Un estudio revela por qué la grasa visceral fomenta el desarrollo de la diabetes tipo 2

La grasa visceral, la inflamación y la regulación del azúcar en la sangre se conectan directamente con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, según las conclusiones de un estudio.

La grasa no representa un factor pasivo en el cuerpo, sino que funciona como un campo de batalla vivo con defensores celulares específicos. El origen de los problemas metabólicos reside en la pérdida de estos guardianes, lo que transforma un tejido de almacenamiento en una causa de padecimientos.

La grasa visceral fomenta el desarrollo de la diabetes tipo 2. Canva

¿Cómo se relaciona la grasa visceral con el desarrollo de la diabetes tipo 2?

La grasa abdominal funciona como una estructura compleja habitada por células guardianas conocidas como macrófagos residentes. Su misión consiste en evitar que el tejido se irrite, protegiendo así al organismo de desajustes graves que derivan en diabetes.

El exceso de peso actúa como un destructor de estos vigilantes naturales. La obesidad provoca una invasión de células dañinas que eliminan la protección original. Estas son las claves detrás del vínculo entre la grasa visceral y la diabetes tipo 2, según el estudio publicado en Nature Communications:

El tejido contiene macrófagos protectores que cuidan la zona y macrófagos invasores que fomentan un ambiente hostil. Impacto del peso: Una alimentación poco saludable y el sobrepeso provocan que las células defensoras disminuyan drásticamente y mueran.

Una alimentación poco saludable y el sobrepeso provocan que las células defensoras disminuyan drásticamente y mueran. Pérdida de sensibilidad: Sin la presencia de estos guardianes, el organismo pierde su capacidad natural para responder de manera adecuada a la insulina, la hormona encargada de regular los niveles de azúcar en la sangre.

La grasa visceral causa una inflamación peligrosa para la salud. Canva

¿Cómo afecta la grasa visceral a la regulación de azúcar en la sangre?



La insulina funciona como la llave que permite la entrada de azúcar a las células para obtener energía. Cuando la grasa visceral pierde a sus protectores, los receptores de las células sufren daños que impiden este proceso.

La investigación demuestra que la ausencia de estas células de defensa dispara los niveles de azúcar, lo que fomenta un ambiente tóxico para el cuerpo. Este desequilibrio impide que órganos como el hígado y los músculos procesen el exceso de combustible diario de manera óptima.

Azúcar estancada : Ante la falta de defensas sanas, las células dejan de absorber la glucosa, permitiendo que circule libremente por la sangre.

Aumento de lípidos : Junto al azúcar, se elevan los niveles de triglicéridos y ácidos grasos perjudiciales que dañan las arterias.

Falla en cadena: El sistema de limpieza metabólica del cuerpo pierde su eficiencia, lo que sobrecarga los mecanismos de regulación energética.

La grasa visceral podría afectar la sensibilidad a la insulina. Canva

¿Qué daños provoca la acumulación de grasa visceral?

Sin un equipo de seguridad interno, las células que almacenan grasa en el abdomen crecen de forma desproporcionada. El tejido aumenta su tensión interna y pierde su función de soporte estructural. De esta forma se convierte en una fuente activa de sustancias químicas dañinas.

Este crecimiento desmedido asfixia el entorno celular y altera la arquitectura de la grasa. El tejido inflamado deja de ser una reserva de energía para transformarse en un generador de señales que propagan el deterioro hacia otros órganos.

Expansión destructiva: Los adipocitos aumentan su tamaño de manera exagerada, comprimiendo los vasos sanguíneos y tejidos cercanos.

Fábrica de toxinas: El tejido enfermo libera mensajeros químicos que agravan la r esistencia a la insulina en todo el cuerpo.

Deformación del tejido: Las estructuras internas cambian su configuración, facilitando la propagación de la inflamación sistémica.

La inflamación causa daños en todo el cuerpo. Canva

¿Cómo la inflamación afecta a la salud?



La inflamación crónica actúa como una señal de alarma constante que destruye el escudo de los guardianes celulares. Este escudo lo construye una proteína llamada SerpinB2, la cual protege a las células.

Cuando la señal inflamatoria apaga esta protección, las células sufren un ahogo oxidativo que provoca la muerte inminente de los macrófagos buenos. Este proceso deja al tejido adiposo vulnerable ante la destrucción metabólica acelerada.

Ataque a la proteína SerpinB2 : La señal inflamatoria interfiere con la producción de este escudo protector esencial para la vida celular.

Estrés oxidativo : Sin protección, la célula libera sustancias tóxicas internas que provocan su propio suicidio biológico.

Efecto de los antioxidantes: El uso de suplementos específicos logra frenar la inflamación y devolver la sensibilidad a la insulina en modelos de laboratorio.

Mantener un peso equilibrado representa una misión de rescate diaria para las células protectoras internas. Eliminar la inflamación abdominal mediante hábitos saludables asegura una vida libre de las complicaciones.