Era del paciente hiper informado: cuando la tecnología también entra al consultorio, de acuerdo con Medix

Buscar síntomas en internet antes de acudir al médico dejó de ser una práctica aislada. Hoy, millones de personas consultan redes sociales, plataformas digitales e incluso herramientas de inteligencia artificial para resolver dudas relacionadas con su salud, entender padecimientos o buscar recomendaciones sobre tratamientos, alimentación y bienestar.

De acuerdo con el estudio El Paciente Digital Mexicano 2025, el 80% de los mexicanos confía en la información de salud que encuentra en internet y más de 40% consulta redes sociales para investigar temas relacionados con enfermedades y padecimientos. Además, reveló que 23% de las personas en México ya utiliza plataformas de inteligencia artificial para buscar información sobre salud.

Más allá del crecimiento de estas herramientas, el fenómeno refleja una transformación mucho más profunda en la sociedad. En el libro "To Sell Is Human (Vender es humano)", Daniel H. Pink explica que se ha pasado de una era de asimetría de información (donde el vendedor tenía el poder) a una de paridad. El poder se ha equilibrado; hoy el comprador tiene acceso total a los datos, lo que exige transparencia y servicio.

Esto llevado al terreno de la salud, ha permitido el surgimiento de un paciente más participativo, más involucrado en las decisiones relacionadas con su bienestar y con acceso prácticamente inmediato a miles de contenidos sobre salud. Sin embargo, especialistas advierten que este nuevo entorno también está generando desafíos importantes para el ecosistema de salud.

La velocidad con la que circula información en plataformas digitales ha provocado un entorno saturado de recomendaciones contradictorias, tendencias wellness sin respaldo científico y consejos que muchas veces priorizan la viralidad sobre la evidencia médica. Esto ha contribuido a que algunas personas retrasen consultas médicas, normalicen síntomas, abandonen tratamientos o adopten prácticas de riesgo influenciadas por contenidos digitales.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el crecimiento de la llamada "infodemia" , un fenómeno relacionado con la sobrecarga de información (verdadera o falsa) que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y tomen decisiones adecuadas sobre su salud.

"Hoy el reto ya no es únicamente que las personas tengan acceso a información sobre salud, sino ayudarlas a distinguir qué contenidos realmente cuentan con respaldo científico y cuáles pueden poner en riesgo su bienestar", señaló Leopoldo Mitre, Director de Innovación y Excelencia Comercial en Medix.

El especialista explicó que este contexto también está redefiniendo el papel de las farmacéuticas mexicanas, ya que la innovación en salud ya no puede centrarse únicamente en el desarrollo de tratamientos, sino en un entendimiento claro del paciente y sus hábitos.

"Estamos viendo pacientes mucho más involucrados en las decisiones relacionadas con su salud, pero también más expuestos a información contradictoria. Para compañías como Medix, innovar hoy también implica contribuir a construir conversaciones más claras, accesibles y responsables para las personas", explicó Mitre.

La tecnología seguirá transformando la manera en que las personas entienden y gestionan su salud. Sin embargo, en medio de un entorno saturado de información, el verdadero diferenciador ya no será únicamente quién desarrolla nuevas herramientas o soluciones, sino quién logra construir mayor confianza.