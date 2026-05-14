Cuba culpa a EU por crisis energética y apagones masivos en la isla

Cuba acusó ayer a Estados Unidos de la situación "particularmente tensa" de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones, mientras que Washington ofreció de nuevo una ayuda de 100 millones de dólares para la isla.

El gobierno comunista asegura que la crisis energética es consecuencia de un bloqueo petrolero impuesto por la administración de Donald Trump desde inicios de año.

EU señala mala gestión del gobierno cubano

Estados Unidos, en cambio, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica interna.

Es una economía rota y disfuncional, y es imposible cambiarla. Ojalá fuera diferente", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones a Fox News a bordo del Air Force One mientras viajaba con el presidente Trump a China.

Donald Trump, presidente de EU. REUTERS

"Les daremos una oportunidad. Pero no creo que vaya a ocurrir", afirmó Rubio, cuyos padres son de origen cubano. "No creo que podamos cambiar el rumbo de Cuba mientras estas personas estén al frente de ese régimen".

Las fricciones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, aunque ambos países mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebró una reunión de alto nivel diplomático en la capital cubana.

En un comunicado, el Departamento de Estado reiteró el miércoles la oferta de ayuda a Cuba, sometida a duras sanciones estadounidenses desde 1962, bajo la condición de que la Iglesia católica la distribuya.

Desde la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y capturado por fuerzas estadounidenses en enero, Washington aplica una política de máxima presión sobre la isla.

Trump firmó en enero un decreto que establece que la isla, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una "amenaza excepcional" para Estados Unidos, y amenazó con represalias a cualquier país que quiera suministrar o vender petróleo a La Habana.

REUTERS

Sin recibir combustible, los apagones son una constante en Cuba

En los últimos días, la situación del sistema eléctrico ha vuelto a ser crítica en la isla de 9,6 millones de habitantes, con apagones muy prolongados y una producción de electricidad en niveles mínimos.

Según cifras oficiales recopiladas por la AFP, el 65% del territorio cubano sufrió cortes simultáneos el martes.

Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que EU somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible", denunció el presidente Miguel Díaz-Canel en la red social X.

El miércoles, varias decenas de personas, algunas de ellas golpeando ollas y sartenes, protestaron contra los cortes de luz en San Miguel del Padrón, un barrio periférico de La Habana, informó un residente a la AFP.

Por la noche, los habitantes de varios barrios de la capital también golpearon cacerolas para expresar su hartazgo, según testimonios recopilados por la AFP. "¡Prendan las luces!", gritaban los residentes de Playa, un barrio al oeste de la capital.

Desde finales de enero, sólo un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo ha sido autorizado a atracar en Cuba, lo que alivió la crisis de electricidad en abril.

Las reservas de petróleo se acabaron en Cuba

Pero esas reservas ya "se agotaron", precisó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.

"La situación es muy tensa, el calor sigue aumentando, el efecto del bloqueo sí nos está haciendo mucho daño" porque "seguimos sin recibir combustible", señaló el ministro.

La Habana registra cortes de electricidad que superan las 19 horas diarias, mientras que en varias provincias los apagones se extienden durante jornadas completas.

La mayoría de los cubanos pasa más tiempo sin el servicio de electricidad.

La producción de energía en la isla depende en gran parte de siete centrales térmicas envejecidas que sufren fallos frecuentes o deben ser detenidas por mantenimiento. El país produce unos 40.000 barriles diarios de crudo pesado, destinados a estas centrales térmicas.

A estas se suma una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado y actualmente inoperantes por falta de combustible.

Desde finales de 2024, la isla ha sufrido siete apagones generalizados, incluidos dos en marzo de este año.

Para reducir su dependencia del petróleo, el gobierno cubano impulsa el desarrollo de energías renovables, en particular la energía solar, con el apoyo de China.

Con información de AFP.

*mcam