¿Qué es la quiropraxia? Así ayuda a mejorar el dolor de espalda

El dolor de espalda es uno de los problemas que más pueden limitar el movimiento de cualquier persona. La quiropraxia surge como una disciplina sanitaria autorizada para restaurar el equilibrio físico y mejorar la calidad de vida.

Esta práctica, realizada por un especialista, permite al organismo activar su propia capacidad de recuperación. Al corregir desajustes mecánicos, se devuelve la funcionalidad necesaria a las articulaciones del cuerpo.

La quiropraxia ayuda a mejorar la postura que causa dolor. Canva

¿Qué es la quiropraxia?



Lejos de ser un simple masaje, la quiropraxia es una profesión de la salud. Se centra en el diagnóstico de trastornos que afectan directamente la función del sistema nervioso. Es usual que las personas con estos problemas vivan con dolor.

Estas son las claves de la quiropraxia, de acuerdo con Manual MSD y los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH):

Enfoque integral : El especialista evalúa la salud general, no solo el síntoma doloroso inmediato.

Es una práctica que busca ayudar a corregir algunos problemas en la postura y la columna vertebral sin usar métodos invasivos.

El objetivo central no es solo "crujir" huesos, sino corregir problemas mecánicos que interfieren con los nervios, utilizando las manos para devolver la funcionalidad a las articulaciones y permitir que el cuerpo recupere su bienestar natural.

La quiropraxia manipula la espalda con masajes para corregir problemas dolorosos. Canva

¿Cómo ayuda a la salud la quiropraxia?

El beneficio más comprobado es el alivio del malestar físico; casi el 86% de los pacientes acuden por molestias corporales diversas. Las guías clínicas respaldan la manipulación espinal para tratar la lumbalgia aguda, definida como el dolor intenso y repentino en la zona baja de la espalda.

Las investigaciones demuestran que esta disciplina es una herramienta poderosa para reducir la rigidez y mejorar la función motriz. El foco principal debe ser musculoesquelético para garantizar resultados médicos óptimos y seguros.

Así ayuda la quiropraxia a calmar el dolor, como explica un estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine:

Dolor lumbar : Es altamente recomendada para tratar la lumbalgia tanto aguda como crónica.

Cefaleas : Ayuda a combatir dolores de cabeza tensionales y aquellos de origen cervicogénico.

Ciática: Ofrece un alivio real para el dolor que irradia por el trayecto del nervio ciático.

Es normal que el experto manipule la espalda en una sesión de quiropraxia. Canva

¿Qué se hace en una sesión de quiropraxia?



Una visita sigue un protocolo médico convencional que inicia con una entrevista detallada. Se realiza un examen físico exhaustivo para desarrollar un diagnóstico antes de cualquier manipulación.

El ajuste espinal aplica una fuerza controlada, rápida y precisa sobre la articulación bloqueada. Esto suele acompañarse de un sonido de liberación de gas que indica la recuperación del movimiento, el famoso crujido.

Es usual que esto suceda en una sesión de quiropraxia, según Sistema de Salud Público del Reino Unido (NHS):

Manipulación manual : Empujes cortos y precisos para desbloquear las articulaciones rígidas.

Terapias físicas : Uso de calor, frío o estimulación eléctrica para relajar los tejidos blandos.

Recomendaciones sobre ergonomía laboral, dieta y ejercicios específicos.

Cuando hay dolor en la espalda y la ciática, la quiropraxia podría ayudar bajo un diagnóstico previo. Canva

¿Cuándo se recomienda la quiropraxia?



Esta opción es ideal para quien busca una alternativa no invasiva para dolores de cuello o espalda. Las guías sanitarias la sugieren antes de considerar opciones más agresivas, siempre que no existan riesgos médicos previos diagnosticados.

La seguridad es la prioridad; aunque las complicaciones resultan inusuales, la manipulación no es apta para todos los perfiles. Un profesional deriva al paciente a otro médico si detecta condiciones de peligro real.

Recomendado: Casos de dolor de espalda mecánico , dolor de cuello intenso y osteoartritis.

Contraindicado : Pacientes con osteoporosis severa, fracturas recientes o infecciones óseas.

Alerta roja: Antecedentes de accidente cerebrovascular o pérdida de fuerza en las extremidades.

La quiropraxia representa una alianza valiosa entre el conocimiento anatómico y la terapia manual para aliviar el dolor. Al recuperar la alineación correcta, el cuerpo recupera su energía y capacidad de movimiento sin fármacos.