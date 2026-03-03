Identifican variante genética en mexicanos asociada a la reducción del consumo de tabaco

La genética revela por qué algunas personas abandonan el tabaco con mayor facilidad. Una variante única en el ADN actúa como un regulador natural que reduce el consumo de cigarrillos.

El código genético dicta la respuesta del organismo ante las sustancias externas. En el tabaquismo, ciertas mutaciones alteran la sensibilidad de los receptores cerebrales. Esto causa que el cuerpo rechace el exceso de humo de manera instintiva y disminuya la necesidad de mantener el hábito a lo largo del día.

Hay variantes genéticas detrás del rechazo a los cigarrillos. Canva

¿Qué variante genética reduce el consumo de tabaco?

La clave se encuentra en el gen CHRNB3. Una alteración específica en su estructura provoca que el individuo sienta menos urgencia por encender un cigarrillo.

Esta mutación, denominada p.Glu284Gly, es casi exclusiva de la población con ascendencia indígena mexicana. Esto sugiere una adaptación biológica protectora propia de la región, de acuerdo con los hallazgos del estudio publicado en Nature Communications.

Bajas dosis: Los portadores de esta variante fuman un 21% menos; si se hereda de ambos padres, el consumo diario se desploma hasta un 78%.

Una variante genética entre los mexicanos ayuda a dejar de fumar. Canva

¿Qué otras variantes se vinculan a un menor consumo?

La naturaleza presenta distintos mecanismos para tolerar menos nicotina. Diversas poblaciones en el mundo poseen configuraciones en su mapa genético que dificultan la progresión de la dependencia al tabaco.

Mutación asiática: Una alteración en el gen CHRNB3 ayuda a personas de Asia oriental a reducir la cantidad de cigarrillos diarios con alta eficacia.

La variante ayuda a disminuir el número de cigarrillos que se fuman durante la jornada. Grupo CYP1A1/CYP1A2: En México existe la variante rs12437562, la cual es cincuenta veces más común que en Europa y actúa como un escudo natural.

Algunas variantes hacen que las personas no toleren la nicotina en su organismo. Canva

¿Existen mutaciones que predisponen a fumar más?

La configuración del ADN no siempre es defensiva. Existen mutaciones que aumentan la vulnerabilidad del sistema nervioso ante la nicotina, convirtiendo el acto de dejar de fumar en un desafío biológico considerable.

El gen CHRNA5: La alteración p.Asp398Asn predispone a consumir cantidades elevadas de tabaco, lo cual incrementa los riesgos de salud asociados.

Existen otras variantes genéticas que predisponen a consumir tabaco. Canva

¿Alguna variante evita que se comience a fumar?

La investigación diferencia entre reducir la cantidad de consumo y evitar el inicio de la adicción. Mientras algunos genes frenan el exceso, otros bloquean el deseo primario de experimentar con el tabaco.

La barrera CHRNB2: Variantes raras en este gen disminuyen las probabilidades de que un individuo intente fumar. De esta forma, se corta el ciclo adictivo antes de que comience.

La variante p.Glu284Gly en el gen CHRNB3 reduce la densidad de los receptores de nicotina en el sistema de recompensa cerebral. Esta característica limita la satisfacción obtenida por cada cigarrillo y facilita el control sobre el hábito.