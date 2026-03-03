¿Qué son las moléculas del ejercicio? Así previenen algunas enfermedades crónicas

Las exerquinas transforman el cuerpo en una farmacia interna que combate enfermedades crónicas. Al activar el músculo, el organismo libera mensajeros químicos que viajan por la sangre para sanar órganos y mejorar la calidad de vida.

El tejido muscular no solo brinda fuerza, sino que opera como un órgano endocrino. Al ponerlo en marcha, se desata una cascada de sustancias que regulan el metabolismo y protegen el cerebro. Entender cómo funcionan estos componentes permite aprovechar el ejercicio como una herramienta de precisión para mantener la salud mental y física.

Al hacer ejercicio, el cuerpo despierta elementos que ayudan a sanarlo. Canva

¿Qué son las moléculas del ejercicio?

Las exerquinas son mediadores químicos que los tejidos expulsan al torrente sanguíneo durante el esfuerzo físico. Estos mensajeros crean una red de comunicación que repara células y ajusta el gasto de energía diario.

Su actuación es endocrina, lo que significa que nacen en el músculo y viajan hasta alcanzar el hígado, el corazón o el cerebro para encender genes protectores. Estas son las moléculas principales, de acuerdo con una investigación disponible en International Journal of Molecular Sciences y un estudio publicado en Molecular and Cellular Biochemistry:

Interleucina-6 e Irisina: La primera reduce la inflamación de forma profunda; la segunda es clave porque fomenta la quema de grasa almacenada.

La primera reduce la inflamación de forma profunda; la segunda es clave porque fomenta la quema de grasa almacenada. BDNF y Apelina: El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) protege las neuronas y mejora la memoria, mientras que la apelina optimiza la función del corazón y la circulación.

Las moléculas del ejercicio tiene el poder de proteger algunos órganos. Canva

¿Qué enfermedades previenen las moléculas del ejercicio?



El movimiento constante actúa como un escudo frente al sedentarismo, el gran enemigo de la biología humana. Estas moléculas son la respuesta natural para frenar los padecimientos más comunes de la actualidad, actuando directamente sobre la raíz de los problemas metabólicos y degenerativos.

Estas son las enfermedades que previenen las moléculas del ejercicio, como explica un artículo publicado en Biomedicines y un estudio disponible en Cureus:

Obesidad y Diabetes: Regulan el metabolismo para evitar el sobrepeso y mejoran la sensibilidad a la insulina. Esto facilita que las células procesen el azúcar en la sangre de forma eficiente.

Regulan el metabolismo para evitar el sobrepeso y mejoran la sensibilidad a la insulina. Esto facilita que las células procesen el azúcar en la sangre de forma eficiente. Afecciones cardíacas y Alzheimer: Fortalecen las paredes del corazón para evitar infartos y estimulan la creación de nuevas neuronas, lo que previene la demencia y el deterioro cognitivo.

Fortalecen las paredes del corazón para evitar infartos y estimulan la creación de nuevas neuronas, lo que previene la demencia y el deterioro cognitivo. Sarcopenia y vejez: Detienen el deterioro celular y la pérdida de masa muscular, garantizando que el cuerpo se mantenga funcional y firme con el paso de los años.

Las moléculas del ejercicio protegen el corazón. Canva

¿Cómo se activan las moléculas del ejercicio?

Despertar a estos mensajeros microscópicos no requiere fármacos costosos, sino someter al tejido muscular a una tensión física adecuada. El cuerpo reconoce el esfuerzo y premia el sudor liberando estas sustancias en cascada para transformar la química sanguínea.

Así es posible activar las moléculas del ejercicio:

Contracciones musculares con peso: Levantar cargas somete a las fibras a un estrés que dispara la liberación de factores de crecimiento celular y reparación de tejidos.

Levantar cargas somete a las fibras a un estrés que dispara la liberación de factores de crecimiento celular y reparación de tejidos. Rutinas aeróbicas intensas: Correr o nadar baña el cerebro de sustancias protectoras, mientras que los intervalos de alta intensidad aceleran la quema de energía en todo el organismo.

Correr o nadar baña el cerebro de sustancias protectoras, mientras que los intervalos de alta intensidad aceleran la quema de energía en todo el organismo. Regularidad constante: El efecto de las exerquinas es transitorio; el reposo prolongado apaga esta farmacia interna, por lo que la constancia es necesaria para mantener los beneficios.

Hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, ayuda a activar las moléculas del ejercicio. Canva

¿Cuánto ejercicio es recomendable para mejorar la salud?

La dosis exacta de esta medicina natural permite lograr un impacto real en el bienestar general. Cumplir con los tiempos mínimos establecidos por los expertos asegura que el flujo de exerquinas sea suficiente para proteger los órganos.

Estas son las recomendaciones para que el ejercicio beneficie la salud, de acuerdo con un artículo publicado en Signal Transduction and Targeted Therapy:

Actividad aeróbica moderada: Se recomienda sumar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad, como caminata rápida, para mantener el corazón acelerado y el metabolismo activo.

Se recomienda sumar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad, como caminata rápida, para mantener el corazón acelerado y el metabolismo activo. Esfuerzo intenso y fuerza: Es ideal realizar de 75 a 150 minutos de trote o natación vigorosa por semana, complementando con al menos dos días dedicados al fortalecimiento de todos los grupos musculares.

La liberación de elementos como la Irisina y el BDNF durante el ejercicio reduce la inflamación general del sistema. Además, ayuda a prevenir diversas enfermedades cardiovasculares a lo largo de la vida.