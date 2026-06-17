Call of Duty Black Ops 1 y 2 llegan a PS4 y PS5: Conoce la fecha de su lanzamiento

El estudio Treyarch confirmó oficialmente el lanzamiento de los ports de Call of Duty: Black Ops y Black Ops 2 para las consolas PS4 y PS5. Las entregas clásicas de la exitosa franquicia aterrizarán en las plataformas de Sony el próximo 2 de julio. El sorpresivo anuncio sacudió las redes sociales de la compañía tras meses de intensos rumores.

Los fanáticos de la saga bélica disfrutarán nuevamente de los títulos que inauguraron esta vertiente narrativa hace casi dos décadas. El equipo de Iron Galaxy, un estudio altamente especializado en adaptaciones de videojuegos, asumió la responsabilidad total de este proyecto. Los desarrolladores prometieron entregar una experiencia fiel a los lanzamientos originales.

Call of Duty: Black Ops 1 y 2 estarán en PS4 y PS5. Foto: Activision

Ambas adaptaciones incluirán los modos de juego que consolidaron a la franquicia en la cima de la industria mundial. Los jugadores accederán a las respectivas campañas principales, el adictivo modo multijugador y la icónica experiencia de supervivencia cooperativa Zombis. Las versiones mantendrán intactos los elementos vistos originalmente en las plataformas de la séptima generación.

La compañía desarrolladora integró una bonificación especial para los compradores de estas nuevas ediciones remasterizadas. Los ports contendrán de forma gratuita todo el material de personalización que antes requería un pago adicional. Los usuarios desbloquearán estos complementos estéticos y funcionales desde el primer minuto de juego sin desembolsar un solo centavo extra.

Exclusividad en PlayStation y ausencia en plataformas de Xbox

El comunicado oficial delimitó este esperado lanzamiento exclusivamente para el ecosistema digital de PlayStation. La empresa omitió por completo el desarrollo de estas versiones para las consolas de la familia Xbox Series X|S. Esta decisión obedece a la sólida política de retrocompatibilidad que la competencia mantiene activa desde hace varios años.

Gameplay de Call of Duty Black Ops. Foto: Activision

Los dueños de consolas Xbox actuales ya ejecutan las versiones originales de Xbox 360 sin enfrentar ningún problema técnico. El hardware de Microsoft procesa los discos físicos y las compras digitales clásicas de forma nativa. Por este motivo, el estudio responsable descartó invertir recursos económicos en un port innecesario para dicho sector del mercado.

Los expertos de Iron Galaxy plantearon un trabajo sumamente conservador en el apartado gráfico general de los juegos. Los títulos no presentarán cambios visuales drásticos ni reestructuraciones profundas en el motor de juego. Los especialistas técnicos anticipan únicamente mejoras puntuales en la resolución nativa y un aumento notable en la fluidez de las animaciones.

Precios por definir y el regreso de la nostalgia bélica

El equipo de distribución reservó detalles comerciales importantes sobre la llegada de ambos títulos al mercado. El comunicado omitió el precio final que tendrán estas entregas en la tienda digital de Sony. Las dudas de los miles de consumidores apuntan a la posibilidad de adquirir los juegos por separado o mediante un paquete conjunto.

Call Of Duty Black Ops 2 en primera persona. Foto: Activision

La expectativa de la inmensa comunidad creció exponencialmente tras la confirmación textual de Treyarch. El mes de julio promete convertirse en un periodo lleno de conspiraciones gubernamentales oscuras y conflictos armados virtuales. El regreso del "sabor clásico" de los primeros juegos de la serie Black Ops busca atrapar a los veteranos del control.

Esta agresiva maniobra estratégica fortalece el catálogo clásico disponible en las modernas consolas de entretenimiento de Sony. La franquicia de disparos en primera persona reafirma su total dominio en la conversación digital con este rescate histórico. La cuenta regresiva para el retorno al campo de batalla comenzó para miles de fieles usuarios.