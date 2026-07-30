¿Tu dolor quema, punza o causa rigidez? Descubre si proviene del músculo, nervio o la articulación

Hay ocasiones que el dolor de espalda por cargar una caja, una molestia persistente en la rodilla al subir escaleras o un hormigueo que recorre la pierna pueden parecer síntomas similares, pero no siempre tienen el mismo origen.

Identificar si el dolor proviene de un músculo, un nervio o una articulación es un paso importante para recibir el tratamiento adecuado y evitar que el problema empeore.

Aunque ninguna persona puede autodiagnosticarse únicamente por los síntomas, existen características que ayudan a distinguir el origen del dolor. El tipo de molestia y los síntomas que la acompañan ofrecen pistas sobre el tejido afectado.

¿Cómo saber si el dolor viene del músculo, del nervio o de la articulación? Canva.

¿Cómo saber si el dolor viene del músculo, del nervio o de la articulación?

El aparato musculoesquelético está formado por músculos, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y nervios. Todas estas estructuras trabajan de manera coordinada para permitir el movimiento y mantener la estabilidad del cuerpo.

Debido a la estrecha relación entre ellas, una lesión o enfermedad puede provocar molestias en otras zonas, lo que dificulta identificar el origen del dolor. Por ello, es importante observar cómo se presenta la molestia, qué la desencadena y cuáles son los síntomas que la acompañan.

De acuerdo con MedlinePlus, el dolor muscular suele relacionarse con lesiones, sobrecarga física o tensión. En cambio, el dolor articular afecta el sitio donde se unen dos huesos y, con frecuencia, se asocia con procesos inflamatorios o degenerativos. Por otro lado, el dolor nervioso aparece cuando un nervio se irrita, comprime o daña, lo que provoca sensaciones muy diferentes a las de una lesión muscular.

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIAMS) señala que reconocer qué tejido está afectado facilita la elección de los estudios diagnósticos y del tratamiento más apropiado, además de ayudar a prevenir complicaciones.

¿Cómo saber si el dolor viene del músculo, del nervio o de la articulación? Canva.

Dolor muscular, nervioso y articular: estas son las diferencias que debes conocer

Aunque pueden parecer similares, cada tipo de dolor tiene características que permiten diferenciarlos.

1. Dolor muscular

El dolor muscular, conocido también como mialgia, suele aparecer después de realizar actividad física intensa, movimientos repetitivos, malas posturas o lesiones deportivas.

Según MedlinePlus, también puede presentarse durante infecciones virales, como la influenza, o estar relacionado con enfermedades como la fibromialgia.

Entre sus principales características destacan:

Dolor localizado en un músculo específico

Sensibilidad al tocar la zona afectada

Rigidez o sensación constante de tensión

Espasmos o contracturas

Molestia que aumenta al utilizar el músculo afectado

Mejoría con reposo, estiramientos o fisioterapia

Mayo Clinic explica que este tipo de dolor suele desaparecer conforme el músculo se recupera. Sin embargo, si persiste durante varios días o se acompaña de fiebre, inflamación importante o debilidad, es recomendable acudir al médico para una valoración.

¿Cómo saber si el dolor viene del músculo, del nervio o de la articulación? Canva.

2. Dolor nervioso

El dolor neuropático tiene un origen completamente distinto. Se produce cuando un nervio resulta lesionado, comprimido o afectado por enfermedades como la diabetes, algunas infecciones o traumatismos.

El National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) explica que el sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Cuando un nervio se daña, esas señales pueden alterarse y provocar dolor incluso cuando no existe una lesión visible.

Las personas suelen describir este tipo de dolor como:

Ardor o sensación de quemazón

Descargas eléctricas

Hormigueo

Sensación de alfileres o agujas

Entumecimiento

Dolor que se extiende siguiendo el trayecto de un nervio

Además, puede acompañarse de pérdida de fuerza, alteraciones en la sensibilidad o dificultad para mover una extremidad.

¿Cómo saber si el dolor viene del músculo, del nervio o de la articulación? Canva.

3. Dolor articular

Las articulaciones permiten el movimiento entre dos huesos y están protegidas por cartílago, membranas y líquido sinovial, estructuras que favorecen su correcto funcionamiento.

Cuando alguna de ellas se inflama o presenta desgaste, aparece un dolor localizado que suele acompañarse de otros síntomas.

De acuerdo con MedlinePlus, las manifestaciones más frecuentes son:

Dolor al mover la articulación

Inflamación

Rigidez

Calor o enrojecimiento

Disminución del rango de movimiento

En enfermedades como la osteoartritis, el dolor suele aumentar después de utilizar la articulación durante varias horas, mientras que la rigidez matutina generalmente dura menos de 30 minutos.

¿Cómo saber si el dolor viene del músculo, del nervio o de la articulación? Canva.

¿Qué características tiene cada tipo de dolor?

Además de identificar cómo se siente la molestia, también conviene observar cuánto tiempo dura, qué actividades la desencadenan y si aparece junto con otros síntomas.

La Mayo Clinic recomienda prestar atención a las siguientes características:

El dolor muscular suele:

Mejorar con el descanso

Relacionarse con actividad física reciente

Localizarse en un músculo específico

Disminuir de forma progresiva conforme sana la lesión

El dolor nervioso suele:

Persistir incluso durante el reposo

Manifestarse como quemazón o descargas eléctricas

Irradiarse hacia brazos o piernas

Acompañarse de hormigueo o pérdida de sensibilidad

El dolor articular suele

Empeorar al mover una articulación

Acompañarse de inflamación

Limitar el movimiento

Presentar rigidez al despertar o después de permanecer sentado durante un tiempo prolongado

También es importante recordar que algunas enfermedades pueden combinar varios tipos de dolor. Por ejemplo, una hernia de disco puede provocar inflamación muscular y, al mismo tiempo, comprimir un nervio, lo que produce síntomas de ambos tipos.

¿Cómo saber si el dolor viene del músculo, del nervio o de la articulación? Canva.

¿Cuándo acudir al médico por un dolor que no desaparece?

Aunque muchas molestias musculares mejoran con reposo y cuidados básicos, existen situaciones que requieren valoración médica.

Los especialistas recomiendan acudir a consulta cuando el dolor:

Dura varios días o semanas sin mejorar

Es muy intenso o aparece de forma repentina

Impide caminar o mover una extremidad

Se acompaña de fiebre

Produce pérdida de fuerza

Genera pérdida de sensibilidad

Se presenta junto con inflamación importante o deformidad

Aparece después de un accidente

Mayo Clinic también recomienda acudir de inmediato a un servicio de urgencias cuando el dolor se acompaña de dificultad para respirar, pérdida del control de esfínteres o debilidad súbita en brazos o piernas, ya que estos síntomas pueden indicar una afección neurológica que requiere atención inmediata.

¿Cómo saber si el dolor viene del músculo, del nervio o de la articulación? Canva.

No todos los dolores requieren el mismo tratamiento. Mientras una contractura muscular puede mejorar con reposo, calor local y fisioterapia, un dolor neuropático puede necesitar medicamentos específicos. De igual manera, una articulación inflamada puede requerir estudios de imagen, tratamiento antiinflamatorio o una valoración por un especialista.

Reconocer las características del dolor no sustituye una consulta médica, pero sí permite actuar de manera oportuna. Identificar las señales de alerta ayuda a evitar la automedicación y favorece un diagnóstico temprano de enfermedades como la artritis, las neuropatías o diversas lesiones de la columna vertebral.

Ante un dolor persistente o que limite las actividades diarias, la mejor decisión siempre será acudir con un profesional de la salud para recibir una evaluación adecuada.