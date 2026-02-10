¿Por qué da tuberculosis? Factores que aumentan el riesgo sin notarlo

A pesar de los avances médicos, la tuberculosis continúa siendo una enfermedad de alta incidencia a nivel mundial.

Su transmisión ocurre principalmente en espacios donde las personas comparten aire durante periodos prolongados, lo que permite que el contagio pase inadvertido.

Además de la exposición, el desarrollo de la enfermedad está influido por condiciones de salud individuales y factores sociales que incrementan la vulnerabilidad.

¿Por qué me puede dar tuberculosis? Canva

¿Qué es la tuberculosis y por qué sigue vigente?

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. En la mayoría de los casos afecta a los pulmones, pero también puede comprometer otros órganos como los riñones, los huesos o el cerebro.

La tuberculosis se transmite por el aire. Cuando una persona con TB activa tose, estornuda, habla o incluso canta, libera pequeñas partículas microscópicas que contienen la bacteria. Estas pueden permanecer suspendidas en el aire durante horas y, al ser inhaladas por otra persona, provocar la infección.

Aunque suele asociarse con épocas pasadas o con regiones empobrecidas, los datos más recientes del Informe Global de Tuberculosis 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman que la enfermedad continúa siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial, con presencia en todos los continentes.

De hecho, la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de muerte por enfermedad infecciosa. Tan solo en 2024, más de 10.7 millones de personas desarrollaron TB en el mundo y aproximadamente 1.23 millones murieron a causa de esta enfermedad, entre ellas unas 150 mil personas que vivían con VIH, de acuerdo con la OMS.

Una de las características que vuelve a la tuberculosis especialmente compleja es que no todas las personas infectadas se enferman de inmediato. Muchas albergan la bacteria de forma latente, sin síntomas ni capacidad de contagio. Sin embargo, esta infección puede activarse cuando se combinan ciertos factores de salud o del entorno.

¿Por qué me puede dar tuberculosis? Canva

¿Por qué me puedo contagiar tuberculosis sin darme cuenta?

El contagio de la tuberculosis ocurre, en la mayoría de los casos, sin que la persona lo perciba. No se necesita contacto físico directo ni compartir objetos personales; basta con respirar aire contaminado en un espacio donde haya una persona con TB pulmonar activa.

El riesgo aumenta cuando se permanece minutos u horas en lugares cerrados o mal ventilados, especialmente si hay mucha gente. Por ejemplo, oficinas pequeñas, transporte público, refugios, hospitales o centros penitenciarios pueden convertirse en espacios propicios para la transmisión si no existe una adecuada ventilación.

La probabilidad de contagio es mayor cuando:

Se permanece en lugares cerrados con poca circulación de aire .

Existe contacto cercano y prolongado con una persona con tuberculosis activa.

Las condiciones sociales o laborales implican exposición continua , como ocurre en prisiones, albergues, hospitales o transporte público

Por esta razón, muchas personas se infectan sin identificar un momento específico de contagio. El riesgo no suele estar en un solo encuentro, sino en la acumulación de tiempo respirando el mismo aire que una persona no diagnosticada o sin tratamiento adecuado.

¿Por qué me puede dar tuberculosis? Canva

Las principales causas de la tuberculosis

Aunque la tuberculosis es causada por una bacteria específica, no todas las personas expuestas desarrollan la enfermedad. Existen factores que facilitan tanto el contagio como la progresión de la infección latente a tuberculosis activa.

Condiciones sociales y ambientales

El hacinamiento, la pobreza, la mala ventilación y el acceso limitado a servicios de salud siguen siendo factores determinantes. Estas condiciones dificultan la detección temprana y favorecen la transmisión sostenida de la bacteria, especialmente en comunidades vulnerables.

La OMS ha señalado que estos determinantes sociales continúan siendo uno de los mayores obstáculos para erradicar la tuberculosis, incluso en países con sistemas de salud desarrollados.

¿Por qué me puede dar tuberculosis? Canva

¿Quiénes están en mayor riesgo de desarrollar tuberculosis?

Aunque cualquier persona puede infectarse, algunos grupos presentan un riesgo claramente mayor:

Personas con sistemas inmunológicos debilitados

Personas que viven con VIH/SIDA .

Personas con enfermedades crónicas como diabetes , insuficiencia renal o cáncer.

Pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores , como quimioterapia o ciertos medicamentos para enfermedades autoinmunes.

Niños y adultos mayores

Los extremos de la vida son más vulnerables porque su sistema inmunológico suele ser menos eficiente para controlar la infección.

Personas expuestas de manera prolongada

Quienes conviven con alguien con tuberculosis activa, viven en condiciones de hacinamiento o trabajan en entornos de alto riesgo, como hospitales, prisiones o refugios, tienen mayor probabilidad de exposición.

Migrantes y poblaciones en zonas de alta prevalencia

En regiones donde la tuberculosis es más frecuente, la exposición acumulada a lo largo del tiempo aumenta el riesgo de infección.

¿Por qué algunas personas se enferman y otras no?

Comprender la diferencia entre tuberculosis latente y activa es fundamental.

Tuberculosis latente

Tras la exposición, muchas personas desarrollan una infección latente: la bacteria permanece en el cuerpo, pero no causa síntomas ni se transmite a otros.

Tuberculosis activa

Si el sistema inmunológico no logra controlar la bacteria, esta puede activarse y provocar la enfermedad, con síntomas respiratorios y capacidad de contagio.

Por ello, no todas las personas infectadas desarrollan tuberculosis grave, pero la vigilancia médica y el tratamiento preventivo son esenciales, sobre todo en grupos vulnerables.

El comportamiento actual de la tuberculosis refleja la interacción entre el agente infeccioso, el entorno y el estado de salud de las personas.

Mientras algunas desarrollan una infección latente sin manifestaciones clínicas, otras presentan enfermedad activa debido a condiciones que afectan su respuesta inmunológica.

La identificación de los factores de riesgo y de los mecanismos de transmisión es fundamental para orientar estrategias de prevención, diagnóstico y control en distintos entornos.