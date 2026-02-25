¿Qué es el síndrome de Reye y cómo se relaciona con la varicela?

El síndrome de Reye en niños con varicela es una emergencia médica grave. El uso de aspirina para controlar la fiebre puede desencadenar una inflamación cerebral y afectar el hígado, lo que pone en alto riesgo la vida del menor.

Ver a un infante enfermo genera preocupación, pero administrar un remedio equivocado puede empeorar el panorama. Conocer la naturaleza de esta enfermedad es el primer paso para proteger la salud hepática.

El síndrome de Reye también causa una inflamación en el cerebro. Canva

¿Qué es el síndrome de Reye y cuáles son sus síntomas?



Esta enfermedad es poco frecuente pero muy agresiva. Tras superar una infección viral, el cuerpo de las personas sufre un colapso inesperado que requiere atención hospitalaria urgente.

Los síntomas más severos aparecen entre una y tres semanas después de que el niño parece haberse recuperado por completo de una gripe fuerte o de la varicela.

Para detectar esta emergencia a tiempo, es necesario prestar atención a los siguientes puntos clave que identifican los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y el sistema de salud pública del Reino Unido (NHS):

Ataca principalmente a jóvenes con edades entre los cinco y catorce años. Señales iniciales: Se presentan vómitos frecuentes, letargo, somnolencia profunda y apatía.

Se presentan vómitos frecuentes, letargo, somnolencia profunda y apatía. Casos graves: Surgen ataques de agresividad, convulsiones e incluso pérdida de la consciencia.

Si se observa que un niño respira con rapidez o deja de responder con normalidad a los estímulos, se debe acudir de inmediato a urgencias. El traslado rápido al hospital es el único camino seguro para salvar su vida.

La varicela puede tener efectos peligrosos en los niños si toman aspirina. Canva

¿Por qué se debe evitar la aspirina en niños con varicela?

Médicos e investigadores de todo el mundo emiten una advertencia clara: no se debe utilizar este medicamento en menores de edad que tengan fiebre por infecciones como la varicela.

Autoridades estadounidenses publicaron alertas serias desde 1982 al comprobar que el uso de este fármaco en pacientes pediátricos contagiados elevaba considerablemente el índice de mortalidad.

Entender este peligro es importante para la protección infantil, como lo explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC) y un estudio publicado en Indian Journal of Paediatric Dermatology:

Los salicilatos alteran las mitocondrias y aumentan la toxicidad en el organismo. Peligro oculto: Algunos geles bucales o remedios comerciales incluyen ácido salicílico en su fórmula.

Algunos geles bucales o remedios comerciales incluyen ácido salicílico en su fórmula. Alternativa segura: El personal médico recomienda el uso exclusivo de paracetamol para calmar la fiebre.

Evitar el ibuprofeno también es aconsejable, ya que se asocia con el riesgo de causar infecciones severas en la piel durante la varicela. Ante cualquier duda, se debe consultar a un pediatra y mantener al paciente hidratado.

Nunca se debe dar aspirina a un niño con varicela y fiebre. Canva

¿Cómo se relaciona este síndrome con el virus de la varicela?



La varicela provoca ampollas dolorosas y un cansancio extremo. Mientras el organismo del niño lucha para vencer al virus, el sistema de defensas queda en un estado de fragilidad considerable.

Cuando las defensas están concentradas en controlar el sarpullido, la aplicación de un medicamento incompatible puede originar una crisis interna que colapsa órganos vitales con un funcionamiento previo.

Esta es la conexión médica entre el virus y el síndrome, de acuerdo con un estudio publicado en Sage Journals y los CDC:

El colapso interno suele presentarse justo cuando el niño parece estar sano. La destrucción: El compuesto químico daña de forma fulminante el hígado y el cerebro.

El compuesto químico daña de forma fulminante el hígado y el cerebro. Gravedad: Sin la atención necesaria, la tasa de fallecimientos alcanza un 30%.

Aunque la erupción en la piel parezca el problema principal, el daño neurológico puede avanzar con rapidez. Por ello, el manejo de la temperatura debe realizarse con extremo cuidado durante el contagio.

Ante cualquier duda sobre las complicaciones de la varicela en niños, lo mejor es ir a un especialista. Canva

¿Cuáles son las causas y cómo se realiza el diagnóstico del síndrome de Reye?



Aunque se señala al analgésico como el principal responsable, la ciencia ha demostrado que la genética también influye. Ciertas fallas metabólicas hereditarias pueden activar esta enfermedad.

Al llegar al hospital, el equipo médico realiza pruebas clínicas especializadas para confirmar la sospecha y comenzar el rescate de cada persona.

Se utilizan análisis de sangre y revisiones de la orina. Estudios profundos: Se realizan tomografías, punciones lumbares o biopsias hepáticas.

El tratamiento temprano suele incluir asistencia respiratoria y la administración de líquidos por vía intravenosa. La gran mayoría de los niños logra recuperarse por completo si se actúa con rapidez.