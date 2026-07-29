Esta enfermedad poco conocida puede quitarte las lágrimas y la saliva

La enfermedad de Sjögren es un padecimiento autoinmune, crónico y sistémico. Esto significa que el sistema inmunológico, cuya función normal es defender al organismo de infecciones, ataca por error tejidos del propio cuerpo.

Uno de sus principales blancos son las glándulas exocrinas, que producen sustancias que se liberan hacia determinadas superficies del organismo. Entre ellas se encuentran las glándulas lagrimales, encargadas de generar lágrimas, y las salivales, que mantienen húmeda y protegida la boca.

“En realidad es una enfermedad autoinmune y nuestro sistema inmunológico está autoagrediendo a las glándulas exocrinas hasta hacer que dejen de funcionar”, explicó Juan Pozos, director médico de Inmunología en Novartis y médico reumatólogo.

En términos sencillos, las defensas se comportan como un sistema de seguridad que confunde a los habitantes de la casa con intrusos. La inflamación causada por ese ataque reduce la producción de lágrimas y saliva, aunque el problema no necesariamente se queda en esas glándulas.

¿Qué ocurre en el cuerpo?

Cuando las glándulas lagrimales producen menos líquido, la superficie del ojo pierde parte de su lubricación. Esto puede causar ardor, sensación de arena, enrojecimiento, visión borrosa o sensibilidad a la luz.

En la boca, la disminución de saliva puede provocar dificultad para hablar durante periodos prolongados, masticar alimentos secos o tragar. También favorece las caries, las lesiones en las encías y la pérdida de piezas dentales, ya que la saliva contiene sustancias que ayudan a controlar microorganismos y protegen los tejidos.

“La saliva tiene muchas enzimas que cuidan y protegen la boca y las encías. Un paciente que no tiene saliva no solamente tiene dificultad para masticar o tragar, también presenta una mayor incidencia de caries”, señaló Pozos.

El ojo seco es una de las características del síndrome de Sjögren Especial

La inflamación también puede extenderse fuera de los ojos y la boca. Por eso se considera una enfermedad sistémica y no solamente un trastorno de resequedad.

¿Cuáles son sus causas?

No existe una causa única identificada. Como sucede con otras enfermedades autoinmunes, se considera que puede intervenir una combinación de predisposición genética, cambios hormonales y factores ambientales que alteran la respuesta del sistema inmunológico.

La enfermedad puede aparecer en distintas etapas de la vida, aunque se observa con mayor frecuencia alrededor de los 45 a 50 años. También afecta más a las mujeres: de acuerdo con el especialista entrevistado, por cada hombre diagnosticado puede haber alrededor de 10 mujeres con Sjögren.

Esto puede hacer que algunos síntomas se atribuyan a la menopausia. La resequedad vaginal, el cansancio, el dolor y la sequedad de la piel pueden coincidir con esta etapa, pero no deben darse por normales cuando son intensos, persistentes o aparecen junto con molestias en ojos y boca.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Sjögren?

Las manifestaciones varían entre pacientes. Algunas personas presentan principalmente resequedad, mientras que otras desarrollan dolor, fatiga o afectaciones en distintos órganos.

Las señales más comunes incluyen:

Ojos secos, ardor o sensación de arena

Boca seca o necesidad constante de beber agua

Fatiga que no mejora después de dormir

Dolor en muñecas, rodillas o dedos

Caries frecuentes o pérdida de piezas dentales

Piel o mucosas secas

Dificultad para masticar o tragar alimentos secos

El dato que puede orientar al médico no siempre es un síntoma aislado, sino la combinación. Una persona puede consultar al oftalmólogo por resequedad, al dentista por caries y al médico general por cansancio, sin que esas molestias se reconozcan como partes de un mismo problema.

La piel excesivamente seca Canva

“Lo que falta es integrar los síntomas: tienes los ojos muy secos, también la boca, te sientes cansado desde que despiertas y te duelen las articulaciones. Si un paciente tiene varios de estos síntomas, debería considerarse la enfermedad de Sjögren y referirse con un reumatólogo”, indicó Pozos.

¿Qué órganos puede afectar?

Además de ojos, boca y articulaciones, el Sjögren tiene potencial para afectar diferentes órganos. Una de las complicaciones que requiere vigilancia es la enfermedad pulmonar intersticial, un proceso inflamatorio que puede dejar cicatrices en el tejido de los pulmones.

Las señales que ameritan una valoración incluyen tos persistente sin una causa clara, falta de aire o cansancio al caminar y subir escaleras. Estos síntomas no significan por sí solos que exista daño pulmonar, pero deben comunicarse al especialista.

También puede afectar los nervios periféricos. En ese caso pueden aparecer ardor, dolor, entumecimiento o sensaciones parecidas a descargas eléctricas en piernas, brazos, manos o pies.

¿Qué es el Síndrome de Fatiga Crónica y qué lo causa? Foto: Canva

Con menor frecuencia puede comprometer los riñones o el sistema cardiovascular. Además, las personas con Sjögren tienen un riesgo mayor de desarrollar ciertos tipos de linfoma, por lo que necesitan seguimiento médico a largo plazo. Esto no significa que todas vayan a desarrollar cáncer, sino que el especialista debe vigilar cambios que requieran estudios adicionales.

¿Cómo se diagnostica?

No existe una sola prueba que confirme todos los casos. El diagnóstico se construye como un rompecabezas: el reumatólogo combina los síntomas, la exploración física, los análisis de sangre y las pruebas que miden la producción de lágrimas y saliva.

Una de ellas es la prueba de Schirmer. Se coloca una pequeña tira de papel filtro en cada ojo durante cinco minutos para medir cuánto se humedece. Una producción reducida de lágrimas puede apoyar el diagnóstico.

También puede medirse la saliva producida durante cinco minutos. Si la cantidad es inferior a la esperada, el resultado indica que la boca seca no se debe únicamente a hablar mucho, beber poca agua o permanecer en un ambiente seco.

Prueba de Schirmer Especial

Los análisis de sangre buscan anticuerpos como el anti-Ro/SSA, relacionado con la enfermedad. Sin embargo, un resultado negativo no descarta el Sjögren.

Cuando los anticuerpos son negativos, pero la historia clínica y las pruebas sugieren la enfermedad, puede solicitarse una biopsia de glándulas salivales menores. Se toma una muestra pequeña de la parte interna del labio inferior para buscar inflamación al microscopio.

El especialista explicó que los reumatólogos utilizan criterios internacionales que asignan puntos a cada hallazgo. La suma ayuda a establecer el diagnóstico con mayor precisión y evita depender de una sola prueba.

¿Tiene tratamiento?

Actualmente, el Sjögren se considera una enfermedad crónica y no tiene una cura definitiva, pero sus síntomas y complicaciones pueden tratarse. El plan depende de las manifestaciones de cada paciente y de los órganos involucrados.

Las lágrimas artificiales ayudan a mantener húmeda la superficie del ojo y a proteger la córnea. No controlan la respuesta autoinmune, pero son importantes porque la falta prolongada de lubricación puede causar erosiones, lesiones y deterioro de la visión.

Para la boca pueden utilizarse sustitutos de saliva en aerosol o gel, además de revisiones dentales periódicas. Beber agua ayuda a aliviar la sensación, pero no reemplaza todas las funciones protectoras de la saliva.

Cuando existe inflamación sistémica, dolor articular o daño en otros órganos, el reumatólogo puede indicar medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores. Estos tratamientos buscan reducir la actividad anormal de las defensas y deben ajustarse de manera individual.

¿Se puede prevenir?

No existe una estrategia comprobada para evitar que aparezca la enfermedad. Lo que sí puede prevenirse o reducirse es parte del daño causado por la resequedad y la inflamación.

Mantener revisiones con oftalmología y odontología, usar los lubricantes indicados y evitar fumar puede disminuir complicaciones. Cuando hay dificultad para tragar, lesiones en la boca o pérdida de peso, también puede ser necesaria una valoración nutricional.

El seguimiento con reumatología permite detectar a tiempo afectaciones pulmonares, neurológicas o renales. Dependiendo de los síntomas, pueden participar neumólogos, neurólogos, hematólogos y otros especialistas.

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