México confirma 138 muertes por influenza y más de 6 mil casos

En lo que va de la presente temporada invernal que inició en octubre de 2025, México ya registró 6 mil 082 contagios y 138 fallecimientos por influenza estacional, los cuales, fueron confirmados por pruebas de laboratorio.

En su reporte con corte al 14 de febrero de este año, la Secretaría de Salud señaló que el 44% de las infecciones fueron por influenza A(H3N2) y en la misma proporción por influenza A (H1N1).

El 9.8% de los casos ocurrieron por influenza A, y el 2.2% por influenza B.

Los tres grupos más afectados fueron:

- Niños de 1 a 4 años de edad con el 10.3% de las infeccione

- Menores de 5 a 9 años con el 8.2%

- Adultos de 25 a 29 años con el 7.2 % de los casos

En la temporada estacional 2025-2026, hasta el corte de información, se observa una circulación viral principalmente de influenza A (H1N1) y A (H3N2), y en menor proporción de influenza B e influenza A. El índice de positividad acumulado al corte de esta semana es de 15.2%”.

¿Cuáles son las entidades con más casos de influenza?

De las 5 entidades con más contagios, la autoridad sanitaria indicó que con mil 348 reportes, la Ciudad de México fue la que registró el mayor número.

Le siguieron: Nuevo León, con 612; Estado de México, con 596; Puebla, con 434 y Yucatán con 317.

Muertes por influenza

En lo que va de la temporada invernal se confirmaron 138 muertes por influenza estacional en el país.

La Secretaría de Salud explicó que los decesos estuvieron distribuidos principalmente en Puebla, Nuevo León, Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato.

Covid-19 acumula siete muertes

Al corte del 14 de febrero en lo que respecta a las infecciones por covid-19, se notificaron 24 mil 792 casos sospechosos de los cuales 156 fueron confirmados. A esta situación, se sumaron 7 muertes.

Chihuahua reportó 2 defunciones. Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Puebla registraron una muerte por cada entidad.

En torno a los contagios, las entidades de residencia con mayor número fueron Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Zacatecas y Aguascalientes.

Detalló que por grupos de edad los más afectados fueron las personas de 90 a 94 años, seguido de los niños de 1 a 4 años. Con el 54.5% de los casos, las infecciones por covid-19 se presentaron en mujeres.

¿El enjuague bucal protege contra la gripe?

Por Europa Press

Ante el aumento acelerado de las infecciones respiratorias agudas en España en las últimas semanas, la directora médica de Dentaid, Gabriela Bacchini, señala que la evidencia científica refuerza la importancia de la higiene bucal como medida complementaria para reducir la transmisión viral, por ellos recomiendan el uso de enjuagues bucales pueden reforzar la seguridad contra virus como la gripe.

La evidencia científica demuestra que los enjuagues bucales pueden ser una herramienta eficaz para proteger tanto a los pacientes como a los profesionales durante los tratamientos", señala, al tiempo que recuerda que "contar con medidas adicionales que refuercen la seguridad es clave".

Un estudio publicado en 'Plos One' confirma que CPC y CHX reducen la infectividad del virus de la gripe (Influenza A) y del virus respiratorio sincitial (VRS) en ensayos in vitro, con reducciones que alcanzan hasta el 99.99% según la concentración.

De forma similar, investigaciones previas evidencian que el CPC puede desagregar partículas similares al SARS-CoV-2, disminuyendo su capacidad de infectar células humanas. Además, estudios publicados en 'Viruses' y 'Journal of Dental Research' refuerzan la evidencia sobre el potencial virucida del CPC frente a otros virus con envoltura, como el herpes simple, y su utilidad en protocolos preprocedimentales para reducir la carga viral intraoral en pacientes con covid-19.

La boca constituye una puerta de entrada esencial para los virus respiratorios y un lugar donde pueden replicarse, además de ser origen de aerosoles que facilitan su transmisión. Incorporar enjuagues bucales en la rutina diaria, junto con medidas preventivas vigentes como el uso de mascarilla, la ventilación adecuada y la vacunación, puede ayudar a disminuir la carga viral en la cavidad oral y, en consecuencia, reducir la propagación de infecciones respiratorias", concluyen.

jcp