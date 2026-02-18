¿Hay un aumento de casos de varicela en México? Esto revelan las cifras

El virus de la varicela circula con una intensidad notable en México, lo que despierta dudas sobre si esta enfermedad presenta una actividad inusual. Las notificaciones registradas durante los primeros meses del año superan las cifras de periodos anteriores.

El Boletín Epidemiológico de la semana 5 de 2026 identifica las entidades que registran más contagios de varicela, un padecimiento que provoca fiebre, cansancio y una erupción cutánea con ampollas que producen picazón.

La varicela tiene una actividad inusual en 2026. Canva

¿Hay un aumento real en los casos de varicela?



El comportamiento del virus rompe el patrón de estabilidad. Las cifras reflejan un aumento en el número de casos al comparar la realidad actual contra el promedio histórico. Este salto indica una circulación viral activa en las comunidades.

Media esperada: Se reportaban apenas 784 casos semanale s según la mediana de los últimos cinco años, de 2021 a 2025 .

Realidad actual: Se notifican 1,279 casos nuevos en una sola semana , elevando el registro nacional.

Acumulado anual: Suman 4 mil 897 casos acumulados de 2026, superando los 4 mil 541 de 2025

Los datos reflejan un aumento de casos de varicela. Canva

¿Cuáles son los estados con más casos de varicela?



El virus no está golpeando parejo; la concentración urbana y la densidad poblacional parecen jugar un papel clave en la dispersión, ya que las entidades más pobladas son las que reportan la mayor cantidad de personas con varicela.

Los casos confirmados entre hombres y mujeres hasta la semana 5 del 2026 indican que cinco estados se llevan la peor parte, concentrando una gran porción de la carga viral en México:

Estado de México : Encabeza la lista roja con un total de 623 casos acumulados (318 hombres y 305 mujeres), convirtiéndose en la zona más crítica del país actualmente.

Jalisco : Se posiciona en el segundo lugar de esta desafortunada tabla con 464 infecciones totales reportadas.

Ciudad de México : La capital no se queda atrás y reporta 343 casos, confirmándose como uno de los focos activos de transmisión más importantes del centro.

Nuevo León : El norte del país también sufre el repunte, sumando 295 pacientes diagnosticados en lo que va del año.

Veracruz: Cierra este "top cinco" de alerta sanitaria con 267 casos confirmados en sus registros estatales.

Hay cinco estados que tienen más casos de varicela. Canva

¿A qué se atribuye el aumento de casos de varicela?

Detrás de las estadísticas existe una razón biológica que explica la facilidad del virus para saltar entre personas. El boletín oficial revela un dato que expone la vulnerabilidad de la población.

"Ningún paciente tenía antecedente de vacunación", aclara el documento sobre los casos confirmados. Esta ausencia de defensas permite que la enfermedad se propague libremente entre los ciudadanos.

Falta de barrera : Sin vacuna, el virus encuentra puertas abiertas para infectar el organismo.

Susceptibilidad : El 90% de personas no inmunes se contagia al tener contacto con un enfermo, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU ( CDC ).

La vacuna es la herramienta eficaz para evitar casos graves.

La vacuna contra la varicela es la única forma de evitar contagios. Canva

¿Cómo se contagia la varicela y a quiénes afecta más?



La varicela es extremadamente contagiosa; su transmisión ocurre por aire y contacto directo. Una persona enferma contagia a otros días antes de presentar las lesiones típicas en la piel.

El peligro está en que el virus permanece en el cuerpo y puede reactivarse años después. Proteger a los niños mediante la inmunización asegura también una vida adulta libre de complicaciones.

Estas personas son más vulnerables a la varicela, de acuerdo con los CDC y MedlinePlus:

Vías de contagio : Tocar el líquido de ampollas o inhalar partículas al toser o estornudar.

Población infantil : Afecta mayormente a menores de 10 años, causando ausentismo escolar.

Grupos de riesgo: Bebés, adolescentes y embarazadas pueden sufrir complicaciones graves como neumonía e inflamación cerebral.

Ante los casos de varicela, la recomendación médica es aislar al paciente frente a síntomas de fiebre o sarpullido. Evitar la automedicación garantiza que los síntomas no se empeoren si una persona tiene la enfermedad.