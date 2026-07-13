Waze estrena modo para motocicletas en México: Avisará sobre baches y topes

Andar en motocicleta en las calles de México es un reto, no solo por la falta de cultura vial de todos los involucrados sino también por el estado de algunas calles, además de otros inconvenientes como los topes, elementos que para algunos pueden no resultar un mayor peligro, pero para un vehículo de dos ruedas puede representar una amenaza, por eso la aplicación Waze se ha actualizado para servir mejor a este grupo.

Waze lanzó en México su más reciente novedad: un modo para motociclistas que se encarga de buscar las rutas más seguras para este tipo de transporte evitando zonas de baches y de topes o cualquier otro obstáculo que pueda dificultar el paso.

La información se obtiene tanto por los reportes generados por la comunidad, como ha sido la característica desde un principio de la app donde cada usuario ayuda a crear una mejor ruta reportando accidentes, tráfico, baches, condiciones climáticas, entre otros.

A esto se suma un grupo especializado de editores de mapas para motocicletas quienes están encargados de actualizar los mapas para ofrecer la mayor certeza posible, aunque no podemos olvidar que al ser una app donde la comunidad es parte crítica de la información puede haber desactualizaciones.

México encabeza el primer bloque de países en recibir la función junto a otras naciones de Latinoamérica y Asia como Brasil, Colombia y Malasia.

Menos interrupciones y rutas inteligentes en la app

La actualización de la plataforma propiedad de Google no se limita a los motociclistas; también suma funciones complementarias orientadas a mejorar el confort de viaje en cualquier tipo de vehículo.

Una de las principales modificaciones es la reducción de los comandos de voz reduciéndose a las notificaciones mínimas. Este modo “menos conversacional” limita las indicaciones de la app para que el conductor pueda enfocar su escucha en otros elementos.

El reglamento de tránsito en la CDMX con la app Waze

Recuerda que sin importar si eres automovilista o motociclista no puedes operar un teléfono mientras te encuentras conduciendo. Antes de iniciar tu recorrido debes colocar la dirección a la que te diriges para mayor seguridad.