Asteroide Vesta: cuánto mide el cuerpo rocoso más grande del Sistema Solar y por qué es tan especial

El asteroide Vesta es el cuerpo rocoso más grande de esta categoría en el Sistema Solar. Ubicado entre Marte y Júpiter, este gigante espacial destaca por sus dimensiones, su antigüedad y por conservar características que han permitido a los científicos conocer mejor cómo se formaron los primeros objetos del sistema solar.

Además de ser uno de los asteroides más brillantes, Vesta concentra cerca del 9% de la masa de todos los cuerpos que forman el cinturón de asteroides. Su historia comenzó apenas entre uno y dos millones de años después del nacimiento del Sistema Solar, por lo que es considerado uno de los objetos más antiguos que existen.

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¿Cuánto mide el asteroide Vesta?

El tamaño de Vesta explica por qué es considerado el asteroide más grande del Sistema Solar. De acuerdo con la NASA, tiene un diámetro superior a los 522 kilómetros, aunque algunas mediciones lo sitúan cerca de los 530 kilómetros. Esa distancia representa poco más del 4% del diámetro de la Tierra.

Los investigadores creen que originalmente era un poco más grande. Hace alrededor de mil millones de años sufrió una colisión de enormes proporciones que le hizo perder cerca del 1% de su masa.

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Ese impacto formó el cráter Rheasilvia, una enorme depresión que mide alrededor de 500 kilómetros de ancho, prácticamente el tamaño del propio asteroide.

Los restos expulsados por ese choque dieron origen a la llamada familia de asteroides Vesta, integrada por fragmentos que continúan orbitando alrededor del Sol.

Un asteroide que no ha dejado de recibir impactos

Lejos de tratarse de un evento aislado, las colisiones han sido parte de la historia de Vesta durante miles de millones de años.

Los astrónomos calculan que alrededor de 300 asteroides oscuros, con diámetros de entre uno y 10 kilómetros, han golpeado su superficie en los últimos 3 mil 500 millones de años. Algunos fragmentos desprendidos por esos impactos incluso llegaron a la Tierra en forma de meteoritos, permitiendo que los científicos analizaran material proveniente directamente de este cuerpo celeste.

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Además de su tamaño, Vesta gira muy rápido sobre su eje. Completa una rotación en apenas 5.34 horas, mientras que tarda 3.63 años en dar una vuelta alrededor del Sol. También se desplaza a una velocidad aproximada de 20.09 kilómetros por segundo.

¿Por qué es el asteroide más grande del Sistema Solar?

Aunque durante muchos años ese título perteneció a Ceres, la situación cambió en 2006 cuando la Unión Astronómica Internacional reclasificó ese objeto como planeta enano.

Desde entonces, Vesta pasó a ocupar oficialmente el primer lugar entre los asteroides del Sistema Solar. Su enorme tamaño, su composición interna y las muestras de meteoritos que han llegado a la Tierra lo convierten en uno de los cuerpos más estudiados por la comunidad científica para comprender cómo evolucionó el sistema solar.

¿Por qué Vesta se parece a la Tierra?

Una de las características que más ha sorprendido a los especialistas es que Vesta posee una estructura interna muy similar a la de los planetas rocosos.

A diferencia de la mayoría de los asteroides, este cuerpo cuenta con corteza, manto y núcleo, una organización conocida como diferenciación. La NASA explica que esto ocurrió porque se formó muy temprano, cuando el calor generado por materiales radiactivos permitió que los elementos más pesados descendieran al centro y los más ligeros permanecieran en la superficie.

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Gracias a ese proceso, Vesta presenta una composición más parecida a la de la Tierra o Venus que a la de otros asteroides.

¿Por qué se llama Vesta?

El origen de su nombre se remonta a principios del siglo XIX. El astrónomo y médico alemán Heinrich Wilhelm Olbers descubrió este cuerpo celeste el 29 de marzo de 1807 desde la ciudad de Bremen.

Más tarde decidió que el matemático Carl Friedrich Gauss, quien había calculado su órbita, fuera quien lo nombrara. Gauss eligió el nombre Vesta en honor a la diosa romana del hogar y la familia.