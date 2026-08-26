Aulas llenas, infraestructura a prueba: así respalda Panduit el regreso a clases

El inicio de un nuevo ciclo escolar se define actualmente por la hiperconectividad y la consolidación de entornos de aprendizaje híbridos. Bajo este lineamiento, Panduit, líder global en soluciones de infraestructura física y conectividad, señala que el desafío para las instituciones educativas trasciende la provisión de acceso a internet, concentrándose en la capacidad de las redes para soportar el estrés de conexiones simultáneas masivas de manera ininterrumpida.

Para generar este tráfico digital sin comprometer la estabilidad, toda señal inalámbrica requiere una robusta infraestructura de cableado estructurado de cobre y fibra óptica de alcance extendido. La tecnología de cobre mantiene un papel protagónico en los campus inteligentes como la base sólida que da soporte a las nuevas generaciones de Wi-Fi y permite la compatibilidad retroactiva con tecnologías como PoE (Power over Ethernet). Gracias a este respaldo de infraestructura física, el Wi-Fi opera de manera óptima y se simplifica significativamente la instalación de cámaras de seguridad, controles de acceso y puntos de acceso inalámbricos.

"Las autoridades educativas han encontrado un gran valor en la infraestructura física que cumple con estándares internacionales, percibiéndola como una inversión escalable que asegura la estabilidad de la red y garantiza el óptimo funcionamiento de los equipos conectados para brindar una mejor experiencia al usuario", afirma Antonio Aguirre, director regional de Ventas de Panduit México. "El verdadero reto para la instituciones radica en contar con una arquitectura física, energética y de conectividad capaz de soportar estas cargas de trabajo de forma segura, eficiente y escalable".

La capacidad de Panduit para interconectar campus de gran escala se fundamenta en implementaciones realizadas en las principales universidades públicas y privadas del país, proporcionando el soporte físico necesario para la conexión estable y simultánea de decenas de miles de puntos de acceso. Esta misma red física convergente resguarda la seguridad de los alumnos, los sistemas de videovigilancia de alta definición, los sensores inteligentes en edificios y los controles de acceso digital requieren una conectividad permanente para mantener los campus seguros y bajo monitoreo constante.

En línea con los objetivos de sustentabilidad que persiguen las instituciones educativas, Panduit contribuye a la descarbonización tecnológica de los planteles. La implementación de sistemas de enfriamiento pasivo, como la contención de pasillos en los cuartos de telecomunicaciones, reduce significativamente el consumo de aire acondicionado. Adicionalmente, el uso de componentes fabricados bajo esquema de economía circular ayuda a las instituciones a sumar puntos para obtener certificaciones internacionales de edificación sustentable, como LEED.

Con estas iniciativas, la infraestructura física deja de ser un componente técnico invisible para convertirse en una ventaja estratégica en este regreso a clases. Al combinar la estabilidad operativa que exige el aprendizaje híbrido con prácticas orientadas a la neutralidad de carbono, Panduit consolida un modelo donde la alta tecnología y la responsabilidad ambiental caminan a la par en el sector educativo.