Avanza conversión del Hospital ISSSTE en Cancún con inversión de 684 mdp
El director general del ISSSTE resaltó que la nueva unidad médica incorporará 70 camas hospitalarias, por lo que aumentará su capacidad al pasar de 20 a 90.
Con una inversión presupuestal de 684 millones de pesos, la transformación de la Clínica Hospital del ISSSTE a Hospital General en Cancún, Quintana Roo, registra un avance superior al 5 por ciento para beneficiar a 80 mil derechohabientes de cinco municipios de la entidad. La obra ampliará la capacidad del recinto de 20 a 90 camas hospitalarias totales, distribuidas en 58 para adultos, 12 pediátricas y 20 que se mantienen en funcionamiento.
El director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, explicó que el proyecto busca atender la demanda médica en el estado: “Tomamos esta decisión para poder atender las necesidades de la derechohabiencia, ampliar oferta de especialidades y reducir los traslados”.
Asimismo, enfatizó el impacto de la obra al señalar que “Quintana Roo era el estado con menos camas por derechohabiente, ahora va a ser un estado con dos nuevos hospitales generales: uno en Cancún, otro en Chetumal”.
El plan de infraestructura integra un área quirúrgica con dos salas de cirugía, dos quirófanos generales, sala ambulatoria, tococirugía y expulsión, además de un espacio de urgencias dotado con tres salas de choque y 38 camas de observación.
En el rubro de atención especializada, el nosocomio dispondrá de 16 espacios para hemodiálisis, siete para quimioterapia, cuatro de diálisis, cuatro de inhaloterapia y dos asignados a la clínica del dolor.
Las instalaciones contarán con equipamiento de imagenología que incluye tomógrafo, resonador magnético, mastógrafo, ultrasonido y unidades de rayos X. Los trabajos de la primera fase se concentran en la cimentación del nuevo edificio mediante la perforación, armado de acero para pilas, dados y colocación de cimbras en el predio del antiguo SUPERISSSTE.
El proyecto médico otorgará cobertura a la población afiliada de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos.