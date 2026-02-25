El laberinto de la obesidad: cómo entender la enfermedad para encontrar una salida

El laberinto de la obesidad es una experiencia inmersiva, donde la desesperación por salir representa la ardua tarea de buscar un tratamiento y dejar esta enfermedad atrás.

En sus pasillos bloqueados, las personas se enfrentan a sus mayores miedos, escuchando ecos que simulan sus propios pensamientos intrusivos: "Me veo mal, no está surtiendo efecto, soy una persona sin voluntad".

A través de espejos que ensanchan la figura, el laberinto muestra cómo la mente distorsiona la realidad, lo que hace creer a una persona que su esfuerzo es en vano, aunque médicamente esté perdiendo peso.

Para comprender esta travesía, tres especialistas ofrecen su orientación en el evento “La obesidad, un laberinto con salida”: el doctor Iñaki Villanueva, director del área médica de obesidad en México; el doctor Fernando Pérez Galaz, cofundador de Obesidades; y la doctora Ema Chávez, coordinadora de la clínica de obesidad del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

¿Qué efectos de un tratamiento contra la obesidad pueden desanimar a las personas?

Iniciar un tratamiento es un acto de valentía, pero el camino presenta barreras físicas y psicológicas. Los pacientes suelen experimentar frustración debido a reacciones naturales que el organismo manifiesta durante el proceso.

Los especialistas señalan que existen algunos efectos principales que impactan la motivación. Villanueva explica en entrevista que este es un efecto visual muy fuerte:

Cuando el paciente pierde tejido... va a quedar piel al final del día. A pesar del ejercicio, el impacto estético perdura y esa piel habrá que valorarla posteriormente con un especialista, ver si hay que hacer tratamiento quirúrgico.

El cuerpo humano se adapta rápido. En este punto, Chávez comenta que muchos pacientes se frustran porque sienten: "bajé de peso los primeros dos tres meses y después ya me estanqué".

Villanueva aclara que surge una desilusión al creer que se ha fracasado, cuando en realidad el cuerpo simplemente está manteniendo el peso alcanzado debido a ajustes normales en el funcionamiento interno.

¿Es normal recuperar peso durante el proceso?

Recuperar algunos kilos es una de las mayores preocupaciones al comenzar un tratamiento. Sin embargo, los médicos explican que este fenómeno no se debe a una falta de disciplina, sino a una respuesta biológica esperada.

Para entender por qué el cuerpo intenta conservar el peso perdido, es necesario analizar los siguientes elementos:

La herencia genética: Se estima que una gran parte de esta condición está escrita en el ADN. El doctor Iñaki indica que entre el 60% y el 80% de la obesidad se relaciona con la adaptación de los genes.

La herencia genética: Se estima que una gran parte de esta condición está escrita en el ADN. El doctor Iñaki indica que entre el 60% y el 80% de la obesidad se relaciona con la adaptación de los genes.

Defensa del peso máximo: El organismo tiende a recordar su talla más alta. Según Villanueva, el cuerpo se defiende del cambio porque genéticamente busca mantener el peso mayor para asegurar reservas de energía.

Instinto de supervivencia: Evolutivamente, guardar energía permitía sobrevivir. El doctor Pérez confirma que, al perder peso, el cuerpo reacciona provocando más hambre o gastando menos energía para evitar lo que percibe como un riesgo de escasez.

¿Cuáles son las barreras principales para iniciar un tratamiento?

Comenzar la recuperación requiere superar diversas pruebas, representadas en los seis puntos clave del proceso contra la obesidad:

Acudir al médico: El primer gran reto es el miedo a ser juzgado. Superar este temor permite conocer la raíz del problema y las opciones médicas reales. Ejercicio a la medida: Realizar actividad física sin orientación profesional causa lesiones. Se necesita un experto que valore la condición física para sugerir rutinas seguras. Cuidar la salud mental: Es fundamental atender los pensamientos negativos. Estos conceptos están ligados directamente al bienestar emocional y requieren apoyo profesional. Entender el gasto de energía: El paciente debe saber que cada cuerpo almacena y usa la energía de forma distinta. Esto ayuda a tener paciencia y a no juzgarse con dureza. Alimentación dirigida: El plan alimenticio debe ser diseñado por un especialista que valore cada situación particular, evitando dietas genéricas. Aceptar los tiempos del cuerpo: Es necesario comprender que el tratamiento es largo. Puede haber variaciones en el peso, pero la constancia es el factor que asegura el éxito de por vida.

¿Cómo debe entenderse la obesidad para comenzar a combatirla?



El combate a la obesidad exige un cambio de enfoque para dejar de verla como un simple problema de falta de ganas. La clave es comprender que no es algo que se resuelva rápido, sino que requiere un apoyo total que incluya nutrición, psicología, medicina, ejercicio y, en ocasiones, medicamentos.

Pérez Galaz recuerda que no se trata de una debilidad de carácter, sino de una enfermedad real. El acompañamiento debe centrarse en eliminar la culpa de la persona y ofrecer empatía en lugar de prejuicios.

¿Cómo una persona con obesidad puede comenzar con un tratamiento?



Encontrar la salida de este laberinto requiere pasos firmes y acompañamiento profesional. Las recomendaciones clave para iniciar el proceso son:

Buscar ayuda médica: Encontrar a un doctor capacitado que trace un plan seguro y alejado de productos falsos.

Encontrar a un doctor capacitado que trace un plan seguro y alejado de productos falsos. Dar importancia a las emociones: Recibir terapia ayuda a manejar la desesperación y a calmar las distorsiones sobre la imagen del cuerpo.

Recibir terapia ayuda a manejar la desesperación y a calmar las distorsiones sobre la imagen del cuerpo. Tener paciencia: Los cambios permanentes tardan en llegar. Entender cómo funciona el metabolismo evita críticas severas cuando el peso parece no bajar.

Los cambios permanentes tardan en llegar. Entender cómo funciona el metabolismo evita críticas severas cuando el peso parece no bajar. Crear un círculo de apoyo: Tener familiares y amigos que acompañen el proceso con comprensión es vital para recuperar la salud.

La obesidad se vincula con un estado de inflamación constante que afecta la forma en que el cuerpo procesa el azúcar y aumenta el riesgo de problemas en el corazón. Un tratamiento integral reduce estas complicaciones al mejorar no solo el peso, sino el funcionamiento general del organismo.