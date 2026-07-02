El síndrome de Rubinstein-Taybi es una enfermedad genética poco frecuente de la que pocas personas han escuchado hablar. Sin embargo, conocer sus características puede ayudar a identificarla de manera oportuna y generar mayor conciencia sobre quienes viven con este padecimiento.

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi, especialistas recuerdan la importancia de visibilizar esta enfermedad rara. De acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), tiene una incidencia aproximada de un caso por cada 100 mil a 125 mil nacimientos.

¿Qué es el síndrome de Rubinstein-Taybi?

El síndrome de Rubinstein-Taybi es una enfermedad genética que, de acuerdo con MedlinePlus, se caracteriza por presentar pulgares y dedos gordos de los pies más anchos de lo habitual, baja estatura, discapacidad intelectual y un desarrollo más lento de las habilidades cognitivas y motoras.

Esta condición también está relacionada con alteraciones en los genes CREBBP o EP300. En la mayoría de los casos, estas mutaciones aparecen de manera espontánea, por lo que no suelen heredarse de los padres.

¿El síndrome de Rubinstein-Taybi aumenta el riesgo de tumores?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, este síndrome es un trastorno congénito asociado principalmente con mutaciones en el gen CREBBP (alrededor del 70 % de los casos) y, en menor medida, en el gen EP300 (entre el 5 y el 10 %).

Aunque durante años se ha planteado una posible relación entre el síndrome de Rubinstein-Taybi y algunos tumores benignos, los especialistas señalan que las investigaciones continúan.

Hasta el momento, no existe evidencia científica suficiente que confirme un mayor riesgo de desarrollar tumores malignos en las personas con esta enfermedad, por lo que los estudios siguen en curso.

Rubinstein-Taybi ¿Por qué este síndrome genético provoca la aparición de tumores? Foto: Canva

¿Por qué se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi?

El síndrome de Rubinstein-Taybi forma parte de las llamadas enfermedades raras, por lo que darlo a conocer resulta fundamental para favorecer un diagnóstico oportuno y brindar un mejor acompañamiento a los pacientes y sus familias.

Fue descrito por primera vez en 1963 por el pediatra Jack Rubinstein y el radiólogo Hooshang Taybi, quienes identificaron las características que hoy llevan sus apellidos. La conmemoración internacional se realiza en honor al fallecimiento del doctor Rubinstein.

Actualmente, el síndrome no tiene cura, ya que se trata de una condición con la que se nace. Sin embargo, existen tratamientos y terapias que ayudan a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen.

Rubinstein-Taybi ¿Por qué este síndrome genético provoca la aparición de tumores? Foto: Canva

Complicaciones del síndrome de Rubinstein-Taybi

Las personas con síndrome de Rubinstein-Taybi pueden presentar distintas complicaciones que requieren seguimiento médico oportuno. Entre las principales se encuentran:

Problemas de alimentación durante la etapa de lactancia.

Problemas de alimentación durante la etapa de lactancia. Infecciones frecuentes de oído y pérdida de la audición.

Alteraciones en la estructura del corazón.

Latidos cardíacos irregulares.

Problemas en la cicatrización de la piel.

Rubinstein-Taybi ¿Por qué este síndrome genético provoca la aparición de tumores? Foto: Canva

Si una persona presenta alguno de estos síntomas o existe la sospecha de esta enfermedad, es importante acudir con un especialista para recibir una evaluación adecuada.

Un diagnóstico temprano y el seguimiento médico pueden ayudar a prevenir complicaciones y ofrecer una mejor calidad de vida.