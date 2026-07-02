La adquirencia móvil gana escala en México con nuevas herramientas de pago digital

Ciudad de México, junio de 2026. — La evolución de los pagos digitales está entrando en una nueva etapa. En un entorno donde la digitalización de pagos se ha convertido en un factor clave para el crecimiento de pequeños negocios y emprendedores, Broxel incorporó Tap to Pay a su plataforma de adquirencia, permitiendo que sus clientes utilicen un teléfono Android como una herramienta para realizar pagos con tarjeta, sin requerir hardware adicional.

La solución es impulsada por Broxel Adquirente, la vertical especializada de la compañía para el procesamiento de pagos con Visa, Mastercard, Carnet y American Express en canales físicos y digitales. Más allá de habilitar una nueva forma de cobro, la propuesta busca acercar a comercios, emprendedores, agregadores e integradores de pagos a una infraestructura financiera diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio. A través de un modelo de acompañamiento especializado, esquemas de precios personalizados y una oferta modular de servicios financieros, Tap to Pay se integra a un ecosistema que permite a los clientes de Broxel simplificar su operación, ampliar sus capacidades de pago y acelerar su proceso de digitalización. Los números detrás de la oportunidad

La digitalización de los pagos se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento para los pequeños negocios. Los datos muestran que cuando una micro o pequeña empresa incorpora medios de pago electrónicos, los beneficios trascienden la simple aceptación de tarjetas: aumentan las ventas, mejora el control financiero y se amplían las oportunidades de crecimiento.

Un estudio de Visa encontró que tres de cada cuatro micro y pequeñas empresas mexicanas que adoptaron pagos digitales registraron un incremento promedio del 22% en sus ingresos mensuales. Por su parte, el programa federal "Crece tu mipyme con pagos digitales" reportó que los comercios incorporados a esta iniciativa incrementaron en promedio 68% sus ventas con tarjeta entre su primer y último mes de operación registrado.

Sin embargo, la oportunidad sigue siendo enorme. Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas en México aún no acepta pagos con tarjeta, a pesar de que los consumidores realizaron más de 10,600 millones de transacciones con medios de pago electrónicos durante 2025. El desafío ya no está del lado de la demanda: millones de personas están listas para pagar digitalmente. El reto es llevar infraestructura de aceptación de pagos al último eslabón de la cadena comercial de forma simple, accesible y rentable. La nueva generación de adquirencia móvil

Es en este contexto donde la tecnología SoftPOS comienza a transformar la industria. La posibilidad de hacer uso de la aplicación de Broxel en un teléfono inteligente como una terminal de pago mediante tecnología NFC está redefiniendo los modelos tradicionales de adquirencia y eliminando una de las principales barreras para la adopción de pagos electrónicos: la necesidad de hardware especializado.

La tendencia responde a una evolución natural del ecosistema financiero. Durante la última década, la industria concentró sus esfuerzos en digitalizar a los consumidores; la siguiente etapa consiste en digitalizar la aceptación de pagos para millones de pequeños negocios que aún operan principalmente en efectivo.

Broxel participa en esta transformación desde una posición de infraestructura. La compañía procesa pagos para instituciones públicas y privadas en México y ahora extiende esas capacidades tecnológicas hacia el comercio de menor escala a través de Tap to Pay, una funcionalidad integrada dentro de su plataforma de adquirencia.

"México cuenta con millones de consumidores que ya utilizan herramientas digitales para transferir dinero, comprar en línea y realizar pagos electrónicos. El siguiente desafío es acercar esa misma capacidad tecnológica a los pequeños comercios. La infraestructura existe; el reto es hacerla accesible para cualquier negocio desde el dispositivo que ya utiliza todos los días", señaló Gustavo Gutiérrez, CEO de Broxel. Un paso hacia el futuro de los pagos

De acuerdo con estimaciones de la industria, para 2027 más de 21 millones de personas utilizarán pagos digitales en puntos de venta, mientras que el comercio electrónico continuará expandiéndose a tasas de doble dígito. Paralelamente, la participación del efectivo en las transacciones cotidianas seguirá disminuyendo conforme los consumidores demanden experiencias más ágiles, seguras y conectadas.

En ese contexto, la discusión ya no gira en torno a si México adoptará los pagos digitales, sino a la velocidad con la que esta transformación alcanzará a millones de pequeños negocios que todavía permanecen fuera del ecosistema de aceptación electrónica.

Si la siguiente etapa de la digitalización financiera consiste en convertir cada teléfono inteligente en un punto de aceptación de pagos, la competencia ya no estará únicamente en quién emite más tarjetas o procesa más transferencias, sino en quién logra llevar infraestructura financiera al último comercio de la economía. Es ahí donde soluciones como Tap to Pay comienzan a redefinir el mercado.

Broxel