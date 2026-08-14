Avanza conversión del Hospital ISSSTE en Cancún con inversión de 684 mdp

Con una inversión presupuestal de 684 millones de pesos, la transformación de la Clínica Hospital del ISSSTE a Hospital General en Cancún, Quintana Roo, registra un avance superior al 5 por ciento para beneficiar a 80 mil derechohabientes de cinco municipios de la entidad. La obra ampliará la capacidad del recinto de 20 a 90 camas hospitalarias totales, distribuidas en 58 para adultos, 12 pediátricas y 20 que se mantienen en funcionamiento.

El director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, explicó que el proyecto busca atender la demanda médica en el estado: “Tomamos esta decisión para poder atender las necesidades de la derechohabiencia, ampliar oferta de especialidades y reducir los traslados”.

Asimismo, enfatizó el impacto de la obra al señalar que “Quintana Roo era el estado con menos camas por derechohabiente, ahora va a ser un estado con dos nuevos hospitales generales: uno en Cancún, otro en Chetumal”.

El plan de infraestructura integra un área quirúrgica con dos salas de cirugía, dos quirófanos generales, sala ambulatoria, tococirugía y expulsión, además de un espacio de urgencias dotado con tres salas de choque y 38 camas de observación.

En el rubro de atención especializada, el nosocomio dispondrá de 16 espacios para hemodiálisis, siete para quimioterapia, cuatro de diálisis, cuatro de inhaloterapia y dos asignados a la clínica del dolor.

Las instalaciones contarán con equipamiento de imagenología que incluye tomógrafo, resonador magnético, mastógrafo, ultrasonido y unidades de rayos X. Los trabajos de la primera fase se concentran en la cimentación del nuevo edificio mediante la perforación, armado de acero para pilas, dados y colocación de cimbras en el predio del antiguo SUPERISSSTE.

El proyecto médico otorgará cobertura a la población afiliada de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos.