¿Puede la NASA desviar un asteroide? Esto hace la agencia espacial ante una amenaza para la Tierra
La NASA ya no solo observa el espacio: también puede defender la Tierra.
Cada cierto tiempo aparece una noticia sobre un asteroide “posible amenaza para la Tierra”. Y casi siempre surge la misma duda: ¿la NASA podría hacer algo si uno realmente viniera directo hacia nosotros?
La respuesta corta es sí. Y no es teoría ni suposición. Ya se ha probado en la vida real.
La NASA incluso tiene un equipo dedicado a esto, la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, que básicamente se encarga de vigilar el cielo y preparar planes si algo se acerca demasiado.
La prueba que lo cambió todo: la misión DART
Durante años esto sonaba a película. Pero en 2022 la NASA decidió probarlo en serio con la misión DART.
La idea fue bastante directa, aunque suene extrema: chocar una nave contra un asteroide para cambiar su rumbo.
La nave era pequeña, del tamaño de un refrigerador, pero iba rapidísimo, a más de 22,000 kilómetros por hora. El objetivo no era la Tierra, sino un sistema de asteroides que no representaba peligro como Dimorphos, una luna que gira alrededor de otro asteroide llamado Didymos.
Cuando la nave impactó, ocurrió lo importante: la órbita de Dimorphos cambió.
No fue un cambio pequeño. Su tiempo de recorrido se redujo en 32 minutos, mucho más de lo que los científicos esperaban. En pocas palabras, funcionó.
Y con eso quedó claro algo que antes solo se imaginaba: sí se puede desviar un objeto espacial.
Cómo se podría defender la Tierra si viniera un asteroide real
La NASA no tiene una sola solución. Depende mucho del tamaño del objeto y, sobre todo, del tiempo que se tenga para reaccionar.
1. El impacto cinético (el método probado)
Es básicamente lo que hizo DART.
Una nave choca contra el asteroide para empujarlo un poco y cambiar su trayectoria. No lo destruye, solo lo desvía.
Funciona mejor si el asteroide es mediano o pequeño y si se detecta con varios años de anticipación.
2. El "tractor de gravedad" (lento, pero preciso)
Este método es más tranquilo.
Se envía una nave grande que vuela cerca del asteroide durante años. La gravedad entre ambos objetos hace el resto del trabajo, como si fuera una cuerda invisible.
No hay golpes ni explosiones. Solo tiempo y paciencia.
3. Opción nuclear (el último recurso)
Si el asteroide es muy grande o llega con poco tiempo de aviso, entra el escenario más extremo.
A diferencia de lo que muestran las películas, no se trata de hacerlo explotar en pedazos. Eso sería peor, porque generaría fragmentos peligrosos.
La idea real es detonar una carga nuclear cerca del asteroide para empujarlo ligeramente, usando la energía de la explosión como “impulso” para cambiar su dirección.
Es la opción más delicada y solo se consideraría si no queda otra salida.
El punto más importante: detectarlo a tiempo
Todo esto depende de una sola cosa: el tiempo.
La NASA y otras agencias monitorean constantemente el espacio con telescopios y sistemas automáticos que rastrean objetos cercanos a la Tierra.
Uno de ellos es el programa de seguimiento de objetos cercanos, que revisa miles de cuerpos celestes cada año.
Y aquí viene un dato clave: hasta ahora, no se ha detectado ningún asteroide grande con probabilidad real de impacto en los próximos 100 años.
El caso del asteroide 2024 YR4
Un ejemplo reciente que generó conversación fue el asteroide 2024 YR4.
Al principio, sus cálculos mostraron una pequeña probabilidad de impacto para el año 2032, lo suficiente para que encendiera alertas y análisis detallados.
Medía entre 40 y 90 metros, un tamaño que no es enorme a nivel cósmico, pero sí capaz de causar daños importantes si llegara a impactar.
Sin embargo, conforme se hicieron más observaciones, los científicos ajustaron su trayectoria.
El resultado final fue claro: no va a chocar con la Tierra ni con la Luna. Pasará de largo sin representar peligro.
Entonces, ¿estamos protegidos?
La idea no es vivir con miedo a los asteroides, sino entender algo más interesante: la humanidad ya tiene tecnología para defenderse si alguna vez hace falta.
No es ciencia ficción. Es algo que ya se probó.
Y aunque el espacio sigue siendo impredecible, hoy la diferencia es que no estamos mirando el cielo sin hacer nada.