¿Cuántas vacunas contra el dengue existen y cuáles son sus efectos secundarios?

La vacuna contra el dengue es una herramienta de defensa ante una enfermedad que no distingue fronteras. La inmunización protege a las personas frente a un virus que se propaga con cada picadura de mosquito.

México busca desarrollar un biológico propio contra este padecimiento. Se emplea para ello el ARN mensajero, una tecnología que ofrece respuestas inmunológicas más controladas y precisas.

Mientras la investigación nacional avanza, el mundo cuenta con opciones internacionales. Estas alternativas enseñan al sistema de defensa a identificar las cuatro variantes que existen del virus.

Con las vacunas contra el dengue las personas podrían evitar algunas complicaciones. Canva

¿Cuántas vacunas contra el dengue existen?

La ciencia dispone de herramientas aprobadas que han superado estrictos controles de seguridad. La oferta actual se divide principalmente en dos fórmulas comerciales, mientras otros desarrollos tecnológicos continúan en fase de pruebas para ampliar la cobertura global.

Estas son las vacunas contra el dengue, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un artículo publicado en Journal of Bio-X Research:

Dengvaxia (CYD-TDV): Producida por Sanofi, requiere pruebas de sangre previas para confirmar que la persona ya enfermó de dengue en el pasado. Su uso se limita exclusivamente a quienes ya tuvieron un primer contacto con el virus.

Producida por Sanofi, requiere pruebas de sangre previas para confirmar que la persona ya enfermó de dengue en el pasado. Qdenga (TAK-003): Desarrollada por Takeda, utiliza virus vivo atenuado y no exige análisis previos de contagio.

Desarrollada por Takeda, utiliza virus vivo atenuado y no exige análisis previos de contagio. En desarrollo: Institutos como Butantan trabajan en fórmulas de ADN e inactivadas que prometen mayor estabilidad, actualmente en etapas de ensayo clínico.

Las vacunas contra el dengue tienen diferentes formas de proteger al sistema inmune. Canva

¿Cómo protege cada vacuna contra el dengue?



Estas innovaciones entrenan a las defensas para reconocer los cuatro serotipos del virus. El mecanismo de acción varía según la tecnología empleada, lo que influye en el número de dosis y en la efectividad a largo plazo dentro del organismo.

Así funcionan las protecciones actuales:

Dengvaxia: Reduce drásticamente las hospitalizaciones en individuos con un contagio previo. El esquema consta de tres dosis aplicadas en el transcurso de un año para consolidar la memoria inmunológica.

Reduce drásticamente las hospitalizaciones en individuos con un contagio previo. El esquema consta de tres dosis aplicadas en el transcurso de un año para consolidar la memoria inmunológica. Qdenga: Brinda protección contra todas las variantes mediante dos dosis separadas por tres meses. Su eficacia alcanza el 80% en la prevención de síntomas graves y en la necesidad de internamiento médico.

El dolor muscular suele ser un efecto secundario de las vacunas contra el dengue. Canva

¿Cuáles son los efectos secundarios?

El cuerpo reacciona de forma natural mientras genera los anticuerpos necesarios para combatir futuras infecciones. Los malestares suelen ser pasajeros y reflejan que el sistema de defensa procesa la información del biológico de manera correcta.

Estos son algunos efectos secundarios, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y un estudio publicado en Tropical Medicine and Infectious Disease:

Dengvaxia: Puede provocar fiebre, dolor de cabeza y molestia local. El riesgo principal surge si se aplica en personas que nunca han tenido dengue, ya que podría potenciar un cuadro grave ante un contagio real.

Puede provocar fiebre, dolor de cabeza y molestia local. El riesgo principal surge si se aplica en personas que nunca han tenido dengue, ya que podría potenciar un cuadro grave ante un contagio real. Qdenga (comunes): Genera enrojecimiento, hinchazón en el sitio de la inyección, fatiga y dolor muscular. Estos síntomas son de intensidad leve a moderada y desaparecen entre uno y tres días después.

Genera enrojecimiento, hinchazón en el sitio de la inyección, fatiga y dolor muscular. Estos síntomas son de intensidad leve a moderada y desaparecen entre uno y tres días después. Otros efectos de Qdenga: Se reportan casos aislados de sarpullido, picazón o dolor articular.

Se reportan casos aislados de sarpullido, picazón o dolor articular. Vacuna en desarrollo de Butantan: Las pruebas indican alta seguridad, con reacciones limitadas a fiebre leve y sensibilidad en el brazo, sin registrar eventos que pongan en peligro la integridad del paciente.

Las mujeres embarazadas no pueden recibir estas vacunas. Canva

¿Para quiénes no está recomendada la inmunización?

Existen reglas estrictas para garantizar la seguridad de la población vulnerable. Antes de acudir a una clínica, es necesario identificar si se pertenece a un grupo que deba evitar la aplicación de las dosis.

La vacuna no es recomendada para estas personas, como explica la OMS:

Embarazo y lactancia: No se recomienda en mujeres gestantes ni en periodo de lactancia, ya que el uso de virus vivos podría interferir con el desarrollo del bebé.

No se recomienda en mujeres gestantes ni en periodo de lactancia, ya que el uso de virus vivos podría interferir con el desarrollo del bebé. Inmunosuprimidos: Las personas bajo tratamiento de quimioterapia, usuarios de dosis altas de corticoides o con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) tienen restringida la aplicación por su debilidad inmunológica.

Las personas bajo tratamiento de quimioterapia, usuarios de dosis altas de corticoides o con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) tienen restringida la aplicación por su debilidad inmunológica. Sin contagio previo: Quienes jamás han enfermado de dengue deben evitar estrictamente la vacuna Dengvaxia para no elevar el riesgo de complicaciones futuras ante una infección natural.

La vacunación, junto con la eliminación de criaderos de mosquitos, es la estrategia definitiva para reducir el riesgo de padecer dengue. De esta forma, podrían evitarse los brotes en diversas zonas geográficas.