COFEPRIS descarta presencia de Salmonella en chiles jalapeños empacados en Nuevo León

Las pruebas de laboratorio practicadas a diez muestras de chile jalapeño verde procesadas en una unidad de empaque en Nuevo León resultaron 100 por ciento negativas a la presencia de la bacteria Salmonella Javiana.

La Secretaría de Salud, mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), descartó cualquier tipo de contaminación en el producto, luego de concluir la investigación epidemiológica realizada en coordinación con la entidad estatal.

La inspección sanitaria se activó del 5 al 7 de agosto de 2026 tras una notificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la cual indagaba un brote en su territorio presuntamente asociado a mercancía de la distribuidora Coast Citrus Distributors.

El personal de la dependencia recabó análisis de materia prima y producto terminado en la planta encargada de empaquetar los suministros para dicha empresa comercializadora.

Las evaluaciones del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León desestimaron riesgos sanitarios en el producto procesado en la entidad. Con estos resultados, el Gobierno Federal ratificó que mantiene mecanismos de vigilancia permanente, trazabilidad y supervisión sobre las cadenas de producción y distribución alimentaria en el país para salvaguardar la salud pública.