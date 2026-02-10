¿Por qué el sarampión es más grave en niños menores de cinco y adultos mayores?

El sarampión suele recordarse como una enfermedad infantil marcada por fiebre y erupciones en la piel, pero los datos más recientes muestran una realidad mucho más grave.

A pesar de existir una vacuna segura y eficaz, el virus sigue causando miles de muertes cada año en el mundo, especialmente entre niños menores de cinco años y adultos mayores.

Factores como la edad, el estado del sistema inmunológico y la falta de vacunación crean una combinación que puede volver al sarampión una infección potencialmente mortal.

¿Por qué los niños menores de cinco años y adultos mayores son más vulnerables a morir por sarampión? Canva

¿Por qué el sarampión puede ser mortal en menores de cinco años?

El sarampión no es solo una enfermedad que provoca fiebre y erupciones en la piel. El virus entra al cuerpo a través de las vías respiratorias y puede diseminarse rápidamente hacia otros órganos, debilitando de forma importante las defensas del organismo.

En los niños pequeños, el sistema inmunológico aún está en desarrollo, lo que significa que su cuerpo no responde con la misma eficacia frente a infecciones agresivas.

Esta inmadurez inmunológica los hace particularmente vulnerables a complicaciones graves como neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro), diarrea severa y deshidratación, todas ellas potencialmente mortales si no se tratan a tiempo.

La OMS subraya que la mayoría de los niños que fallecen por sarampión no estaban vacunados o no contaban con el esquema completo, lo que refuerza el papel crucial de la inmunización temprana.

Un aspecto menos conocido, es el fenómeno llamado “amnesia inmune”, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ha demostrado que el sarampión puede “borrar” parte de la memoria del sistema inmunológico, es decir, elimina defensas que el cuerpo había desarrollado contra otras enfermedades.

Lo cual quiere decir que un niño que supera el sarampión puede quedar más expuesto a infecciones posteriores, incluso durante meses o años.

¿Por qué los niños menores de cinco años y adultos mayores son más vulnerables a morir por sarampión? Inteligencia Artificial.

¿Qué cambia con la edad y por qué aumentan las complicaciones en adultos mayores?

Aunque el sarampión suele asociarse con la infancia, también puede ser especialmente peligroso en adultos, sobre todo en personas mayores. Con el paso de los años, el sistema inmunológico pierde eficacia, un proceso natural conocido como inmunosenescencia.

Esto significa que el cuerpo responde más lentamente y con menos fuerza ante virus y bacterias.

A esta condición se suma otro factor clave: muchos adultos mayores viven con enfermedades crónicas como diabetes, padecimientos cardiacos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o insuficiencia renal. Estas comorbilidades complican el curso del sarampión y elevan el riesgo de hospitalización, secuelas graves o muerte.

La OMS y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que las complicaciones del sarampión, especialmente la neumonía y la encefalitis, son más frecuentes y más graves en adultos que en jóvenes sanos, particularmente cuando no existe vacunación previa.

Además, algunos adultos no recuerdan si fueron vacunados o si solo recibieron una dosis, lo que los deja desprotegidos frente a brotes recientes.

¿Por qué los niños menores de cinco años y adultos mayores son más vulnerables a morir por sarampión? Canva.

Las complicaciones que más se asocian a muerte

El sarampión puede iniciar con síntomas que parecen comunes —fiebre, tos, escurrimiento nasal, ojos rojos—, pero el verdadero peligro aparece cuando surgen las complicaciones:

Neumonía: Es la complicación más frecuente y la principal causa de muerte por sarampión tanto en niños como en adultos. El virus debilita las vías respiratorias, facilitando infecciones pulmonares graves.

Encefalitis: Se trata de una inflamación del cerebro que puede presentarse durante la enfermedad o semanas después. Puede causar convulsiones, daño neurológico permanente o incluso la muerte.

Diarrea y deshidratación: En niños pequeños, la pérdida rápida de líquidos puede llevar a un colapso del organismo si no se recibe atención médica inmediata.

Estas complicaciones explican la mayor parte de las muertes por sarampión, especialmente en personas con defensas debilitadas.

¿Por qué los niños menores de cinco años y adultos mayores son más vulnerables a morir por sarampión? Inteligencia Artificial.

Factores que disparan el riesgo

Aunque el sarampión es altamente contagioso, el principal factor de riesgo para morir por esta enfermedad es no estar vacunado o contar con un esquema incompleto. La OMS señala que la caída en la cobertura de vacunación ha permitido el resurgimiento del virus en más de 50 países.

En 2024, solo el 84 % de los niños en el mundo recibió la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, una cifra menor a la registrada antes de la pandemia.

Otros factores que aumentan el riesgo incluyen:

Desnutrición , especialmente la deficiencia de vitamina A, que debilita la respuesta inmunológica.

Inmunodeficiencias , como VIH o tratamientos contra el cáncer.

Acceso limitado a servicios de salud , que retrasa el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

¿Qué es recomendable hacer?

La mejor herramienta contra el sarampión sigue siendo la prevención:

Vacunación completa: dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) ofrecen una protección superior al 95 %.

Atención médica inmediata ante fiebre alta, dificultad para respirar, vómitos persistentes o somnolencia extrema.

Aislamiento de casos confirmados para evitar contagios, especialmente en guarderías, escuelas y hogares con adultos mayores.

Vitamina A , bajo supervisión médica, puede reducir la gravedad y el riesgo de muerte en casos severos, según recomendaciones de la OMS.

Niños menores de cinco años y adultos mayores tienen sistemas inmunitarios, condiciones fisiológicas y, muchas veces, condiciones sociales (como desnutrición o falta de acceso a servicios de salud) que los hacen más vulnerables al sarampión y sus complicaciones, a pesar de que existe una vacuna eficaz que podría prevenir la mayoría de estos casos.

La OMS y el CDC muestra que las muertes por sarampión se concentran precisamente en quienes no están vacunados, especialmente en menores de cinco años, y que las complicaciones como neumonía y encefalitis son las que con mayor frecuencia terminan en fallecimiento.