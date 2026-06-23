¿Qué pasaría si un día despiertas convencido de que ya no existes? El síndrome de Cotard es una alteración psiquiátrica extrema donde la persona cree firmemente que está muerta, que carece de órganos internos o que su cuerpo se está desintegrando por completo.

Estudios publicados por la prestigiosa Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (NCBI) confirman que este delirio nihilista desconecta la gestión de las emociones de la percepción del propio cuerpo, un fenómeno clínico tan real como devastador.

Síndrome de Cotard: el extraño trastorno en el que una persona puede creer que está muerta Canva

¿Qué es el delirio de Cotard y cómo afecta al cerebro?

El síndrome de Cotard es un trastorno neuropsiquiátrico poco común caracterizado por la creencia delirante de estar muerto, no existir o haber perdido los órganos vitales. Quienes lo padecen sufren una desconexión profunda con su realidad física.

Investigaciones neurológicas asocian esta condición con fallas en el giro fusiforme, área que procesa el reconocimiento facial y corporal, y la amígdala, encargada de dotar de carga emocional a lo que percibimos adecuadamente.

Al romperse este puente biológico, el paciente se mira al espejo o siente su cuerpo, pero no experimenta ninguna respuesta emocional. Su cerebro, buscando una lógica a esa total "ausencia de sensación", concluye erróneamente que ha fallecido.

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Síntomas principales del delirio nihilista

Los síntomas del síndrome de Cotard incluyen la negación de la existencia del propio cuerpo, ideas de inmortalidad, depresión severa, automutilación y la persistente creencia de que los órganos internos se están pudriendo de forma acelerada.

Negación del cuerpo: Afirmar que no tienen sangre, cerebro o corazón. Ideas de inmortalidad: Creer que, al estar muertos, ya no pueden fallecer jamás. Apatía y autoabandonarse: Dejar de comer o asearse porque "un cadáver no lo necesita".

Este cuadro clínico suele avanzar por fases bien definidas, iniciando con una ansiedad vaga, pasando por el brote del delirio crónico y consolidando una depresión melancólica profunda que requiere intervención médica urgente.

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Causas detrás de la mente que se cree cadáver

Las causas del síndrome de Cotard combinan factores biológicos como lesiones cerebrales orgánicas, disfunciones metabólicas, esquizofrenia, depresiones psicóticas severas y trastornos neurológicos previos como la demencia o eventos cerebrovasculares.

No surge de la nada; clínicamente actúa como un síntoma secundario de patologías de base. El cerebro intenta justificar un estado de vacío emocional absoluto recurriendo a una explicación literal: la muerte biológica.

Asimismo, se ha observado en pacientes con insuficiencia renal que consumen ciertos medicamentos antivirales, acumulando toxinas que alteran temporalmente la química cerebral, lo que demuestra un fuerte componente orgánico en su aparición.

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Opciones de tratamiento y recuperación médica

El tratamiento del síndrome de Cotard se basa en la terapia electroconvulsiva (TEC), el uso combinado de fármacos antipsicóticos y antidepresivos, junto con una terapia psicológica continua para estabilizar al paciente de forma integral.

La terapia electroconvulsiva ha demostrado ser la herramienta más eficaz y rápida para romper el bucle del delirio nihilista, especialmente cuando la depresión psicótica pone en riesgo inmediato la vida del afectado.

El abordaje farmacológico busca regular los neurotransmisores alterados, permitiendo que la persona recupere gradualmente la conexión afectiva con su propio cuerpo y abandone de forma progresiva las ideas de inexistencia.

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¿Cómo ayudar a una persona con delirios extremos?

Para ayudar a un paciente con delirios psiquiátricos es crucial evitar la confrontación directa de sus ideas, mantener un entorno seguro que prevenga la automutilación y buscar atención médica especializada de manera inmediata.

Discutir con alguien que padece este síndrome para convencerlo de que está vivo es inútil y eleva su ansiedad. El delirio es una realidad fija para su cerebro alterado.

El acompañamiento compasivo, la supervisión de la ingesta de alimentos y el traslado a un centro de salud mental certificado son los pasos fundamentales para garantizar su integridad y comenzar el proceso de rehabilitación.

Entender la fragilidad de nuestra mente nos invita a ser más empáticos con la salud mental. Si notas cambios drásticos en la percepción de un ser querido, buscar ayuda profesional a tiempo transforma vidas y devuelve la esperanza.