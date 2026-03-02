¿Se le cayó un diente antes de tiempo a tu hijo? Esto podría afectar su sonrisa permanente

Los dientes de leche no solo representan esa “primera sonrisa” que llena de emoción a madres y padres. En realidad, cumplen funciones fundamentales en el desarrollo de la boca y del rostro de los niños. Ayudan a masticar correctamente, facilitan el habla y, algo muy importante, guardan el espacio para los dientes permanentes.

Por eso, cuando un diente temporal se cae antes de lo esperado, no siempre se trata de algo sin importancia. Puede haber consecuencias que van más allá de una sonrisa incompleta.

¿Por qué se caen los dientes de leche antes de tiempo? Canva

¿A qué edad se caen los dientes de leche y cuándo se considera “antes de tiempo”?

El recambio dental forma parte del desarrollo normal de la salud infantil. Los dientes de leche comienzan a aflojarse cuando el diente permanente que viene detrás empieza a empujarlos. Este proceso ocurre de manera gradual y se conoce como etapa de dentición mixta, cuando conviven dientes temporales y permanentes en la boca.

Sin embargo, la pérdida se considera prematura cuando el diente se cae antes de que el permanente esté listo para ocupar su lugar o cuando la causa no es natural, sino consecuencia de una enfermedad o un golpe.

La American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), en su guía de mejores prácticas sobre el desarrollo y la oclusión dental, señala que cada caso debe evaluarse de forma individual. Factores como la edad del niño, el tipo de diente perdido y el estado de desarrollo del diente permanente influyen en la decisión de intervenir o no, por ejemplo, con un mantenedor de espacio.

Si el diente se pierde demasiado pronto, existe el riesgo de que el espacio se cierre antes de que el diente definitivo pueda salir correctamente.

¿Por qué se caen los dientes de leche antes de tiempo? Canva

Las causas más comunes

1. Caries en la primera infancia

La caries dental sigue siendo uno de los problemas de salud más frecuentes en la infancia. Cuando no se detecta ni trata a tiempo, puede avanzar hasta destruir gran parte del diente, provocar dolor intenso, infecciones e incluso requerir su extracción.

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en un artículo publicado en la revista científica Preventing Chronic Disease, describen la caries en la primera infancia como una enfermedad común que debe tratarse como una condición crónica, con prevención continua y seguimiento profesional.

Cuando un molar de leche se pierde por caries avanzada, no estamos frente a un proceso natural, sino ante una pérdida anticipada que puede alterar el equilibrio de toda la arcada dental.

2. Traumatismos dentales

Las caídas mientras juegan, los golpes en actividades deportivas o accidentes domésticos también pueden provocar la pérdida temprana de dientes temporales.

Una revisión publicada en la revista BMC Oral Health analizó el trauma dental pediátrico y encontró que aproximadamente el 15% de los niños en edad preescolar y hasta el 20–25% de los escolares han sufrido algún tipo de traumatismo dental.

En estos casos, el diente puede fracturarse, desplazarse o sufrir daño en la raíz. Dependiendo de la gravedad, puede ser necesario extraerlo o este puede perderse antes de tiempo.

3. Extracciones por infecciones o complicaciones

Cuando la caries alcanza la pulpa —la parte interna del diente donde se encuentran los nervios y vasos sanguíneos— el tratamiento puede volverse más complejo. Si no es posible salvar el diente, el odontopediatra puede recomendar su extracción para evitar infecciones mayores.

Una revisión publicada en Dentistry Journal explica que la pérdida temprana de molares primarios suele asociarse con extracciones derivadas de caries extensas o complicaciones pulpares, lo que incrementa el riesgo de pérdida de espacio en la arcada dental.

¿Por qué se caen los dientes de leche antes de tiempo? Canva

¿Qué pasa si un diente de leche se pierde temprano?

Uno de los mitos más comunes es pensar que “no importa porque es de leche”. La evidencia científica indica lo contrario.

Pérdida de espacio y riesgo de apiñamiento

Un estudio publicado en BMC Oral Health evaluó los cambios en el espacio dental tras la pérdida prematura del primer molar temporal. Los resultados mostraron que, en un periodo de seis a 24 meses, puede producirse una reducción medible del espacio en la arcada, en algunos casos superior a un milímetro.

Aunque pueda parecer poco, en ortodoncia un milímetro puede marcar la diferencia entre que un diente permanente erupcione correctamente o quede desalineado, lo que más adelante podría requerir tratamiento con brackets u otros aparatos.

Impacto en la calidad de vida

Más allá de la alineación dental, la pérdida temprana también puede afectar la vida cotidiana del menor. Una revisión publicada en Clinical Oral Investigations encontró una asociación entre la pérdida temprana de molares temporales y una peor calidad de vida relacionada con la salud oral en escolares.

Esto puede traducirse en dolor, dificultad para masticar ciertos alimentos, molestias al hablar y cambios en la apariencia que impacten la seguridad del niño.

Migración dental y alteraciones en la erupción

Cuando se pierde un diente de leche antes de tiempo, los dientes vecinos pueden inclinarse hacia el espacio vacío. Esto reduce el espacio disponible para el diente permanente y puede provocar que erupcione en una posición incorrecta.

El European Journal of Paediatric Dentistry detalla que esta migración puede generar reducción de la longitud del arco dental y problemas de alineación que requieran intervención ortodóncica.

¿Por qué se caen los dientes de leche antes de tiempo? Canva

¿Cuándo acudir de inmediato al odontopediatra?

No todas las pérdidas tempranas representan una urgencia, pero sí requieren valoración profesional.

Se recomienda acudir lo antes posible si:

El diente se cayó después de una caries visible.

Hay inflamación persistente en la encía.

El niño presenta dolor recurrente.

Se observa mal olor o secreción en la zona.

Es una urgencia si:

Existe fiebre o inflamación facial.

Hay presencia de pus (absceso).

El diente se desplazó o se “metió” tras un golpe.

Hay sangrado que no se detiene después de un traumatismo.

La AAPD subraya la importancia de evaluar el desarrollo dental a tiempo para prevenir complicaciones mayores.

¿Qué hacer y qué tratamientos existen?

El tratamiento dependerá de la causa y del momento del desarrollo dental del niño

Control de caries y prevención

El enfoque actual, respaldado por el CDC, propone tratar la caries infantil como una enfermedad crónica que requiere:

Prevención constante.

Aplicación de flúor bajo supervisión profesional.

Revisiones periódicas.

Tratamientos mínimamente invasivos cuando sea posible.

La higiene diaria, el control del consumo de azúcares y las visitas regulares al dentista son fundamentales.

Mantenedor de espacio: cuándo se necesita

Si el odontopediatra detecta que existe riesgo de que el espacio se cierre antes de la erupción del diente permanente, puede recomendar un mantenedor de espacio. Este dispositivo ayuda a conservar el lugar hasta que salga el diente definitivo.

No todos los niños lo necesitan. La decisión depende de la edad, el tipo de diente perdido y el desarrollo del sucesor permanente.

La evidencia científica es clara: la pérdida prematura de dientes temporales puede tener repercusiones en el desarrollo dental y en la calidad de vida del menor.

No se trata de generar alarma, sino de promover atención oportuna. Un diente de leche no es “temporal” en importancia. Cumple funciones esenciales en el crecimiento del niño.

En salud infantil, la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa. Y si un diente se cae antes de tiempo, la recomendación es sencilla: no asumir que es normal sin antes consultar a un especialista.