¿Piel que parece “papel de lija”? Así se distingue la escarlatina de otras infecciones

En temporada escolar, no es raro que un simple dolor de garganta encienda las alarmas en casa. Cuando a la fiebre se suma un sarpullido rojizo que se extiende por el cuerpo, la preocupación crece y surgen preguntas inmediatas: ¿es una alergia?, ¿varicela?, ¿sarampión?

Entre las posibilidades está la escarlatina, una infección que puede confundirse con otras enfermedades comunes, pero que tiene señales muy específicas. Conocer cómo se manifiesta y qué la distingue es clave para actuar a tiempo y evitar complicaciones.

¿Qué es la escarlatina y por qué aparece el “sarpullido rojo”?

La escarlatina es una infección causada por la bacteria Streptococcus pyogenes, también conocida como estreptococo del grupo A, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

En muchos casos, la enfermedad comienza como una faringitis estreptocócica, es decir, un dolor de garganta causado por esta bacteria. Se convierte en escarlatina cuando el microorganismo produce ciertas sustancias llamadas toxinas.

Estas toxinas provocan la aparición del característico sarpullido rojo, también conocido como exantema. En resumen, primero duele la garganta y aparece la fiebre; después, el cuerpo reacciona con una erupción en la piel.

En los últimos años, investigaciones científicas han analizado cambios en algunas variantes de esta bacteria. Un estudio publicado en Nature Communications documentó la expansión internacional de un linaje denominado M1UK, asociado con cambios en la producción de toxinas.

Esto ayuda a entender por qué, tras la pandemia de COVID-19, se han observado repuntes de infecciones por estreptococo A en algunos países. Sin embargo, esto no significa que todos los casos actuales sean más graves, sino que existe mayor vigilancia epidemiológica.

Síntomas de la escarlatina

Los síntomas iniciales pueden parecerse mucho a los de una infección común de garganta. De acuerdo con Stanford Medicine Children’s Health y los CDC, los más frecuentes son:

Fiebre.

Dolor de garganta.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

Inflamación de ganglios en el cuello.

En algunos niños, náusea, vómito o dolor abdominal.

Lo que realmente “enciende las alertas” es la combinación de estos síntomas con signos muy específicos.

La “lengua de fresa”

Uno de los signos más característicos es la llamada lengua de fresa. Al principio, la lengua puede verse blanquecina, con pequeños puntos rojos resaltados. Después, se vuelve intensamente roja y con una textura granulosa. Esta apariencia es una pista importante para el personal médico.

El momento en que aparece el sarpullido

El rash suele aparecer entre uno y dos días después de que comienzan la fiebre y el dolor de garganta. No siempre es inmediato, por lo que es importante observar la evolución de los síntomas.

Cómo reconocer el sarpullido de la escarlatina

El sarpullido de la escarlatina tiene características muy particulares que ayudan a diferenciarlo de otras enfermedades.

Cómo se siente

Muchas familias lo describen como una piel áspera, similar al “papel de lija”. No son grandes ronchas ni ampollas, sino pequeños puntitos rojizos muy juntos.

Dónde aparece

Generalmente, comienza en el cuello o el pecho y luego se extiende al tronco, brazos y piernas. Es común que se intensifique en los pliegues del cuerpo, como las axilas, los codos o la ingle.

Cuánto dura

El sarpullido suele durar entre 2 y 7 días. Conforme desaparece, puede presentarse descamación, es decir, la piel comienza a pelarse ligeramente, sobre todo en manos, pies y zonas afectadas.

Según Mayo Clinic, este patrón —dolor de garganta, fiebre, rash áspero y descamación posterior— es característico de la escarlatina y permite distinguirla de otras infecciones cutáneas.

¿Cuándo ir al médico de inmediato?

La recomendación práctica es clara: si hay fiebre y dolor de garganta y después aparece un sarpullido compatible, se debe acudir a consulta médica para confirmar el diagnóstico y recibir tratamiento.

Existen, además, señales que requieren atención urgente.

Consulta el mismo día si:

La fiebre es alta y no disminuye.

El dolor de garganta es intenso.

El niño luce muy decaído.

No quiere o no puede tomar líquidos.

El sarpullido se extiende rápidamente.

Acude a urgencias si:

Hay dificultad para respirar.

Existe somnolencia excesiva o confusión.

Hay signos de deshidratación (boca muy seca, ojos hundidos, no orina).

Los CDC señalan que el tratamiento oportuno con antibióticos no solo ayuda a aliviar los síntomas, sino que también reduce el riesgo de complicaciones y limita el contagio.

¿Cuáles son los síntomas de la escarlatina y cómo diferenciarla del sarampión? Canva

Diferencias entre otras enfermedades

Cuando alguien busca en internet “rash + fiebre”, suele enfrentar varias posibilidades. Estas son algunas diferencias generales:

Escarlatina

Inicia con dolor de garganta y fiebre.

Rash áspero tipo lija.

Puede aparecer lengua de fresa.

Varicela

Produce ampollas con líquido (vesículas).

Las lesiones aparecen en distintas etapas al mismo tiempo.

Genera mucha comezón.

Sarampión

Se acompaña de tos intensa, congestión nasal y ojos rojos.

El exantema tiene un patrón distinto y suele iniciar en el rostro.

Ante cualquier duda, es indispensable acudir con un profesional de la salud para una valoración adecuada.

Contagio, incubación y prevención

El estreptococo del grupo A se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar. También puede propagarse por contacto cercano con una persona infectada, razón por la que es frecuente en entornos escolares.

Incubación

El periodo de incubación —es decir, el tiempo entre el contagio y la aparición de síntomas— suele ser de 2 a 5 días, según los CDC.

¿Qué hacer en casa?

No compartir vasos, cubiertos ni botellas.

Lavarse las manos con frecuencia.

Cubrirse la boca al toser o estornudar.

Acudir al médico si hay fiebre y dolor de garganta acompañados de rash.

Con tratamiento adecuado, la mayoría de las personas mejora sin complicaciones. La clave está en identificar los síntomas a tiempo y no subestimar un cuadro que comienza como “simple dolor de garganta”.

La escarlatina es una infección bacteriana que inicia con fiebre y dolor de garganta y puede evolucionar con un sarpullido áspero y lengua de fresa. Se transmite con facilidad en entornos escolares y tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días.

Reconocer sus síntomas y acudir a valoración médica permite confirmar el diagnóstico, iniciar tratamiento oportuno y prevenir complicaciones.