Beneficia Clínica del ISSSTE a 323 pacientes de Michoacán en jornada quirúrgica de cataratas

La Clínica Hospital (CH) “Uruapan del Progreso”, en Michoacán, adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), benefició a 323 personas en su segunda jornada quirúrgica de cataratas de 2026, realizada del 20 al 24 de julio.

La estrategia médica atendió a 173 mujeres y 150 hombres, de entre 40 y 93 años de edad, originarios de 10 municipios de la entidad: Lázaro Cárdenas, Morelia, Zitácuaro, Zamora, Apatzingán, Huetamo, La Piedad, Zacapu, Pátzcuaro y Uruapan, quienes fueron dados de alta en buen estado de salud.

El director de la unidad médica, Jorge Roberto Castillo García, externó que la importancia de este esfuerzo se refleja directamente en la calidad de vida de los derechohabientes. "La cirugía de catarata tiene un impacto transformador en la vida de las personas.

En un contexto donde la población vive más años, este tipo de intervenciones son cada vez más importantes. Cada cirugía no solo mejora la salud visual de un paciente, sino que fortalece su autonomía, reduce riesgos asociados a la discapacidad visual y mejora el bienestar de toda su familia”, aseguró el directivo. Respecto a la capacidad operativa de la institución, Castillo García destacó que la atención a este volumen de pacientes fue posible gracias al compromiso del personal.

"La Clínica Hospital ha demostrado contar con la capacidad operativa y el compromiso humano necesarios para desarrollar campañas de alta demanda, priorizando a los adultos mayores y a los pacientes con dificultades de movilidad, siempre buscando brindar una experiencia digna, segura y ordenada”, agregó el titular de la CH.

El despliegue contó con la participación de 40 integrantes de la unidad, adscritos a las áreas de finanzas, recursos humanos, medicina, enfermería, camillería, mantenimiento, vigilancia y cocina. Bajo la gestión del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, y en el marco del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la institución reafirmó su capacidad para realizar jornadas quirúrgicas oportunas en beneficio de la población en todo el país.