Estudio identifica a la gripe D y el coronavirus canino como posibles amenazas para la salud global

Un enemigo invisible salta del corral a los humanos sin que nadie lo note. Expertos en enfermedades infecciosas lanzan una advertencia sobre dos virus animales peligrosos.

Un estudio entre universidades de Texas, Florida y Kentucky, publicado en Emerging Infectious Diseases, señala que la vigilancia es insuficiente. Existe un punto ciego que deja vulnerabilidad.

Entender el comportamiento de estas enfermedades es necesario para frenar brotes. Los investigadores descubren que estos agentes cambian su biología para afectar a las personas de forma directa.

Los animales como las aves de corral transmiten la gripe D a las personas. Canva

¿Cuáles son las dos patologías que amenazan la salud global?

La influenza D y el coronavirus canino son los ejes centrales de esta alerta sanitaria internacional. Aunque se perciban como problemas estrictamente veterinarios, estas condiciones ya impactan el sistema respiratorio humano.

Lo preocupante, según expertos de la Universidad de Florida, es la escasez de medidas preventivas implementadas hasta la fecha. Estos virus han trascendido el ámbito animal y representan una amenaza latente para los pulmones de la población.

Así actúan estas enfermedades:

Gripe D: Afecta las vacas, cerdos y aves de corral desde 2011, pero se registran casos en humanos en China.

Coronavirus Canino : A diferencia del virus del COVID-19, las nuevas cepas atacan ahora las vías respiratorias.

Impacto clínico: Estos patógenos evolucionan para encontrar la llave genética que les permita prosperar en personas.

El coronavirus canino también afecta a las personas, según el estudio. Canva

¿La gripe D y el coronavirus canino se propagan con mayor facilidad en las personas?

La respuesta sobre la facilidad de contagio es afirmativa debido a la cercanía con animales. El estudio revela datos sobre la exposición de personas que trabajan en el campo y granjas ganaderas.

Este nivel de contacto crea el caldo de cultivo perfecto para el salto de especies. Al convivir con mascotas y ganado, el virus tiene múltiples oportunidades para adaptarse al cuerpo de las personas.

Exposición masiva: El 97% de los trabajadores ganaderos en Florida ya presentan anticuerpos contra la Gripe D .

Evolución rápida : Los científicos afirman que el virus está preparado para adaptarse pronto al sistema humano.

Falta de inmunidad: La mayoría de la gente no cuenta con defensas previas contra estos invasores biológicos.

La capacidad de estas enfermedades para propagarse es una amenaza de salud. Canva

¿La gripe D y el coronavirus canino se contagia entre personas?



Este hallazgo inquieta a la comunidad científica por la capacidad de salto directo. Aunque históricamente necesitaban un animal, las nuevas cepas aprenden a viajar de un ser humano hacia otro.

El peligro radica en la falta de defensas naturales y diagnósticos precisos en hospitales. Si estos virus perfeccionan su transmisión, el mundo podría enfrentar epidemias masivas de origen animal.

Esto causan las enfermedades que advierte el estudio:

Cepa china : Se detecta una variante de Gripe D en China con capacidad de transmitirse entre personas.

Casos graves: El coronavirus canino se vincula a neumonías hospitalizadas en Malasia, Tailandia y Arkansas.

Punto ciego: Los hospitales no realizan pruebas de rutina, ocultando el número real de casos.

Los hospitales necesitan pruebas rápidas para identificar las enfermedades. Canva

¿Qué se espera para el futuro ante estas dos enfermedades?

El panorama que pintan los expertos es de cautela y urgencia ante la falta de herramientas. Actualmente, se opera sin los tests necesarios para detectar estos virus en salas de emergencias comunes.

La falta de diagnósticos y vacunas fiables convierte a estos patógenos en una bomba de tiempo. La amenaza es suficiente para justificar una acción global coordinada e inmediata en todo el planeta, como sugiere la investigación.

Estas son algunas recomendaciones de los autores del estudio:

Vigilancia activa: Monitorear a personas con neumonías de origen desconocido y no solo a los animales.

Desarrollo técnico: Crear pruebas de diagnóstico rápido para identificar el coronavirus canino en humanos.

Información: Mantener comunicación constante entre veterinarios y médicos para detectar saltos virales.

Al actuar con rapidez, se rompe la cadena de transmisión y se asegura el bienestar de las personas. La vigilancia constante es la única vía para neutralizar estas amenazas antes de que escalen, como explica el estudio.