Tipos de obesidad: cómo se clasifican y qué significan

Los tipos de obesidad no son una simple etiqueta médica. Detrás de esa palabra se esconde una red compleja: metabolismo, genética y estilo de vida.

Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el National Institutes of Health (NIH) y centros clínicos como Cleveland Clinic han estudiado durante décadas cómo clasificar la obesidad para entender mejor sus causas, riesgos y tratamientos, estableciendo criterios clínicos que hoy guían la medicina moderna.

¿Qué es la obesidad y por qué se clasifica?

Antes de hablar de tipos de obesidad, conviene aclarar qué significa realmente este término. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de grasa corporal que puede afectar la salud y aumentar el riesgo de múltiples padecimientos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que representa un riesgo para la salud. Entre sus consecuencias se encuentran diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer.

Según datos globales citados por la OMS, más de mil millones de personas viven con obesidad en el mundo, lo que convierte a este trastorno metabólico en uno de los mayores desafíos de salud pública.

Pero la ciencia moderna ha demostrado algo fundamental: no toda obesidad es igual. El impacto en el organismo depende de factores como distribución de la grasa, metabolismo, genética y condiciones hormonales.

Por ello, investigadores y médicos han desarrollado diversas clasificaciones de obesidad que permiten comprender mejor el riesgo individual de cada paciente.

Clasificación de la obesidad según el índice de masa corporal (IMC)

La clasificación más conocida es la basada en el Índice de Masa Corporal (IMC), un indicador que relaciona peso y estatura.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) establecen las siguientes categorías para adultos:

Sobrepeso: IMC de 25 a 29.9 Obesidad grado 1: IMC de 30 a 34.9 Obesidad grado 2: IMC de 35 a 39.9 Obesidad grado 3 (obesidad severa o mórbida): IMC de 40 o más

Este sistema es ampliamente utilizado en medicina porque permite identificar niveles de riesgo de manera rápida. Sin embargo, también tiene limitaciones: el IMC no distingue entre músculo y grasa ni refleja la distribución corporal.

Por eso, hoy en día muchos especialistas combinan esta medición con otros indicadores metabólicos.

Tipos de obesidad según la distribución de grasa corporal

No todas las acumulaciones de grasa afectan al organismo de la misma forma. La localización del tejido adiposo puede modificar radicalmente el riesgo de enfermedad.

Obesidad abdominal o visceral

También llamada obesidad central, ocurre cuando la grasa se acumula principalmente en el abdomen.

Este tipo se asocia con mayor riesgo de:

diabetes tipo 2 enfermedades cardiovasculares síndrome metabólico

Según el National Institutes of Health (NIH), la grasa visceral rodea órganos internos como hígado y páncreas, lo que altera el metabolismo de la glucosa y los lípidos.

Una señal común es la llamada “forma de manzana”, donde el abdomen sobresale mientras extremidades permanecen relativamente delgadas.

¿Por qué es la más peligrosa?

La grasa visceral produce sustancias inflamatorias y hormonas que pueden alterar el funcionamiento del organismo. Esto explica por qué algunas personas con obesidad abdominal presentan mayor riesgo cardiometabólico.

Obesidad periférica o subcutánea

En este caso, la grasa se acumula principalmente en:

caderas glúteos muslos

Se le suele describir como distribución en forma de pera.

Aunque sigue siendo un factor de riesgo para la salud, diversos estudios han mostrado que tiende a tener menor impacto metabólico que la obesidad abdominal. Este patrón es más frecuente en mujeres y está influenciado por factores hormonales.

Tipos de obesidad según el origen o causa

La medicina también clasifica la obesidad dependiendo de los factores que la desencadenan.

Obesidad primaria o exógena

Es la más común y está relacionada con un balance energético positivo: consumir más calorías de las que el cuerpo gasta. Factores asociados:

alimentación hipercalórica

sedentarismo

entorno obesogénico

genética

La American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) explica que la obesidad es una enfermedad multifactorial en la que intervienen biología, comportamiento y ambiente.

Obesidad secundaria

En este tipo, el aumento de peso se debe a enfermedades o medicamentos. Algunas causas frecuentes incluyen:

hipotiroidismo

síndrome de Cushing

trastornos hormonales

ciertos antidepresivos o corticosteroides

Aunque representa un porcentaje menor de los casos, su diagnóstico es importante porque el tratamiento debe dirigirse a la causa médica subyacente.

Clasificación clínica moderna de la obesidad

En los últimos años, algunos expertos han cuestionado que el IMC sea suficiente para evaluar la enfermedad.

Un informe publicado por The Lancet Commission on Clinical Obesity propone considerar también factores como:

disfunción metabólica impacto en órganos limitaciones físicas calidad de vida

Según esta perspectiva, dos personas con el mismo IMC pueden tener riesgos completamente diferentes, dependiendo de cómo afecte la grasa corporal a su organismo.

Este enfoque intenta pasar de una clasificación basada solo en números a una evaluación clínica integral.

Obesidad metabólicamente saludable: un debate médico

Existe un tipo de obesidad que ha generado discusión entre investigadores: la llamada obesidad metabólicamente saludable.

Se refiere a personas con obesidad que:

no presentan resistencia a la insulina

tienen presión arterial normal

mantienen niveles saludables de colesterol

Sin embargo, muchos científicos consideran que esta condición puede ser temporal. De acuerdo con la World Obesity Federation, incluso cuando los indicadores metabólicos parecen normales, el exceso de grasa corporal sigue siendo un factor de riesgo a largo plazo.

En otras palabras: el cuerpo puede tolerar la carga metabólica durante un tiempo, pero no necesariamente indefinidamente.

¿Por qué entender los tipos de obesidad es clave para el tratamiento?

La clasificación de la obesidad no es solo un ejercicio académico. Tiene consecuencias directas en el tratamiento.

Los médicos pueden utilizar esta información para:

identificar riesgos cardiovasculares decidir estrategias nutricionales evaluar tratamientos farmacológicos considerar cirugía bariátrica

La Cleveland Clinic señala que el control del peso requiere un enfoque integral que incluya cambios en el estilo de vida, apoyo médico y en algunos casos tratamientos especializados.

Además, comprender el tipo de obesidad ayuda a evitar simplificaciones dañinas. Durante décadas se redujo el problema a una ecuación de voluntad personal, ignorando la complejidad biológica y social que lo rodea.

Hoy la ciencia insiste en algo más incómodo pero más real: la obesidad es una enfermedad

crónica, no un simple fallo de disciplina.

¿Se puede prevenir la obesidad?

Aunque existen factores genéticos y metabólicos que influyen en el desarrollo de la obesidad, la evidencia científica muestra que ciertos hábitos pueden reducir significativamente el riesgo.

Entre las recomendaciones más aceptadas se encuentran:

mantener actividad física regular seguir patrones alimentarios equilibrados dormir adecuadamente reducir alimentos ultraprocesados controlar el estrés

La OMS subraya que la prevención también requiere cambios estructurales en el entorno, desde políticas públicas hasta educación nutricional.

Hablar de tipos de obesidad es reconocer que el exceso de peso no es un fenómeno uniforme. Existen múltiples formas, causas y riesgos que requieren miradas médicas diferentes.

Comprender estas clasificaciones ayuda a desmontar mitos y a promover un enfoque más científico y menos simplista del problema. La obesidad no se explica solo por calorías o voluntad; es el resultado de una interacción compleja entre biología, ambiente y sociedad.