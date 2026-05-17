CFE inicia operaciones de central eléctrica estratégica en Baja California

Ciudad de México.- Este domingo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el inicio de operaciones comerciales de uno de los centros de generación estratégica de energía del sistema nacional de suministro.

El reporte oficial destacó que se trata de la central de ciclo combinado González Ortega en el estado de Baja California.

“Cuenta con una capacidad instalada de 745.4 MW que beneficiará a más de 3.8 millones de habitantes (…) El proyecto fue desarrollado con el objetivo de atender la creciente demanda de energía eléctrica en la región” detalló un boletín de prensa emitido la tarde de este domingo por parte de la CFE.

Además, se precisó que la Central Ciclo Combinado González Ortega evita la producción de 3.23 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) cada año, lo que equivale a retirar aproximadamente 702 mil automóviles de circulación.

En información adicional, se remarcó que la central “se enmarca en la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, que está fortaleciendo a laCFE y que contempla tarifas justas para impulsar el crecimiento y desarrollo de los pobladores de Baja California”.