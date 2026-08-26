Xbox anuncia preventa del Series X25 por su 25 aniversario ¿cuándo estará en México?

Las celebraciones por el 25 aniversario de Xbox no terminan y este miércoles la empresa anunció oficialmente la apertura de preventas para la Xbox Series X25 Limited Edition Collection, diseñada en tributo al legado de la marca desde su debut en 2001.

La edición limitada destaca por su chasis en color verde translúcido (OG Green), un grabado numérico individual que certifica cada consola como una pieza única de colección y detalles estéticos ocultos que rinden homenaje a la historia de la primera consola de videojuegos de Microsoft.

Además, la compañía confirmó que cada unidad incluirá la descarga digital del juego completo Halo: Campaign Evolved, la nueva versión remasterizada de la campaña original que definió el catálogo de la primera consola.Precios, fechas de preventa y disponibilidad del mando especial

La dinámica de venta y el calendario de lanzamientos oficiales para la colección del 25 aniversario se estructuran de la siguiente manera:

Preventa exclusiva e internacional: Los usuarios más activos de la plataforma recibirán una invitación por correo electrónico para acceder a la preventa anticipada. Posteriormente, el público general podrá adquirir la consola a partir del jueves 27 de agosto en la tienda oficial de Microsoft y distribuidores autorizados (limitado a una unidad por cliente).

Los usuarios más activos de la plataforma recibirán una invitación por correo electrónico para acceder a la preventa anticipada. Posteriormente, el público general podrá adquirir la consola a partir del jueves en la tienda oficial de y distribuidores autorizados (limitado a una unidad por cliente). Lanzamiento y precio de la consola: La Xbox Series X25 Limited Edition llegará al mercado el próximo 13 de noviembre de 2026 a un precio sugerido de $899.99 dólares (con variaciones regionales según impuestos y mercados locales).

La llegará al mercado el próximo a un precio sugerido de (con variaciones regionales según impuestos y mercados locales). Mando Xbox X25 Special Edition: Para quienes busquen únicamente el periférico, el control inalámbrico con acabado OG Green se venderá por separado a partir del 20 de octubre de 2026, manteniendo las preventas abiertas desde esta semana.

Este es el control especial por el 25 aniversario de Xbox que se venderá en mercados seleccionados. Xbox

¿Xbox Series X25 Limited Edition Collection se venderá en México?

La respuesta es sí. La web oficial de Xbox tiene el anuncio de la venta de consola dado que México será uno de los mercados seleccionados para las celebraciones. Por ahora no hay un precio oficial, pero será superior a la conversión del dólar a peso dados los impuestos.

De igual forma se anunció que distribuidores oficiales en México venderán el control especial.