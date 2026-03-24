Apple lanza iOS 26.4: estas son sus novedades

La compañía Apple lanzó oficialmente iOS 26.4, una actualización que ya está disponible a nivel global y que introduce cambios en aplicaciones clave, nuevas funciones de seguridad y ajustes en la experiencia de usuario.

El despliegue llega tras varias semanas de pruebas en fase beta y mantiene compatibilidad con dispositivos desde el iPhone 11 en adelante, sin modificaciones en los requisitos técnicos frente a versiones anteriores del sistema.

¿Qué incluye la actualización del sistema operativo iOS 26.4?

Entre las novedades más visibles se encuentran nuevos emojis, ajustes en apps nativas y mejoras en conectividad.

Estos son algunos de los cambios principales:

Nuevos emojis : ocho incorporaciones, entre ellos una orca, un trombón, una nube de pelea y Pie Grande

: ocho incorporaciones, entre ellos una orca, un trombón, una nube de pelea y Pie Grande Rediseño parcial de la App Store , con categorías más claras para compras, suscripciones y actualizaciones

, con categorías más claras para compras, suscripciones y actualizaciones Protección antirrobo activada por defecto , una función que refuerza la seguridad del dispositivo

, una función que refuerza la seguridad del dispositivo Cifrado de extremo a extremo en RCS, disponible inicialmente entre iPhone

Apple Music y nuevas funciones con IA

Una de las áreas con más cambios es Apple Music, que incorpora una nueva forma de visualizar carátulas dentro de playlists, además de funciones orientadas al descubrimiento de contenido.

Entre las novedades destacan:

Integración para encontrar conciertos cercanos desde la app

Un nuevo widget de música ambiental

Posibilidad de crear playlists con inteligencia artificial (limitada por región)

Esta última función, basada en IA, aún no está disponible en todos los mercados, por lo que algunos usuarios deberán recurrir a integraciones externas como ChatGPT.

Cambios en CarPlay y servicios conectados

En CarPlay, Apple introduce funciones que amplían las capacidades del sistema dentro del vehículo.

Entre ellas:

Posibilidad de reproducir video en pantalla (solo con el coche detenido)

(solo con el coche detenido) Apertura a integración con asistentes de IA conversacional

Sin embargo, estas funciones dependerán de que aplicaciones de terceros habiliten su compatibilidad en futuras actualizaciones.

Más control en pagos y ecosistema

Otra de las novedades relevantes está en la gestión de pagos dentro de grupos familiares.

Con iOS 26.4, cada integrante mayor de edad podrá usar su propio método de pago para compras y suscripciones, algo que antes estaba limitado al organizador del grupo.

Además, el sistema introduce mejoras en:

Estadísticas al compartir internet

Organización de fondos de pantalla

Correcciones en el teclado, que mejoran la precisión al escribir

Otras funciones destacadas

La actualización también incluye ajustes adicionales en apps y herramientas del sistema:

Integración de podcasts en video dentro de un mismo feed en Apple Podcasts

dentro de un mismo feed en Nueva categoría para recordatorios urgentes

Cambios en Freeform, que ahora forma parte de Creator Studio

La función que no llegó

Pese a los cambios, una de las funciones más esperadas no forma parte de esta versión: la renovación de Siri con capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

Aunque se esperaba su integración en esta actualización, reportes previos indicaron que Apple necesita más tiempo para completar su desarrollo, incluyendo posibles integraciones con tecnologías externas.

Por ahora, su llegada podría retrasarse a iOS 26.5 o incluso a la siguiente gran versión del sistema, que se presentará en la WWDC de este año.

Cómo actualizar iOS 26.4

Para instalar la nueva versión, los usuarios deben acceder a:

Ajustes > General > Actualización de software

Se recomienda contar con:

Conexión estable a internet

Al menos 20% de batería

El proceso puede tardar varios minutos dependiendo de la demanda en los servidores.