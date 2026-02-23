¿Te sientes sano? Estas enfermedades afectan a los mexicanos, incluso sin presentar síntomas

En México, muchas de las enfermedades que hoy impactan a la población no comienzan con síntomas evidentes ni con señales alarmantes. Se desarrollan lentamente, en silencio, hasta que aparecen complicaciones que pudieron prevenirse con una detección temprana.

Al mismo tiempo, padecimientos que parecían controlados han reaparecido en distintos estados del país. Este escenario plantea una pregunta clave: ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en la población mexicana y qué debemos vigilar?

Enfermedades más frecuentes en México. Canva

Enfermedades más frecuentes vs. principales causas de muerte: ¿cuál es la diferencia?

No es lo mismo hablar de las enfermedades más frecuentes que de las principales causas de muerte.

Enfermedades más frecuentes : son aquellas que muchas personas padecen o que se diagnostican con mayor regularidad en consultas médicas.

Principales causas de muerte : son los padecimientos que provocan más defunciones en un año determinado.

Según las estadísticas preliminares más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las principales causas de muerte en México incluyen:

Enfermedades del corazón

Diabetes mellitus

Tumores malignos

Enfermedades del hígado

Accidentes y causas externas

Estos datos confirman que las enfermedades crónicas no transmisibles dominan la mortalidad nacional.

La Secretaría de Salud ha reiterado que este tipo de enfermedades representan la mayor carga para el sistema sanitario mexicano, tanto en número de casos como en impacto económico y social.

Enfermedades más frecuentes en México. Canva

Enfermedades crónicas que más impactan a México

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) son aquellas que no se contagian entre personas y suelen desarrollarse de forma lenta. Aunque muchas pueden controlarse, si no se detectan a tiempo generan complicaciones graves.

Hipertensión y diabetes

La hipertensión arterial y la diabetes tipo 2 figuran entre los padecimientos más frecuentes en adultos mexicanos. Ambas pueden permanecer sin síntomas durante años, lo que retrasa su diagnóstico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, infartos y accidentes cerebrovasculares. Muchas personas no saben que la padecen porque no produce molestias evidentes en etapas iniciales.

En el caso de la diabetes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que esta enfermedad no solo aumenta el riesgo de muerte prematura, sino también de discapacidad por complicaciones como daño renal, problemas visuales o neuropatía.

Tanto la hipertensión como la diabetes dañan lentamente órganos vitales si no se controlan.

Obesidad

El sobrepeso y la obesidad constituyen uno de los principales factores de riesgo en México. La Secretaría de Salud ha señalado que una proporción importante de la población adulta presenta exceso de peso, lo que incrementa la probabilidad de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

La obesidad no es solo una cuestión estética; es un problema metabólico que afecta el funcionamiento del organismo y aumenta el riesgo de complicaciones a largo plazo.

Enfermedades más frecuentes en México. Canva

Enfermedades infecciosas y prevenibles

Aunque las enfermedades crónicas dominan las estadísticas, las infecciosas prevenibles siguen siendo una preocupación.

Sarampión y cobertura de vacunación

La Organización Panamericana de la Salud ha alertado sobre brotes de sarampión en la región, incluyendo México, relacionados con una disminución en la cobertura de vacunación durante los últimos años. El sarampión es altamente contagioso, pero puede prevenirse mediante vacunas seguras y eficaces.

La OMS y UNICEF informaron recientemente que cientos de miles de niños en México no recibieron esquemas completos de vacunación en 2024, lo que eleva el riesgo de brotes.Este dato resulta preocupante porque la vacunación es una de las herramientas más efectivas para evitar enfermedades graves.

Tuberculosis

La tuberculosis, una infección bacteriana que afecta principalmente los pulmones, continúa presente en ciertas regiones y poblaciones vulnerables. Aunque existe tratamiento, el diagnóstico tardío puede complicar la recuperación y aumentar el riesgo de contagio.

La OPS mantiene programas regionales para el control de tuberculosis y otras infecciones respiratorias.

Enfermedades más frecuentes en México. Canva

Señales y síntomas que nadie debe ignorar

Reconocer síntomas tempranos puede marcar la diferencia.

Hipertensión: no suele dar señales claras; por eso se recomienda medir la presión arterial de manera regular.

Diabetes: sed constante, aumento en la frecuencia de orinar, visión borrosa y fatiga pueden ser señales de alerta.

Enfermedades cardíacas: dolor u opresión en el pecho, dificultad para respirar y palpitaciones requieren atención médica inmediata.

La Secretaría de Salud insiste en la importancia de los chequeos periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo como tabaquismo, obesidad o sedentarismo.

Hábitos que reducen el riesgo

La OPS y la Secretaría de Salud promueven medidas claras y accesibles para la población:

Realizar actividad física de forma regular.

Mantener una alimentación balanceada, con menor consumo de azúcares y grasas saturadas.

Vigilar el peso corporal y la circunferencia abdominal.

Acudir a revisiones médicas periódicas para detectar hipertensión o diabetes.

Mantener al día el esquema de vacunación.

Estas recomendaciones forman parte del Plan Estratégico de la OPS 2020–2025 y de las estrategias nacionales de prevención.

El panorama epidemiológico en México muestra una predominancia de enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiovasculares y la diabetes, que concentran la mayor parte de la mortalidad nacional.

Al mismo tiempo, persisten desafíos en el control de enfermedades infecciosas prevenibles, particularmente en contextos de baja cobertura de vacunación.

La información oficial de organismos como el INEGI, la Secretaría de Salud y la OPS confirma que la detección oportuna, el control de factores de riesgo y la prevención mediante vacunación son elementos centrales para reducir la carga de enfermedad en el país.