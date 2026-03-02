¿Quejarse constantemente afecta tu cerebro? Esto revela la ciencia

Entre conversaciones cotidianas y redes sociales, la queja se ha normalizado como forma de interacción. Pero más allá del ámbito social, existe un componente biológico que vale la pena observar.

Diversos estudios han explorado cómo la repetición de pensamientos negativos influye en la respuesta del cuerpo al estrés y en el funcionamiento de áreas cerebrales relacionadas con la memoria y la regulación emocional.

¿Quejarse ayuda o perjudica? La diferencia entre desahogo y hábito repetitivo

No todo acto de quejarse es dañino. Compartir una molestia puede ayudarte a procesar emociones, encontrar apoyo y liberar tensión. De hecho, hablar de lo que nos incomoda es parte de una comunicación saludable.

El problema surge cuando la queja se transforma en un hábito repetitivo, sin soluciones ni acciones concretas. En psicología, este patrón se conoce como rumiación: un proceso mental en el que la persona repite pensamientos negativos de manera constante, sin llegar a una conclusión ni encontrar alivio.

La rumiación ha sido ampliamente estudiada porque se asocia con síntomas de ansiedad y depresión. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology encontró que la rumiación puede actuar como puente entre el estrés percibido y síntomas emocionales negativos.

Es decir, no solo importa lo que ocurre en tu vida, sino cuánto tiempo tu mente se queda “dándole vueltas” al problema.

¿Qué ocurre en tu cerebro cuando te quejas?

Cuando una persona se mantiene en un ciclo constante de pensamientos negativos, el cerebro entra en lo que podríamos llamar “modo amenaza”. Esto significa que la atención se dirige casi exclusivamente a lo que está mal, a lo que preocupa o a lo que podría salir peor.

Desde el punto de vista biológico, el estrés activa el llamado eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA), un sistema que regula la liberación de cortisol, conocida como la hormona del estrés. El cortisol no es malo por sí mismo; de hecho, nos ayuda a reaccionar ante situaciones difíciles. El problema aparece cuando esa activación se mantiene demasiado tiempo.

Un estudio publicado en la revista científica Psychoneuroendocrinology encontró que la rumiación puede prolongar o intensificar la respuesta de cortisol frente a situaciones estresantes. Esto sugiere que no es solo el evento lo que impacta, sino la repetición mental constante del mismo.

Además, investigaciones han observado que durante estados de rumiación se activan áreas del cerebro relacionadas con la memoria y el pensamiento autorreferencial, como el hipocampo y el precuneus.

Estas regiones forman parte de la llamada Red de Modo Predeterminado, que se activa cuando la mente divaga o se enfoca repetidamente en uno mismo.

Esto ayuda a entender por qué, cuando nos quejamos constantemente, sentimos que no podemos soltar ciertas ideas o recuerdos.

¿Por qué la negatividad constante pasa factura?

El hipocampo es una estructura clave para la memoria y el aprendizaje. También participa en la forma en que interpretamos experiencias emocionales.

Estudios recientes muestran que el estrés sostenido puede influir en el funcionamiento del hipocampo. Sin embargo, es importante aclarar algo: el cortisol no siempre es perjudicial.

Una investigación publicada en Journal of Neuroscience encontró que, en ciertos contextos, el cortisol puede incluso mejorar la codificación de memorias emocionales.

Esto significa que el estrés puntual puede ayudarnos a aprender de situaciones intensas. El problema no es el estrés en sí, sino cuando se vuelve crónico y no se regula adecuadamente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el estrés prolongado puede afectar la salud mental y física, contribuyendo a trastornos emocionales y alteraciones del sueño.

Así, la queja constante no “destruye” el cerebro, pero sí puede mantenerlo en un estado prolongado de alerta que afecta concentración, memoria y toma de decisiones.

¿Cómo el estrés sostenido amplifica el círculo vicioso?

Cuando una persona se queja constantemente sin buscar soluciones, puede reforzar un patrón mental negativo. Ese patrón alimenta el estrés, y el estrés, a su vez, refuerza la percepción negativa de las situaciones. Es un círculo difícil de romper.

Una revisión publicada en Frontiers in Endocrinology explica que la desregulación prolongada del eje HPA —es decir, del sistema que controla el cortisol— puede estar asociada con dificultades cognitivas y estados emocionales adversos.

Esto no significa que quejarse ocasionalmente cause daño cerebral. Lo que sí sugiere la evidencia es que los patrones de pensamiento repetitivo negativo pueden mantener al cuerpo y al cerebro en un estado de activación constante.

Cómo romper el patrón sin invalidar tus emociones

La buena noticia es que este ciclo puede modificarse.

1. Reconoce el patrón

Identificar cuándo estás repitiendo la misma queja es el primer paso. Técnicas de atención plena o mindfulness han demostrado reducir la rumiación al ayudarte a observar tus pensamientos sin quedarte atrapado en ellos.

2. Convierte la queja en acción

En lugar de repetir “esto está mal”, intenta añadir: “¿qué puedo hacer al respecto?”. Cambiar el enfoque hacia soluciones reduce la sensación de amenaza.

3. Prioriza el descanso

Dormir mal incrementa el estrés y la irritabilidad. Diversos estudios han mostrado que el mal descanso está asociado con mayor rumiación y menor regulación emocional.

4. Busca apoyo con perspectiva

Hablar con alguien de confianza, no para repetir la queja, sino para obtener una visión diferente, puede ayudarte a salir del bucle mental.

La evidencia científica indica que la queja ocasional forma parte del procesamiento emocional normal; sin embargo, cuando se convierte en un patrón repetitivo similar a la rumiación, puede prolongar la activación del sistema de estrés y mantener elevados los niveles de cortisol.

Investigaciones recientes relacionan este estado sostenido con cambios en la atención, la memoria y la regulación emocional. No se trata de un daño estructural inmediato, sino de una alteración funcional asociada al estrés crónico y a la repetición persistente de pensamientos negativos.

Reconocer estos mecanismos permite comprender mejor la relación entre mente, emociones y salud cerebral.