletas está disponible a través de la Google Play Store y App Store.

Para los usuarios que deseen instalar el navegador por primera vez en sus dispositivos deben ir a la web oficial de Mozilla (firefox.com) y descargar el instalador, seguir el proceso y listo, contarás con el nuevo navegador en su dispositivo.