¿Fármaco DM199 podría cambiar el tratamiento contra preeclampsia? Esto reveló su ensayo fase 2

La preeclampsia continúa como una de las principales amenazas para la salud materna en el mundo. Puede aparecer de forma silenciosa después de la semana 20 del embarazo y, en cuestión de días o semanas, poner en riesgo tanto a la madre como al bebé.

Aunque la medicina ha avanzado en el control de la presión arterial y en la vigilancia obstétrica, no existe hasta ahora un medicamento aprobado que modifique directamente el origen del problema.

En este contexto surge DM199, un fármaco experimental que busca actuar sobre los mecanismos biológicos de la enfermedad y no sólo sobre sus síntomas.

¿Qué es la preeclampsia y por qué sigue siendo tan peligrosa?

¿Qué es la preeclampsia y por qué sigue siendo tan peligrosa?

La preeclampsia es un trastorno del embarazo que se caracteriza por presión arterial alta y signos de daño a órganos, como riñones o hígado. Puede acompañarse de dolor de cabeza intenso, alteraciones visuales, hinchazón repentina o dolor en la parte superior del abdomen. Si no se trata de manera oportuna, puede progresar a eclampsia, que incluye convulsiones y complicaciones graves.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los trastornos hipertensivos del embarazo son una de las principales causas de mortalidad materna a nivel global. La preeclampsia afecta entre el 5% y el 8% de los embarazos en el mundo y representa un desafío para los sistemas de salud, sobre todo en países con acceso limitado a atención prenatal.

Mayo Clinic explica que, en muchos casos, la única solución definitiva es el nacimiento del bebé. Si la enfermedad aparece antes de término, puede ser necesario adelantar el parto, lo que implica riesgos asociados a la prematurez.

En resúmen, la preeclampsia se relaciona con un problema en la formación y funcionamiento de la placenta, con ello altera el flujo sanguíneo y provoca una reacción en los vasos sanguíneos de la madre. El resultado es aumento de la presión arterial y una respuesta inflamatoria que puede afectar varios órganos.

¿Qué es el fármaco experimental DM199?

¿Qué es el fármaco experimental DM199?

DM199, cuyo nombre científico es rinvecalinase alfa, es un medicamento en investigación desarrollado por la empresa biofarmacéutica DiaMedica Therapeutics. Se trata de una versión sintética de una proteína humana llamada tissue kallikrein-1 (KLK1).

Esta proteína participa en procesos que ayudan a regular el diámetro de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, la presión arterial. En condiciones normales, KLK1 contribuye a la producción de sustancias que permiten que los vasos se relajen.

Según información difundida por la propia compañía en reportes clínicos, DM199 se administra por infusión intravenosa y busca restaurar el equilibrio vascular alterado en la preeclampsia.

Es importante aclarar que DM199 es un fármaco experimental. No cuenta con aprobación de agencias regulatorias como la FDA y su uso se limita a ensayos clínicos controlados.

¿Cómo podría ayudar DM199?

¿Cómo podría ayudar DM199?

El enfoque de DM199 no se limita a bajar la presión arterial. Busca actuar sobre el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, conocido como endotelio. En la preeclampsia, este tejido pierde parte de su capacidad para regular el flujo sanguíneo.

La proteína KLK1 participa en la producción de sustancias como el óxido nítrico, que ayuda a relajar los vasos sanguíneos. Cuando los vasos se dilatan, la sangre circula con mayor facilidad y la presión disminuye. Además, un mejor flujo sanguíneo hacia la placenta puede favorecer el intercambio de oxígeno y nutrientes con el bebé.

El DM199 intenta ofrecer un doble beneficio: reducir la presión arterial y mejorar la circulación hacia la placenta. Ese enfoque resulta relevante debido a que algunos tratamientos actuales sólo controlan la presión sin intervenir en el mecanismo biológico de fondo.

¿Qué mostró la fase 2 y qué falta por comprobar?

Los datos disponibles provienen de un ensayo clínico de fase 2 Parte 1a, realizado en el Hospital Tygerberg en Sudáfrica, bajo la supervisión de la especialista Catherine Cluver.

De acuerdo con los resultados interinos difundidos:

Las participantes que recibieron dosis más altas registraron reducciones de hasta 35 mmHg en la presión sistólica y 15 mmHg en la diastólica pocos minutos después de la infusión.

Las reducciones se mantuvieron en mediciones posteriores, incluso a las 24 horas.

Se observó una disminución cercana al 13% en el índice de pulsatilidad de la arteria uterina , un indicador asociado con mejor flujo hacia la placenta.

No se detectó transferencia placentaria del fármaco en las evaluaciones realizadas.

Los efectos secundarios fueron leves, como náuseas o dolor de cabeza, sin eventos adversos graves relacionados con el tratamiento.

A pesar de estos resultados alentadores, la evidencia aún es preliminar. Los estudios deben ampliarse para incluir un mayor número de pacientes y publicar análisis revisados por pares. Las autoridades regulatorias exigen datos sólidos sobre seguridad materna y neonatal antes de considerar cualquier aprobación.

¿Qué puede hacer una embarazada hoy?

¿Qué puede hacer una embarazada hoy?

Mientras la investigación avanza, el manejo actual de la preeclampsia se basa en medidas respaldadas por evidencia científica:

Control prenatal regular.

Monitoreo frecuente de la presión arterial.

Identificación oportuna de síntomas de alarma.

Uso de aspirina en baja dosis en mujeres con alto riesgo, bajo supervisión médica.

Hospitalización en casos severos.

Planificación del parto cuando la salud materna o fetal lo requiera.

La OMS señala que la detección temprana y el seguimiento médico reducen complicaciones graves.

DM199 representa una línea de investigación enfocada en modificar los mecanismos biológicos de la preeclampsia. Los resultados preliminares muestran reducciones significativas en la presión arterial y señales de mejoría en el flujo sanguíneo placentario, sin evidencia inicial de transferencia fetal del medicamento.

Sin embargo, el tratamiento permanece en fase experimental. Su posible aprobación dependerá de estudios más amplios que confirmen seguridad y eficacia. Mientras tanto, la vigilancia prenatal y el manejo médico oportuno continúan como las herramientas fundamentales para proteger la salud de madre y bebé.