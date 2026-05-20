Apple aplica toda su tecnología para que puedas mover una silla de ruedas con la mirada 

Apple anunció una nueva generación de funciones de accesibilidad impulsadas por Apple Intelligence, con herramientas centradas en la autonomía de personas con discapacidad visual, motriz y cognitiva. Entre las novedades destaca un sistema para controlar sillas de ruedas motorizadas mediante seguimiento ocular desde Apple Vision Pro, una apuesta orientada a uno de los segmentos tecnológicos más sensibles y menos desarrollados del mercado.

Las nuevas funciones fueron presentadas antes del Día Mundial de Concienciación sobre la Accesibilidad (GAAD) y comenzarán a desplegarse a finales de 2026 en distintos dispositivos del ecosistema Apple. La compañía aseguró que muchas de estas capacidades procesan información directamente en el dispositivo, como parte de su estrategia frente a otros competidores de inteligencia artificial generativa. Vision Pro permitirá controlar sillas de ruedas con la mirada

El anuncio más llamativo es la integración entre Apple Vision Pro y sistemas alternativos de conducción para sillas de ruedas eléctricas. El visor utiliza tecnología de seguimiento ocular para que usuarios con movilidad reducida interactúen con sistemas compatibles sin joystick manual ni controles físicos tradicionales.

Apple explicó que el sistema fue diseñado para personas que no pueden manipular mandos convencionales debido a limitaciones motoras severas. El objetivo es ofrecer una vía adicional de movilidad independiente mediante una interfaz basada únicamente en la mirada.

Apple Intelligence: Accesibilidad 2026 Estrategia de Integración e Innovación Inclusiva 1,300 MILLONES USUARIOS POTENCIALES (OMS) JUNIO 2025 LEY EUROPEA ACCESIBILIDAD ON-DEVICE PROCESAMIENTO PRIVADO Movilidad y Vision Pro Control Ocular: Expansión del visor para la conducción de sillas de ruedas motorizadas. Alianzas: Compatibilidad con hardware médico inteligente (LUCI y Tolt). Seguridad: Uso de sensores y prevención de colisiones mediante IA asistida. Barreras: Desafío en certificaciones regulatorias fuera de EE. UU. Panorama Competitivo Google: Gemini Live (2025) con descripción de entorno en tiempo real. Microsoft: Copilot con lectura simplificada y descripción automática de imágenes. Meta: Navegación auditiva y descripción espacial en gafas de realidad aumentada. Apple: Ventaja competitiva en privacidad de datos biométricos.

La compañía confirmó que la función llegará inicialmente a Estados Unidos con compatibilidad para plataformas como Tolt y LUCI, desarrollos orientados a movilidad asistida inteligente. También admitirá conexiones Bluetooth y cableadas para accesorios externos mientras Apple amplía acuerdos con otros fabricantes.

El movimiento representa uno de los primeros usos prácticos de la realidad mixta fuera del entretenimiento y la productividad. Desde el lanzamiento de Vision Pro, analistas habían cuestionado la falta de aplicaciones transformadoras para sectores médicos o de accesibilidad. Apple Intelligence amplía funciones para discapacidad visual

Otro de los ejes de la actualización es VoiceOver, el lector de pantalla histórico de Apple. La herramienta incorporará capacidades de Apple Intelligence para generar descripciones más profundas y contextualizadas de imágenes, documentos escaneados, facturas, gráficos y registros personales.

La mejora busca resolver una limitación frecuente en accesibilidad digital: las descripciones insuficientes de contenido visual. El sistema podrá interpretar escenas con mayor detalle y responder preguntas específicas sobre lo que aparece en pantalla o frente a la cámara.

Apple también actualizó la función Reconocimiento en Vivo. Los usuarios podrán presionar el botón de Acción del iPhone y consultar en lenguaje natural sobre lo que detecta la cámara, con respuestas contextualizadas en tiempo real.

La estrategia recuerda a funciones recientes introducidas por Google en Android mediante Gemini Live. Sin embargo, Apple insiste en diferenciarse mediante procesamiento local y controles integrados con el sistema operativo. Lupa y Control por Voz reciben cambios profundos

Lentes Apple Vision Pro con cargador en fondo blanco/Apple

La aplicación Lupa incorporará exploración asistida con inteligencia artificial y una interfaz optimizada para usuarios con baja visión, incluyendo alto contraste y comandos por voz como “haz zoom” o “enciende la linterna”.

Apple también actualizó el sistema de Control por Voz. Ahora comprenderá instrucciones más naturales y menos rígidas, permitiendo expresiones descriptivas como “abre la carpeta azul” o “toca la guía sobre spas”.

La compañía considera que este cambio será especialmente útil para personas con discapacidades motoras que dependen completamente de la voz para navegar dispositivos móviles. Históricamente, muchos sistemas requerían comandos demasiado precisos, reduciendo su usabilidad real. Apple apuesta por accesibilidad integrada y procesamiento local

Apple amplió además las capacidades del Lector de Accesibilidad para interpretar documentos complejos como artículos científicos, tablas, diseños multicolumna e imágenes incrustadas. También incorporó una función de resumen automático y traducción integrada manteniendo formato, tipografía y colores originales.

En paralelo, la empresa mejoró el sistema de subtítulos automáticos para videos personales y archivos multimedia compartidos entre usuarios. La nueva versión generará subtítulos directamente desde el dispositivo en iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Vision Pro.

Apple insistió en que los procesos se ejecutan localmente para reforzar privacidad y seguridad, un argumento que la compañía mantiene como parte central de su estrategia frente a modelos basados en la nube.

El anuncio llega mientras empresas como Microsoft, Google y Meta intensifican inversiones en accesibilidad basada en inteligencia artificial. Apple busca posicionarse mediante una integración transversal entre hardware, software y procesamiento local.

El principal reto será trasladar estas capacidades desde demostraciones tecnológicas hacia una adopción masiva. En el caso del control de sillas de ruedas mediante Vision Pro, el costo del dispositivo y su disponibilidad limitada podrían convertirse en barreras relevantes para usuarios potenciales.

Aun así, el anuncio representa uno de los movimientos más ambiciosos de Apple en accesibilidad avanzada en los últimos años y confirma que la inteligencia artificial aplicada a asistencia personal será uno de los principales campos de competencia tecnológica durante el resto de la década.